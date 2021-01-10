Вернулись в реальность? После триумфа в эстафете россияне с треском провалили супермикст

Смешанная эстафета в Оберхофе, кажется, высосала все эмоции у российских болельщиков. Слишком долго мы ждали эту победу, и уж больно ярким получился этот триумф. К супермиксту все подходили уже эмоционально выхолощенными. Тренерский штаб сборной России решил ничего не выдумывать и поставил в эту дисциплину Евгению Павлову и Матвея Елисеева, ведь именно они выиграли «Рождественскую гонку» несколько недель назад.

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Катастрофа Павловой

Павлова не раз признавалась, что очень любит контактные гонки, где можно потолкаться и побороться. Евгения действительно уверенно смотрелась на первом круге, а потом приехала на стрельбу и сделала там всё на сто процентов. Россиянка ушла с рубежа пятой, но отставание от лидера было формальным. На втором круге Павлова с виду очень легко держала темп Ханны Эберг, Тириль Экхофф и других звёзд мирового биатлона.

К сожалению, всё это негативно отразилось на «стойке». Причём негативно – это ещё очень мягкое определение того, что произошло. Павлова умудрилась уйти на целых два штрафных круга. Это настоящая катастрофа и крушение надежд. Россия проигрывала уже почти минуту, и тут думалось в основном о том, чтобы просто подняться как можно выше. О борьбе за медали речи уже не шло.

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Елисеев не сразу надел винтовку

Елисеев всё же попытался приблизиться к лидирующей группе, но промах на «лёжке» откинул его туда, где он получил эстафету от Павловой. Маячила всё та же минута отставания, а после второго огневого рубежа стало ещё больше. При этом Матвей прекрасно отработал «стойку». Беда пришла, откуда не ждали. Россиянин не сразу смог правильно надеть винтовку после завершения стрельбы.

Сначала Матвей, вроде бы, всё сделал на автомате, но лямка от винтовки пошла мимо плеча. В итоге нашему биатлонисту пришлось останавливаться и заново закидывать оружие на спину. А тем временем отставание от лидера составляло уже одну минуту и 12 секунд.

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Возвращение в реальную жизнь?

Вторая половина гонки превратилась для сборной России в формальность. Возможно, эмоции захлестнули Павлову и Елисеева, которые хорошо выглядели в личных гонках в Оберхофе и наверняка рассчитывали побороться за медаль. На деле же всё вышло печально. Российские биатлонисты боролись в конце первой десятки, при этом стреляя просто отвратительно.

Матвей и Евгения в сумме использовали 12 дополнительных патронов и ушли на два штрафных круга. Мы с треском провалили супермикст, с большим трудом попав в десятку сильнейших. Неужели тот успех в смешанной эстафете был единичным всплеском, а сейчас всё возвращается в реальность? Более ясную картину мы увидим уже на следующей неделе. А пока победу праздновала команда Франции, а на подиум прибежали ещё Швеция и Норвегия.