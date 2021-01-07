Конец антирекордам? Почему сборная России совсем скоро прервёт безмедальную серию

Проблески хороших результатов были и до Нового года. А на этапе Кубка мира в Оберхофе полоса неудач у россиян наконец-то закончится.

Комментатору «Матч ТВ» Дмитрию Губерниеву не придётся есть ботинок, потому что сборная России по биатлону прервёт печальную безмедальную серию уже на одном из двух этапов в Оберхофе. Проблески хороших результатов были ещё в декабре, а в 2021 году полоса неудач наконец-то закончится и без подиума наши ребята не останутся.

От выдающейся победы до ужасной серии. Неоднозначный год российского биатлона Грандиозный скандал на чемпионате мира с участием Александра Логинова тяжело будет забыть.

Полный триумф в Оберхофе два года назад

В 2019 году сборная России взяла сразу три золотые медали на этом этапе. Вы, вероятно, помните, как Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку. И две эстафеты под проливным дождём, где мужская и женская сборные нашей страны уничтожили всех конкурентов. Девушки привезли соперницам более полуминуты, парни – больше минуты. Причём в женском составе было сразу три дебютантки – Евгения Павлова, Маргарита Васильева и Лариса Куклина.



Павлова и Куклина и сейчас в составе основной команды. Евгения приехала в Оберхоф в прекрасном настроении после победы в «Рождественской гонке» вместе с Матвеем Елисеевым. К слову, этот успех говорит о том, что основные проблемы наших биатлонистов лежат преимущественно в области психологии. Как только они расслабляются и получают удовольствие, сразу приходит результат.



Именно поэтому так важно прервать эту ужасную антирекордную серию из уже почти 40 стартов без медалей. Нет сомнений, что стоит нашим взять один подиум, как другие пойдут следом. И очень важно сделать это перед чемпионатом мира. Иначе психологическое давление в Поклюке будет запредельным.

В российском биатлоне появились молодые таланты. Может, всё не так уж плохо? Мужская сборная России в скором времени может получить очень интересное усиление.

Эстафеты наше всё?

Главные шансы нашей команды на медали традиционно в эстафетах. Собственно, Россия уже трижды была четвёртой в классических эстафетах даже в этом неудачно начавшемся сезоне. Причём в Хохфильцене мужская команда до последней стрельбы претендовала на победу, но Александр Логинов ушёл на штрафной круг, и Россия осталась четвёртой.



На спаренных этапах в Оберхофе будет целых четыре эстафеты – помимо двух классических биатлонисты ещё посоревнуются в смешанной эстафете и в сингл-миксте. Напомню, что Павлова и Елисеева неделю назад выиграли «Рождественскую гонку», которая проводится именно в формате сингл-микста. Есть ощущение, что именно они и должны стартовать в аналогичной дисциплине в Оберхофе.

Губерниев уже готов заплатить сборной России за медаль. Но даже это команде не помогает! Что хуже – отдать сто тысяч или съесть ботинок?

На кого надеяться в личных гонках?

Пока основные надежды по-прежнему возлагаются на одного человека – Александра Логинова. Чемпион мира находится в поисках баланса между точной стрельбой и быстрым бегом. В заключительной гонке декабря в Хохфильцене Саша лидировал по итогам половины масс-старта и уже напоминал себя прежнего – образца победного чемпионата мира в Антхольце-2020.



Тренеры сборной намекают, что Логинов построил подготовку с прицелом на чемпионат мира и сейчас будет набирать форму. Впрочем, лидер сборной России практически в любом состоянии – претендент на медаль. Хочется верить, что и Матвей Елисеев вдохновится победой в «Рождественской гонке» и будет показывать то, на что он способен. Помимо них в мужской команде в Оберхофе Россию представят также Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Кириил Стрельцов и Игорь Малиновский. Последний останется запасным на предстоящем спринте.



В женской сборной России сейчас нет такого лидера, как Логинов. Была Екатерина Юрлова-Перхт, но она пропускает сезон по причине беременности. Тренеры сохраняют веру в Светлану Миронову, которая, судя по всему, справилась с последствиями коронавируса и выходит на те скорости, которые мы привыкли от неё видеть. С хорошей стрельбой в спринте Миронова, безусловно, будет претендовать на медаль. Очень понравилась в декабре дерзкая Ирина Казакевич, временами были яркие вспышки у Кайшевой и Павловой. Также свой шанс в женской сборной получат Гербулова, Куклина и Носкова.

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