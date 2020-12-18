А лидеры сборной России, как всегда, не могут совместить высокую скорость и точную стрельбу. Зато норвежки делают это легко.

21-летняя биатлонистка Гореева поборолась с лидерами. И почему ей дают так мало шансов?

Перерыв на новогодние праздники в мировом биатлоне всё ближе, а медалей у сборной России по-прежнему нет. И ждать их до января, кажется, уже совершенно бесполезно.

Пожалуй, стоит просто расслабиться и наслаждаться биатлоном. Тем более что в нашей команде даже без борьбы за медали на последнем декабрьском этапе в Хохфильцене есть на что посмотреть. Речь, например, о двух девушках, которым тренеры решили дать шанс в спринте. Первая – 21-летняя Анастасия Гореева, которая прежде провела две гонки на Кубке мира. А вторая – Татьяна Акимова – куда более опытная спортсменка, которая на всероссийских стартах смогла показать, что после паузы готова вернуться в основную сборную.

Остальная четвёрка в целом привычна: Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Евгения Павлова и Ульяна Кайшева. Ларисе Куклиной тренеры решили дать отдохнуть.

Девочки, ну что со стрельбой? Промахи не позволили россиянкам удивить всех в спринте 18 декабря в Хохфильцене состоялся женский спринт. Лидеры сборной России бежали довольно быстро, но стрельба подвела.

И как с такой стрельбой бороться?

Казакевич и Миронова, стартовавшие в первой десятке, могли бы сразу задать ориентиры не только для соотечественниц, но и для зарубежных конкуренток – на первом круге девушки показали очень неплохую скорость. Однако первая стрельба получилась удручающей: обе наши спортсменки допустили по два промаха и сразу же отбросили себя далеко от лидеров.

Никак у нашей сборной по биатлону не получается совместить высокую скорость и точную стрельбу. Забегая вперёд, можно сказать, что Ирина и Светлана были в спринте самыми быстрыми среди россиянок, но при этом умудрились намазать и на «стойке». Четыре промаха в сумме оставили Казакевич без гонки преследования, а Миронова в итоге финишировала 39-й.

Ульяна Кайшева в гонке прошла почти по стопам Мироновой, но чуть медленнее. И при тех же трёх промахах стала 48-й. Ну и как с такими результатами бороться за что-то в гонке преследования?

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Норвежский пьедестал

Пока россиянки мазали, класс на дистанции показывала их бывшая соотечественница Елена Кручинкина, выступающая за сборную Беларуси. Елена отправила в цель все 10 выстрелов и долгое время удерживала первое место по итогам всей пройденной дистанции.

Однако постепенно её стали догонять норвежки, у которых в спринте получалось если не всё, то очень многое. Ингрид Ландмарк Тандервольд при той же чистой стрельбе обошла Кручинкину, почти не напрягаясь, – преимущество на финише составило 22 секунды. Но Тириль Экхофф, даже допустив промах на «лёжке», была ещё быстрее – почти восемь секунд отрыва.

А через несколько минут виртуальный пьедестал оказался полностью занят норвежками: Марте Рёйселанд, которая тоже допустила один промах, оттеснила соперниц с третьего места.

Бодрый дебют

Интересно, что вторая половина гонки получилась для российских болельщиков намного более приятной, чем первая. Евгения Павлова, стартовавшая под 40-м номером, за счёт чистой стрельбы держалась довольно высоко. На медали, конечно, не претендовала, но за десятку боролась. Увы, третий круг немного Евгению подвёл – она лишь 18-я с минутным отставанием.

Дальше – ещё интереснее. Анастасия Гореева на старте сломала палку, но не стушевалась. Чисто прошла «лёжку» и даже заочно поборолась с лидерами за место в десятке. Но затем всё-таки не совладала с ними в скорости и разок промахнулась на «стойке». Но всё равно финишировала с достоинством: заработала свои первые кубковые очки и право выступить в пасьюте – 24-е место. И почему тренеры дают ей так мало шансов проявить себя?

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Возможно, Анастасии, как и другим спортсменкам, стартовавшим в последней группе помогло то, что трасса стала чуть подмерзать. Видимо, за счёт этого Татьяна Акимова претендовала на место в десятке. Вот только два промаха на «стойке» мгновенно отбросили её на 33-е место.

А сломать норвежский пьедестал так никто и не смог. Пыталась это сделать француженка Клоэ Шевалье, стартовавшая под 100-м номером, но допустила две ошибки на втором огневом рубеже.

Второй день подряд Норвегия забирает и золото, и серебро, и бронзу на Кубке мира.