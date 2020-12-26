Сборную России по биатлону просто некем усиливать. Кубок страны наглядно это показывает

Половина запланированной программы на этапах Кубка России по биатлону в Ижевске и Чайковском наглядно показала, что в основном составе сборной собраны все сильнейшие. В трёх гонках победы одержали представители первой команды.

Можно сколько угодно требовать перемен, говорить о том, что нечего тащить в сборную ветеранов, но кто тогда побежит на Кубке мира? Нужно просто набраться терпения и снизить градус ожиданий.

Правила отбора

Уже традиционно после первого блока этапов Кубка мира в Ижевске и Чайковском проходят национальные старты биатлонистов, которые являются возможностью открыть дверь в сборную страны. По решению тренерского штаба как в мужскую, так и в женскую сборную по итогам российских стартов могут быть выбраны по три спортсмена – четвёрки тех, кто гарантировал себе участие в январских этапах, определены ещё в Хохфильцене.

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Что для этого нужно? Первый вариант: хорошо выступить на трёх гонках, входящих в программу соревнований (индивидуальной и двух спринтах), набрать максимальную сумму очков и вот оно – заветное место в основном составе сборной. Второй вариант: быть лидером Кубка России после завершения соревнований. Третий вариант: тренерское решение.



Плюс ко всему, должна быть квалификация для участия в Кубке мира (выступление по ходу прошлого сезона на международном старте) и открытая шенгенская виза.

Стрельцов победил соперников и «корону»

У мужчин в Ижевске пока состоялась одна гонка – индивидуальная.



Её уверенно выиграл Кирилл Стрельцов. Биатлонист, который готовился к сезону в основной группе Юрия Каминского, рассматривался в качестве «железного» кандидата в первую команду, но все карты спутал ковид. Кирилл подхватил болезнь непосредственно на отборочных стартах в Ханты-Мансийске и не попал ни в Контиолахти, ни в Хохфильцен.

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Стрельцов восстановился после болезни и в биатлонной классике показал, что находится в отличной форме. Как минимум по сравнению с российскими соперниками. У того же Карима Халили он выиграл ходом минуту. И даже два промаха не помешали ему победить. Скорее всего, Стрельцов гарантировал себе возвращение в основной состав и место на Кубке мира.

Неудачно провёл гонку Антон Бабиков, допустивший пять промахов. Тут вопрос – стоило ли спортсмену с Кубка мира, перенёсшему коронавирус, участвовать в этих стартах. В любом случае, в протоколе нет строчки «перенёс ковид», а есть только итоговое место. Возможно, Антону вообще стоит отдохнуть и разобраться с тем, как ведёт себя организм. Ведь на Кубке мира биатлонный сезон не заканчивается.

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Со Стрельцовым всё понятно, он присоединится к Александру Логинову, Евгению Гараничеву, Матвею Елисееву и Эдуарду Латыпову, но кто возьмёт ещё две путёвки? С Бабиковым ничего не понятно, Карим Халили пока не в оптимальной форме. Лидер Кубка России Игорь Малиновский? Индивидуальную гонку он провёл неудачно, квалификации для Кубка мира у него нет, он в любом случае должен отправиться на Кубок IBU и провести хотя бы одну гонку.



А других кандидатов не видно. Ни среди молодых, ни среди ветеранов.

Воронина на Кубке мира в аутсайдерах, но в России – в лидерах

У женщин тренерский штаб свой выбор, кажется, сделал.



Лариса Куклина, отправленная в Чайковский прямо из Хохфильцена, выиграла индивидуальную гонку, а Татьяна Акимова, проследовавшая тем же маршрутом, с двумя промахами стала седьмой, показав очень неплохой ход по дистанции.



Обе спортсменки практически сразу после этого улетели в Сочи, где начался тренировочный сбор основного состава перед январскими этапами Кубка мира. Получается, что шестёрка сильнейших определена, Акимова и Куклина присоединятся к Ирине Казакевич, Евгении Павловой, Ульяне Кайшевой и Светлане Мироновой.



Кто претенденты на седьмую путёвку?



Первую спринтерскую гонку в Чайковском выиграла Тамара Воронина. Её результаты на Кубке мира были слабыми, два финиша в районе сотого места, снятие с гонки в качестве круговой – это слишком даже для спортсменки, переболевшей ковидом. Но на российском уровне Воронина продемонстрировала идеальную стрельбу, увеличила скорость на последнем круге и уверенно выиграла.



То ли Воронина резко форму набрала, то ли уровень Кубка России так низок?

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Полина Шевнина, блеснувшая в индивидуальной гонке, в спринте не закрыла половину мишеней и осталась далеко. Лидер Кубка России Екатерина Носкова показала отличную скорость и даже с четырьмя промахами на стойке сумела стать 12-й, но в сборной страны уже есть превосходящие её по скорости Казакевич и Миронова, а с такой стрельбой на Кубке мира шансов нет. К тому же,

Носкова тоже не выступала на международных стартах, и её сезон в Европе точно начнётся с Кубка IBU.



Кто ещё? Виктория Сливко болела ковидом очень тяжело и пока не может приблизиться к топ-3 в России, Дарья Виролайнен чуть быстрее, но тоже не впечатляет. Елизавета Каплина и Анастасия Егорова? Скорее, Кубок IBU, чем Кубок мира.



Вот и получается, что особых изменений в сборной России ждать не стоит – команду просто некем усиливать, и Кубок России это показывает. Лучше набраться терпения и верить в то, что наши сильнейшие спортсмены наберут форму и покажут результаты выше, чем были в январе.