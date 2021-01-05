Просто совпадение? Почему 33 российских биатлониста избежали встречи с допинг-офицерами

О массовом сходе на «Ижевской винтовке» никто мог и не узнать, если бы не бывший лыжник с допинговым прошлым.

Всё очень серьёзно.

В российском биатлоне случился массовый отъезд спортсменов с «Ижевской винтовки» после того, как стало известно о приезде на турнир допинг-офицеров РУСАДА. Речь в данном случае идёт о 33 спортсменах-юниорах. Вдумайтесь! Не один, не два, а 33! Сказать, что это выглядит подозрительно, не сказать ничего. Во времена, когда российский спорт из последних сил пытается удержаться на плаву, такие истории могут очень больно по нам ударить. Но ещё печальнее, что мы, похоже, даже не представляем масштаба возможного бедствия.

Унижение, а не победа. России дали повод для радости, но выбросили из мирового спорта Олимпиады в Токио и Пекине пройдут без сборной России. Чемпионат мира по футболу в Катаре – тоже.

Скандал хотели скрыть?

Юниорские соревнования в рамках «Ижевской винтовки» проходили в двух местах – в Чайковском и в Ижевске. В Чайковском со старта снялись все юниорки, представляющие Ханты-Мансийск. В Ижевске – тюменские юниоры. В этом массовом сходе участвовали и представители других регионов, но Ханты и Тюмень стоят особняком, особенно если учитывать очень серьёзную роль этих регионов в развитии отечественного биатлона.

Интересно, что информация о надвигающемся скандале поступила от бывшего лыжника, а ныне биатлонного тренера в ЦСКА Николая Панкратова. Именно он написал об этом на сайте «Лыжный спорт». В Союзе биатлонистов России, впрочем, как и в РУСАДА, на тот момент все молчали. Но через день, когда об отъезде стало известно широкой общественности, обе организации сделали заявления, что в курсе ситуации и держат всё под контролем.

Тренеры объяснили снятие юниорок Югры с «Ижевской винтовки» после приезда РУСАДА

Но если они были в курсе ситуации, то почему не сообщили об этом в публичном пространстве? Выходит, что если бы не Николай Панкратов, оставивший комментарий в интернете, эту историю могли бы замять? Или же у СБР и РУСАДА просто не было причин для беспокойства?

Кстати, Панкратов в вопросах, связанных с допингом, разбирается не понаслышке. Около 10 лет назад его поймали на одной из внутренних европейских границ с парой десятков ампул с запрещёнными препаратами для внутренних инъекций.

«Просто дали отдохнуть молодёжи»

Именно так объяснил произошедшее директор Департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов в интервью ТАСС. Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Редькин дал более развёрнутое объяснение и заявил следующее.

«Подготовительный сезон с июня по август 2020 года был сорван для спортсменов Ханты-Мансийского автономного округа в связи с принятыми руководством округа мерами по предотвращению распространения новой вирусной инфекции, и провести тренировочные мероприятия организованно не удалось.

Кроме этого, несколько спортсменок переболели коронавирусом в течение октября-ноября и не могут полностью переносить нагрузки и показывать высокие результаты. Данное решение позволит отдохнуть спортсменкам и набрать оптимальную форму к концу января и достойно выступить в отборочных стартах».

Три года назад в Чувашии нашли допинговый центр зла. Однако спортсменов начали оправдывать А вот подставившие всех врачи пока даже не отстранены от работы.

Очень удобно всё списать на коронавирус в нынешнее время. Вот только всё равно возникает масса вопросов. Если столько спортсменов действительно переболели и не были готовы, то зачем вообще заявлялись на «Ижевскую винтовку»? И не просто заявлялись, а приехали на соревнования и, очевидно, собирались в них принять участие. А потом прямо перед стартом гонки внезапно почувствовали на себе последствия коронавируса. Все в один момент.

Чуть позже инцидент прокомментировал глава СБР Майгуров, который объяснил отъезд спортсменов неудачно составленным календарём и невысокими результатами в первых гонках, а также подчеркнул, что все они были открыты для тестирования.

Майгуров рассказал о расследовании по массовому снятию биатлонистов с «Ижевской винтовки»

Не исключено, что всё было именно так, как и сказали руководители: дело в неудачном календаре и коронавирусе, а никакой связи с приездом допинг-офицеров нет. Совпадение, не более того.

Пусть теперь РУСАДА разбирается, совпадение или нет.

Биатлон хочет пойти по пути лёгкой атлетики?

В январе 2018 года в Иркутске на соревнованиях по лёгкой атлетике 36 спортсменов снялись со стартов после того, как стало известно о приезде сотрудников РУСАДА. Что-то подобное было и на крупном всероссийском турнире в Кемерово чуть раньше. О том, в каком бедственном положении сейчас находится российская лёгкая атлетика, напоминать никому не надо.

Эпидемия. Российские легкоатлеты массово заболели, узнав о допинг-контроле Три с половиной десятка участников снялись с соревнований в Иркутске после приезда допинг-офицеров. Наверняка совпадение.

К сожалению, наш биатлон рискует пойти по тому же пути.

В СБР и РУСАДА обещают провести тщательную проверку того, что случилось на «Ижевской винтовке». Вице-президент СБР Алексей Нуждов заявил, что проверит каждый случай снятия спортсменов и обо всём потом расскажет. Всё это, конечно, очень хорошо и многообещающе. Вот только есть подозрение, что затянется это надолго, а то и вообще забудется.

И ещё вопрос – а можно ли просто взять и протестировать 33 конкретных спортсмена?

А потом сделать окончательные выводы.