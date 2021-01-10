Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Статьи /

Биатлон, Кубок мира 2020-2021, Оберхоф: смешанная эстафета (женщины, мужчины), онлайн-трансляция 10 января 2021

Матвей Елисеев, сборная России по биатлону
Александр Говоров Павел Панышев
,
Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Cмешанные эстафеты. У России точно будет шанс! LIVE
Две недели назад россияне Павлова и Елисеев выиграли супермикст на Рождественской гонке. Получится ли повторить успех на Кубке мира?
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:
Расписание Кубка мира по биатлону - 2020/2021
Кубок мира по биатлону - 2020/2021. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

Сегодня, 10 января в Оберхофе завершится 5-й этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В этот раз женщины проведут две смешанные гонки: супермикст и эстафету, которые станут первыми в текущем сезоне. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.

Два дня подряд сборная России ходит вокруг да около пьедестала. Если в пятницу в спринте Евгения Павлова взобралась на шестое место, то в в субботу Светлана Миронова была уже четвёртой. Серия без медалей продолжается и насчитывает уже 43 гонки, но первая награда, кажется, всё ближе. Почему бы не добыть её уже в супермиксте? Две недели назад Павлова и Елисеев выиграли в аналогичной дисциплине в Рождественской гонке. Да, это шоу, но, значит, и в боевой гонке россияне вполне могут рассчитывать на успех.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон •••
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021