Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Cмешанные эстафеты. У России точно будет шанс! LIVE

Сегодня, 10 января в Оберхофе завершится 5-й этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В этот раз женщины проведут две смешанные гонки: супермикст и эстафету, которые станут первыми в текущем сезоне. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.

Два дня подряд сборная России ходит вокруг да около пьедестала. Если в пятницу в спринте Евгения Павлова взобралась на шестое место, то в в субботу Светлана Миронова была уже четвёртой. Серия без медалей продолжается и насчитывает уже 43 гонки, но первая награда, кажется, всё ближе. Почему бы не добыть её уже в супермиксте? Две недели назад Павлова и Елисеев выиграли в аналогичной дисциплине в Рождественской гонке. Да, это шоу, но, значит, и в боевой гонке россияне вполне могут рассчитывать на успех.