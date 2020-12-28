Наконец-то российские биатлонисты добились первой победы! Но её не стоит переоценивать

Павлова и Елисеев заслуженно выиграли «Рождественскую гонку». Но изменит ли это что-нибудь на Кубке мира?

Россия одержала первую победу в текущем биатлонном сезоне.



Да, это просто шоу и не больше, да, в гонке не участвовали команды Норвегии и Франции, но это их проблемы. А россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев продемонстрировали отличную стрельбу, хороший ход и выиграли традиционную «Рождественскую гонку».

«Рождественская гонка» – шанс для России. Нашим биатлонистам пора прервать серию неудач Ярких побед в Германии российские пары добивались аж четыре раза. Будет ли пятый?

Масс-старт с большим запасом

Нынешняя «Рождественская гонка» могла и не состояться. Гельзенкирхен отказался от её проведения, но ситуацию спас Рупольдинг, который в текущем сезоне остался без этапа Кубка мира. На «Химгау-Арене» не было таких крутых поворотов, как в прошлом году.

На этот раз всё изначально складывалось для сборной России просто здорово. Евгения Павлова и Матвей Елисеев в масс-старте всё время держались в числе лидеров. С первого этапа. Лишь на третьем круге, когда Павлова стреляла стоя, россияне откатились за пределы первой тройки, поскольку Евгения сделала два промаха.

Но Матвей на своём отрезке отработал здорово – быстро и точно. Он вывел сборную России на третье место, а Павлова реабилитировалась за относительную неудачу на своём предыдущем круге. Евгения закрыла все мишени и догнала лидировавшую Франциску Пройс.

Елисеев ушёл на дистанцию вместе с Симоном Шемппом, для которого эта гонка стала первой в сезоне. Матвей на стрельбе был точен, немец допустил промах, а в итоге россиянин передал эстафету с преимуществом почти в 17 секунд.

Павлова из-за единственного неточного выстрела не смогла сохранить этот гандикап, но Елисеев всё исправил на своём последнем круге. Он был точен и быстр и «привёз» Шемппу 18,2 секунды!

Масс-старт россияне выиграли убедительно. Но впереди был ещё пасьют.

Волков выигрывал как спортсмен, выиграл и как тренер

Разрывы после масс-старта были поделены на два, и спортсмены отправились в новую гонку. Павлова и Елисеев два этапа прошли точно и сохранили лидерство, а на третьем Евгения промахнулась и позволила догнать себя двум немкам.

Но уже на следующем этапе из числа претендентов на победу выбыла первая сборная Германии – Денизе Херрман и Бенедикт Долль. Елисеев и Шемпп были точны, а Долль отправился на штрафные круги.

Две команды между собой разбирались, кто более достоин победы. Пятый этап Павлова и Пройс провели синхронно точно, а вот на шестом всё решилось в пользу сборной России. Шемпп допустил два промаха, Елисеев закрыл все мишени и отправил напарницу в гонку с преимуществом в 24 секунды.

Евгения на стойке – быстро и точно, и на заключительной стрельбе Елисеев мог даже промахнуться. Что он и сделал, допустив единственный неточный выстрел из 40. Шемпп приблизился, но не на дистанцию атаки.

Россияне выиграли «Рождественскую гонку» в пятый раз в истории и впервые с 2017 года. Тогда победили Екатерина Юрлова и Алексей Волков.

Алексей был на гонке и на этот раз, но уже в качестве тренера. И вновь выиграл!

Для Елисеева, Павловой и Волкова, как и для всей сборной эта победа – положительные эмоции. Конечно, не стоит её переоценивать и преувеличивать её спортивную важность, но с точки зрения психологии первое место станет отличным подспорьем.

Кубок мира возобновится 8 января этапом в Оберхофе. Может, наши биатлонисты и на этапе Кубка мира смогут хотя бы приблизиться к такому же результату, какой показали в шоу. А пара Павлова – Елисеев отлично смотрелась, если предположить, что на чемпионате мира в Поклюке они бежали бы одиночную смешанную эстафету.