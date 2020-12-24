«У наших только две беды». Болельщики уже смеются над биатлоном – а что ещё остаётся?

Итоги декабрьской части Кубка мира-2020/21 для сборной России удручающие. Не было не только ни одной медали, но даже борьбы за высокие места. Что делать в такой ситуации? Как выходить из кризиса? Как всегда, самые радикальные и интересные предложения сделали болельщики, которые заодно и прошлись по всем, кто в этом виноват, на их взгляд.

Некоторые читатели сходятся во мнении, что раньше были результаты, потому что спортсмены сидели на запрещёнке.



«Самый больной вопрос – допинг. Скажу кратко. Был допинг – были чемпионы. Нет допинга – имеем то, что имеем», – утверждает butsaaaa.



«Ушёл Родченков, ушли медали. Нет коктейля, нет достижений :-(», – соглашается с ним martel19.



Но далеко не все так думают. И не только про наших, но и про соперников.



«Может, пора признать, что наш биатлон просто на дне, а не кивать на мифический допинг у норвежцев? Ибо так можно сказать про каждую спортсменку, которая финишировала выше Казакевич. Или там у всех допинг?», – констатирует rasker.



И непонимание того, что происходит. Ведь лыжники выступают совсем на другом уровне.



«Я один не понимаю, как в одной стране тьма топ-лыжников и при этом в биатлоне минутные отставания ходом?», – спрашивает runi1602.



«А нужен ли нам вообще биатлон...?????», – задаётся вопросом slava2319.



Конечно, нужен! Ведь он даёт повод посмеяться – а что ещё остаётся?

Губерниев уже готов заплатить сборной России за медаль. Но даже это команде не помогает! Что хуже – отдать сто тысяч или съесть ботинок?

«К концу года Губерниеву придётся съесть весь свой гардероб», – уверен chibisneo1.



«У наших только две беды: не бегут и плохо стреляют. Продолжаем смотреть биатлон на расслабоне», – замечает inwhiskeyveritas.



«Но какая отчаянная борьба шла между нашими биатлонистками за 43-е место – десятые доли секунды разделили их», – иронизировал Serra042 после женской гонки преследования.



Кто-то, говорят о российском биатлоне, даже Сталина вспоминает.



«Вроде как при Сталине, да и позднее, спортсменов на международные соревнования просто не посылали, если не были уверены в их достойном выступлении. Пора бы про это правило вспомнить. Я в прошлом году думал, что хуже уже некуда, был не прав», — сокрушается bolelzacskadavno.



«Когда этот бардак кончится? Когда благосостояние наших биатлонистов будет напрямую зависеть от их результатов», — считает argentina2010.

«Когда за свои деньги начнут готовиться к сезону, вот тогда и побегут. А за бюджетные можно и дальше позориться», — согласен с ним fkchertanovo2018.



«В 2018 году по младшим юниорам в женской индивидуалке, например, стояли на подиуме по местам соответственно Эльвира Эберг, Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко. Наши бежали минимум на уровне Эберг, которая сейчас в лидерах на Кубке мира. На прошлом ЮЧМ Эберг уже не участвовала, а в спринте та же Гореева с одним промахом заняла десятое место и проиграла 1,5 минуты Шевченко с нулем промахов.



Такое ощущение, что в других странах биатлонистов выводят правильно на топ-уровень, а у нас всё постоянно в какой-то фарс превращается», – lazarr указывает на тот возрастной интервал, где наши спортсмены проваливаются.

Как российские юниоры побеждали будущих звёзд биатлона. Три грустные истории Йоханнес Бё, Себастиан Самуэльссон и Ханна Эберг были не сильнее российской молодёжи. Только где теперь эта молодёжь?

Конечно, с этим нужно что-то делать. Решать накопившиеся в нашем биатлоне проблемы, отражение которых все видят в результатах сборной. Как решать? Можно дать хотя бы одному тренерскому штабу поработать не один сезон, например.



«Ну вот, опять убрать, уволить, расстрелять, сжечь на костре… Так и будете менять как перчатки, когда уже остановитесь?! Ну не будет результатов, если тренеры будут работать год-два, а потом в мусорку их выкидывать. Смена тренировочных систем так часто ни к чему хорошему не приводит, что мы сейчас и видим. Нужно менять систему», — это предложение tomvas85.



А есть и радикальные способы!



«Зачем нашим вообще ездить на эти этапы? Только всяких Самуэльссонов раздражать. Отдохнули бы пару-тройку лет, всё равно никакого толку», – замечает igorh.



«Наши должны стрелять картечью», – предлагает 19vlado46.



«Когда уже клонируют Вяльбе?», – пишет biatlon88.



Можно вместе с Резцовой. Хуже точно не будет.

Очень близко, Саша! Логинов наконец-то показал яркую борьбу – даже обогнал Бё и шёл первым По скорости лидер сборной России был хорош. Но «стойка» опять не получилась.

«Ничего кардинально уже не изменится, может за счёт чёткой стрельбы кто-то повыше поднимется, но и только. И самый тяжёлый кризис у нас ещё впереди, когда после ОИ-2022 начнётся смена поколений», – оптимистично считает inwhiskeyveritas.



Но давайте всё-таки верить в нашу сборную, в наших спортсменов и тренеров!