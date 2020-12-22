«Это сотрясание воздуха». Губерниев резко оценил критику иностранцев в адрес нашего спорта

Голос российского биатлона Дмитрий Губерниев пообещал съесть свой ботинок в прямом эфире, если сборная России продлит антирекорд по количеству гонок без медалей до 50. Пока их 39.

Впрочем, Дмитрий считает, что куда страшнее не поедание ботинка, а возможный провал национальной команды на чемпионате мира. А ещё довольно резко оценивает критику иностранцев в адрес российского спорта и, приводя интересные примеры из жизни иностранных спортсменов, ни на что не намекает. А как иначе? Это же прямая и честная рубрика «Вы уху ели?»

Губерниев уже готов заплатить сборной России за медаль. Но даже это команде не помогает! Что хуже – отдать сто тысяч или съесть ботинок?

«Если в январе всё будет слабо, придётся есть ботинок»

«У нас Александр Логинов в масс-старте остался в одном выстреле от борьбы за медали. Я считаю, что это позитив. Но пока мы видим, что он единственный, кто реально может. Остальная команда оказалась к декабрю не готова. Пандемийные обстоятельства были к нашей команде немилосердны, потому что сильный спортсмен станет ещё сильнее, а те, кто послабее, получают проблемы. Конкуренты стали сильнее, а мы стали слабее. Что-то было не так в межсезонье.

Всё ради биатлона. Губерниев обещал съесть перчатку в прямом эфире и сдержал слово Продолжающийся антирекорд сборной России по биатлону заставил известного комментатора пойти на крайние меры.

У нас многие спортсмены готовились самостоятельно. В этой связи я считаю, что тренерам надо работать более централизованно. Я всё ещё верю в нашу тренерскую команду. Спаренный этап в Оберхофе будет серьёзной проверкой сил. Если команда и там будет выглядеть слабо, то мне придётся есть свой ботинок. Но это не главное. Самое главное, что если и в Германии будем без медалей, то я не вижу предпосылок для хорошего выступления на чемпионате мира. Январь будет определяющим месяцем. Либо это будет подъём, либо разруха. Да, мы всегда ждём чемпионат мира, но кубковые старты никто не отменял. Нельзя вдруг взять и начать выглядеть здорово на чемпионате мира без всяких предпосылок. Так не бывает».

«Наши биатлонисты давно бегают чистыми»

«Я вообще считаю, что тренерскому штабу надо дать поработать. Шарахаться не нужно. Единственное, что меня смущает, так это то, что старший тренер мужской сборной Юрий Михайлович Каминский немного обескуражен. Остальные тренеры держат удар, а вот Юрию Михайловичу хочу пожелать крепости духа, уверенности в принятии решений. Потенциал команды по-прежнему неплохой.

Я всё-таки вернусь к своей излюбленной теме и скажу, что на январских этапах обязательно должна выступать Анастасия Гореева. Она единственный человек из молодёжи, который может как-то бороться. У неё горят глаза. При этом ей дали пробежать всего три гонки и толком не проверяли её возможности. Ещё я бы следил за Шевченко, Халиулиной, Малиновским. Польховский мне уже сказал, что тренеры это делают. Думаю, что и на Кубке мира можно их ждать в какой-то момент.

21-летняя биатлонистка Гореева поборолась с лидерами. И почему ей дают так мало шансов? А лидеры сборной России, как всегда, не могут совместить высокую скорость и точную стрельбу. Зато норвежки делают это легко.

Сейчас нет смысла посыпать голову пеплом. Весь мир сейчас видит то, о чём нам говорят наши замечательные партнёры. А именно то, что русские выступают неважно, а это значит, что они точно выступают чистыми. Но чистыми мы бегаем уже довольно давно.



Что касается двухлетнего наказания для российского спорта, должен сказать: после общения с нашими спортсменами складывается полное впечатление, что они об этом решении знают меньше, чем иностранцы. Не потому, что им неинтересно. Возможно, они настолько не верят в свои силы, что думают, что если даже у нас будет флаг и гимн, то в честь них он всё равно подниматься не будет. А вообще наказания без вины не бывает, как сказал Глеб Жеглов. В этой ситуации нам досталось меньшее из того, что могло бы быть».

«Снимки Коукаловой для Playboy смотреть не буду». Губерниев – о деликатной теме в биатлоне Комментатор признался, что хотел сделать россиянку Сливко столь же привлекательной, как Нойнер или Вирер. Но та отказалась.

«Рёйселанд в детстве дышать не могла, а теперь выигрывает гонки»

«Иностранцы высказывают своё мнение, что наказание должно быть жёстче. Но это всё исключительно сотрясание воздуха. Пусть говорят, что хотят. Мы же видим парадоксальные истории в биатлоне. Возьмём Стурлу Легрейда. Человек болел мононуклеозом, потом вернулся, ни черта не показал, еле-еле попал в команду. Потом на чемпионате Европы куда-то прибежал, потом на этапах Кубка мира выглядел средне, хотя и здорово для новичка. А потом бац – и тренировочная нагрузка дала такой результат, что он в июне с ног падал, а в декабре побеждает Йоханнеса Бё. Ух, какой молодец, Стурла Легрейд! Но я сейчас ни на что не намекаю.

И замечательная история Марте Рёйселанд. В детстве она дышать не могла, а сейчас вон как шарашит последний круг! Мы видим ситуации, когда люди свои проблемы со здоровьем направляют во благо и решают вопросы с медицинским обеспечением. И потом выигрывают. Нам этого не хватает. Если бы Евгений Устюгов следил за своей кровью лет с 14, может быть, и не было бы у него таких проблем. Но это вопрос не только к Устюгову, а к организации всего спортивного хозяйства в стране».

«Самуэльссон не боится высказывать своё мнение»

«Иностранцы катят бочку на лыжницу Сорину? У нашего спорта репутация на нуле, и нам нужно её восстанавливать. Но опять же не нужно обращать на такие высказывания внимания. Пусть говорят, что хотят. Караван идёт дальше. Я могу соглашаться или не соглашаться с тем же Себастианом Самуэльссоном, но спортсмен он классный и за ним интересно наблюдать. Наоборот, пусть высказывает своё мнение. Он молодец, что не боится. Нашим спортсменам надо учиться у иностранцев в том, что касается знаний, эрудиции. В этом плане мы уступаем тем людям, которые успевали и в университете учиться, а теперь хорошо выступают в биатлоне.

Видение на будущее у меня нормальное. Будем бороться дальше. Биатлоном стали заниматься во многих странах, скоро установок не будет хватать. Нормальная история, конкуренция большая. Нужно избавляться от великодержавного шовинизма. В советские годы кроме СССР биатлон развивали Норвегия, ГДР и, может быть, Швеция.

А сейчас главное следить за здоровьем. Знаю, как тяжело болел Никита Поршнев, его жена, другие ребята. Всем желаю скорейшего выздоровления. Рассчитываю, что они скоро будут бороться на трассах».