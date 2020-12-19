А нужен ли нам масс-старт? Если не будет россиянок – не будет и очередного провала

Битва за масс-старт

Эх, кто бы мог подумать, скажем, лет 10 назад, что российские биатлонистки будут биться не за медали в контактных гонках, а хотя бы за то, чтобы туда попасть. И если до пасьюта наши девушки пока добираются, пусть и не все, то с масс-стартом, где выступают только 30 человек, всё сложнее.

В гонке преследования в Хохфильцене россиянки не претендовали на медали, а бились лишь за то, чтобы зацепиться за участие в масс-старте. По результатам Кубка мира в целом туда могла пробиться только Ирина Казакевич, но она отвратительно провела спринт и не попала в пасьют.



А вот у Павловой, Гореевой, Акимовой, Кайшевой и Мироновой был шанс попасть в число лучших по итогам конкретного этапа. Ну или хотя бы попытаться это сделать. До лидеров-то всё-таки было далеко: от момента старта норвежской тройку Экхофф – Тандерволд – Рёйселанд до старта первой из россиянок должно было пройти больше минуты. Где ж тут за медали бороться? https://www.championat.com/video/222027/

Классный круг Павловой

Норвежки бодро пробежали первый круг и сохранили призовую тройку неизменной на подходе к рубежу. Впрочем, стрельба её разделила. Если Экхофф и Тандерволд, закрыв все мишени, остались на первом и втором местах, то Рёйселанд один раз ошиблась и пропустила вперёд не только немку Пройс, дышавшую ей в спину, но и ещё пяток соперниц, державшихся в некотором отдалении.



В эту группу едва не включилась Евгения Павлова, которая классно прошла первый круг и закрыла все пять мишеней: она шла в начале второй десятки и даже чуть-чуть опережала лидеров. Другие россиянки не радовали: у Мироновой и Акимовой – по одному промаху, у Гореевой и Кайшевой – по два. Наши девушки с такой стрелковой работой выпали даже за пределы топ-40.

21-летняя биатлонистка Гореева поборолась с лидерами. И почему ей дают так мало шансов? А лидеры сборной России, как всегда, не могут совместить высокую скорость и точную стрельбу. Зато норвежки делают это легко.

Кайшева – пятая! Но с конца

На второй «лёжке» лидирующие норвежки были не безупречны – у обеих по промаху. Экхофф за счёт высокой скорости осталась первой, а Тандерволд выпустила вперёд шведок Ханну Эберг и Линн Персон, итальянку Вирер и соотечественницу Рёйселанд. Все – в семи-восьми секундах.



Павлова, к сожалению, промахнулась и продвинуться выше не сумела. На выходе со штрафного круга она была 15-й, и вновь уступала лидерам больше минуты. Гореева, Миронова и Акимова чуть улучшили свои позиции, а Кайшева продолжила проваливаться – ещё два промаха и 56-е место.



Экхофф своё первое место сдавать не планировала – на третьем круге она уступила соперницам пару секунд, но отстреляла чисто. Преследовательницы же стреляли с переменным успехом: Вирер, Тандерволд и Эльвира Эберг обошлись без промахов и сохраняли шансы даже на золото.

Девочки, ну что со стрельбой? Промахи не позволили россиянкам удивить всех в спринте 18 декабря в Хохфильцене состоялся женский спринт. Лидеры сборной России бежали довольно быстро, но стрельба подвела.

А нужен нам этот масс-старт?

А у российских болельщиков поводы для радости кончились: Павлова промахнулась на «стойке» два раза и откатилась на 25-е место. Но все остальные были ещё ниже. Да Кайшева в этот раз отработала без промахов, зато Миронова «застрелилась» – сразу три штрафных круга.

У Тириль Экхофф же никаких проблем не было – от соперниц оторвалась, пять последних мишеней закрыла и почала выигрывать гонку. А за серебро и бронзу началась заруба: Вирер, Тандерволд и Эльвира Эберг синхронном промахнулись, а потому на второе место вышла чисто стрелявшая Ханна Эберг. Отрыв вице-лидера Кубка мира из Швеции составлял более 14 секунд.

Тириль своё первое место легко удержала, равно как и Ханна – второе. А судьба бронзы решилась в финишном створе: Эльвира Эберг выскочила из-за спины Тандерволд и добыла медаль в гонке Кубка мира: две сестрицы из Швеции оказались на пьедестале вместе.



Россиянки? Ну, только Акимова в топ-30. Остальные – ниже.



А нужен ли нам масс-старт? Если нас там не будет – то не будет и очередного провала.