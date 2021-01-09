У России снова лучший результат сезона. Миронова расправилась с соперницами на финише

В первый биатлонный день 2021 года сборная России порадовала лучшим результатом сезона. Евгения Павлова в спринте здорово проявила себя в стрельбе, была стабильна ходом и стала шестой. Прежде никому из нашей команды в этом сезоне в цветы забраться не удавалось.

Наконец-то прорвало в биатлоне? Павлова показала лучший результат сборной России в сезоне Миронова с двумя промахами боролась за десятку сильнейших. Ещё две россиянки – в топ-25. Ждём медаль в эстафете?

Здорово, что этот успех случился перед гонкой преследования. Ведь шанс прорваться повыше, к заветной медали был не только у Павловой, но и у Светланы Мироновой, Татьяны Акимовой и Ульяны Кайшевой, попавших по итогам спринта в топ-25. Вышла на старт и Ирина Казакевич, но она всё же от высоких мест была далеко. Хотя женский биатлон порой преподносит сюрпризы.

Был сюрприз и в этот раз. Ведь Россия оказалась в одном шаге от медали.

Первый промах Павловой

По ходу первого круга каких-то неожиданностей не произошло. Тириль Экхофф не просто удержала своё преимущество, но и чуть-чуть его увеличила. А точно отработав на огневом рубеже, и вовсе создала себе максимально комфортный отрыв – порядка 45 секунд. Неужели интриге конец?

Российские поклонники биатлона, безусловно, внимательнее всего следили за Павловой. Евгения уступила ходом Давидовой из Чехии и Кручинкиной из Беларуси, но держалась с ними в одной группе. Россиянке нужно было точно отработать на первом рубеже, но не вышло – один промах, который отбросил нашу спортсменку в середину второго десятка.

Кубок мира по биатлону. Логинов поджимает соперников в пасьюте. Жми, Саша! LIVE Первый биатлонный день 2021-го стал лучшим для сборной России. Во второй у команды есть все шансы на медаль. Онлайн-трансляция «Чемпионата».

Миронова, к сожалению, тоже промахнулась один раз, как и Кайшева. И лишь Лариса Куклина, отправив в цель все пять выстрелов, сумела пробраться чуть повыше – на 16-е место.

Мечтаем о борьбе за медали?

Группу преследования Экхофф составили четыре спортсменки: Хаузер, Давидова, Рёйселанд и Ханна Эберг. Австрийская девушка имела небольшое преимущество, но была не так быстра ходом как её конкурентки, а потому на второй огневой рубеж все они пришли вместе.

Тириль на второй «лёжке» допустила один промах – могла себе позволить. Хаузер, Рёйселанд и Давидова стреляли практически безупречно, но всё равно отставали на полминуты. Ханна Эберг же промахнулась дважды и лишила себя шансов на медали – минута до виртуального пьедестала.

Два промаха допустила и Павлова – огневой рубеж она покинула 28-й. А вот Миронова и Кулина, отстреляв чисто, вплотную приблизились к десятке. Учитывая неплохую скорость наших девушек, можно было и о медалях помечтать. Но только в случае очень хорошей стрельбы на «стойке».

Экхофф никого не подпускает

На подходе к третьему огневому рубежу Экхофф чуть подпустила к себе соперниц. Вероятно, хотела спокойно подойти к стрельбищу и отработать идеально. И расчёт оказался верным – всё точно!

Хаузер и Рёйселанд также закрыли по пять мишеней и продолжили погоню за норвежкой – отрыв составлял порядка 30 секунд. Давидова пропустила один промах, но отставание всех остальных было таким серьёзным, что чешка сохранила свою четвёртую позицию. И только в десяти секундах за её спиной вышла с рубежа Моника Хойниш. Где-то рядом с ней могли бы быть и россиянки, если бы стреляли точно. Но, увы. Миронова, допустив промах, была 10-й. Куклина, совершив две ошибки, шла 21-й. В топ-25 по-прежнему держались и Кайшева с Павловой.

Вот так прорыв Мироновой!

Чтобы возродить интригу в гонке Тириль Экхофф на второй «стойке» должна была промахнуться. И она это сделала, не сумев закрыть последнюю мишень. Рёйселанд, словно почувствовав это, мгновенно совершила пять точных выстрелов и настигла соотечественницу, выходящую со штрафного круга. Между норвежками было три секунды. А позади – только Хаузер в полуминуте. Обладательницы всех медалей были известны, потому что за Хаузер уже никого не было.

За четвёртое место сражалась целая группа девушек: Вирер, Шевалье, Хойниш и Миронова, которая вторую «стойку» отработала на отлично. Это шанс на лучший результат России в сезоне!

В битве за золото Экхофф так и не пропустила Рёйселанд. Хаузер сохранила свою бронзу. А четвёртой стала Миронова, которая легко расправилась со всеми своими соперницами. Её ход был по-настоящему впечатляющим: по ходу всей дистанции она лишь 13 секунд уступила быстрейшей Рёйселанд, а на отдельно взятом пятом круге и вовсе была быстрейшей из тех, кто финишировал в топ-10. И снова приходится гадать, что было бы, если бы Света допустила на один промах меньше.

Кайшева стала 19-й, Куклина – 25-й, Павлова – 31-й, Казакевич – 37-й.

Россия снова показала лучший результат в сезоне. Теперь это четвёртое место, и до медали всего один шаг. Когда же наша команда сможет наконец-то его сделать?