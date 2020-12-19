Гараничев был безупречен! Но лишь на «лёжке» – «стойка» снова загубила ему гонку

Ещё после спринтов стало понятно, что субботние гонки преследования на этапе в Хохфильцене будут напоминать скорее контрольную тренировку сборной Норвегии, чем кубковый старт: первые четыре места были оккупированы представителями этой страны.

Но даже в такой ситуации им можно навязать борьбу – ведь если норвежец мажет три раза, а россиянин стреляет чисто – то…

Ужасы Хохфильцена. Лучшей в сборной России стала биатлонистка, пропустившая два года Остальные российские биатлонистки не смогли попасть даже в тридцатку сильнейших.

А россиянин стреляет?

На протяжении всей первой половины гонки российские любители биатлона могли смело возлагать надежды на Евгения Гараничева: за медаль он, конечно же, вряд ли бы мог побороться, но расширенный подиум казался вполне реальным. Снова две безупречно чистых «лёжки» – их в этом сезоне Евгений стреляет на 100%, и это реальная статистика, а не художественное преувеличение, – и стабильное место в десятке преследователей. Но всё разрушила стрельба стоя. На ней Гараничев допустил два обидных промаха, и опустился с 9-го на 17-е место. Казалось, что он слишком долго выцеливал первый выстрел, а это зачастую плохой знак.



«Стойка» загубила Евгению гонку: в итоге он финишировал 25-ым.



Остальные результаты сборной России тоже не выглядят блестящими. Самый серьёзный прорыв совершил Матвей Елисеев, поднявшись с 38-го на 18-е место благодаря своей чистой стрельбе. Однако дистанционной скоростью он похвастаться не может: его проигрыш ходом составил немногим больше минуты. Остальные россияне остались примерно при своих: Логинов финишировал 22-м, Латыпов – 29-м, Бабиков – 37-м.



Не блестяще, но и не совсем провально – а это уже можно считать прогрессом.

А если бы не закрывали? Гараничев, отсидевший на карантине, – лучший в сборной России Евгений вторую гонку подряд опережает партнёров по команде, несмотря на пропуск начала сезона. А норвежцы «уничтожили» всех соперников.

Пасьют – это по-французски

Эмильен Жаклен в этой гонке снова подтвердил свое прошлогоднее звание лучшего преследователя: держался в лидирующей группе, чисто стрелял – и финальный рывок в последний подъем обеспечил ему второе место, за которое он боролся с Йоханнесом Бё, Ветле Кристиансеном и Мартином Понсилуомой. Эмильена в этой гонке вообще можно только похвалить: пусть остальные французы не показали хороших результатов, но он в очередной раз доказал, что никогда нельзя сбрасывать эту сборную со счетов. И вообще – на его финиш в гонках преследования можно смотреть бесконечно.

Ну, разве что фанатам Йоханнеса Бё этот финиш не очень нравится. Но это скорее потому, что за все годы лидерства в мировом биатлоне норвежец так и не научился правильно проводить финишный спурт. Сервисёры, конечно, стараются хорошо, и на спусках у Йоханнеса есть отличная



возможность обойти соперниках и занять удобную для себя позицию в группе, но спокойно идти в последний подъем, не думая о том, что по параллельной траектории может пойти француз – это сомнительная тактика. Сомнительнее только то, что Бё решил не занимать на финише крайний коридор, когда оставались ещё все шансы обогнать Жаклена – вместо этого норвежец просто решил финишировать прямо за ним.



Годы идут, а Йоханнес всё стабильнее доказывает, что финишёром ему в эстафете быть нельзя.

Шансы на масс-старт

Помимо красивой борьбы за второе место и потенциальных российских «цветов», гонка преследования ничем особенным порадовать не смогла: шведы и немцы всё ещё не в лучших кондициях, а сборная Норвегии продолжает выигрывать всё подряд. Вундеркинд Легрейд к золоту спринта добавил победу в пасьюте и отобрал синюю майку лидера U-25 у Самуэльссона, а Дале поднялся на третье место в общем зачете, отодвинув Себастьяна на четвертое.

Теперь в масс-старт попадают как минимум пять норвежцев, а возможно, ещё и Александр Андерсен отберется, пять французов, три немца и три шведа. Из сборной России точно отбираются туда Логинов и Елисеев, шансы есть и у Эдуарда Латыпова; по результатам этапа получить квоту может Евгений Гараничев.



Пока для российских болельщиков масс-старт выглядит не так безнадежно, каким казался ещё пару дней назад, – но от количества россиян в этой гонке вряд ли будет напрямую зависеть качество их результата.