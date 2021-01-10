«Слёзы наворачиваются». После победы российские биатлонисты не сдерживали эмоций

Победа сборной России в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе получилась крайне эмоциональной. Всё-таки серия из 43 гонок без медалей не могла пройти бесследно. А тут ещё и такой красивый финишный рывок Эдуарда Латыпова! Неудивительно, что после финиша спортсмены и тренеры не сдерживали эмоций. И даже соперники поздравляли Россию.

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«Слёзы наворачиваются»

Латыпов, пожалуй, стал главным героем смешанной эстафеты. Его последний круг и особенно последние метры дистанции были просто феноменальными. Эдуарда давно называют потенциальной звездой мирового биатлона, но этот потенциал всё никак не раскрывался. И вот наконец-то всё получилось отлично. Эмоции россиянина было легко понять.

«Слава богу, всё получилось. Рад, что мы за столь долгое время смогли завоевать золото. У меня сейчас слёзы наворачиваются. Очень рад и благодарен команде. Сегодня был очень хороший день. Что было в голове на последней стрельбе? Делал свою работу. Были, конечно, мысли, но всё откинул. Главным было – доработать».

«Счастлива, что мы сделали это командой»

Ещё одна героиня гонки, Светлана Миронова, вывела Россию в лидеры эстафеты после второго этапа. Россиянка после финиша призналась, что гордится своей командой.



«Счастлива, что мы сделали это командой. Мы подтвердили, что являемся командой. Поздравляю всех ребят и говорю им спасибо. Первые круги шла в своём темпе. Поэтому сохранились силы на последний круг. Когда мы с немкой уходили вместе, я думала, что она кинется в гонку и начнёт догонять француженку. Но она этого не сделала, пошла в медленном темпе. Я встала за ней, начала на неё натыкаться. Тогда в подъём вышла левее и уже начала догонять француженку».

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«Стрельба с промахом – это непозволительно»

Александр Логинов даже после такой победы нашёл, в чём себя упрекнуть. Лидеру нашей сборной не понравилось, что он допустил промах на огневом рубеже. Зато россиянин восхитился финишным кругом Светланы Мироновой.

«Хороший день. Главное получилось порадовать болельщиков. Прекрасно понимаю, что от нас все этого ждут. Очень рад, что именно сегодняшней эстафетной гонкой у нас получилось попасть на подиум. Видел, как Светлана уходит на финишный круг. Просто фантастический финишный круг. Когда у меня был отрыв, конечно, было идти комфортнее. Стрельба с промахом – это всё равно для меня непозволительно. Но рад, что и соперники дали ошибиться мне, и моё состояние позволило бороться и передать Эдуарду эстафету с маленьким отрывчиком».

«Принимаю извинения Губерниева»

Ульяна Кайшева стала самым незаметным героем в составе сборной России в победной эстафете. Ульяна действительно не слишком здорово начала свой этап, но на последнем круге сумела существенно сократить отставание. Дмитрий Губерниев признался, что не верил в сильный последний круг от Кайшевой и принёс спортсменке извинения.

«Принимаю ли извинения Губерниева, который в меня не верил на последнем круге? Конечно. Каждый раз готова принимать извинения. Казалось, не было сил на последнем круге? Это просто кажется. На самом деле у меня просто такая раскатистая техника. Поэтому кажется, что я без сил. Но просто хорошо едут лыжи, можно катить. Первые два круга прошла в своём темпе, так что смогла выдать скорость на последнем».

Конец антирекордам? Почему сборная России совсем скоро прервёт безмедальную серию Проблески хороших результатов были и до Нового года. А на этапе Кубка мира в Оберхофе полоса неудач у россиян наконец-то закончится.

«Мы победили сегодня, Господи!»

Эмоции самого Дмитрия Губерниева во время трансляции, пожалуй, не нуждаются в дополнительных пояснениях. Тут нужно просто смотреть и слушать.

«Латыпов был силён»

Норвежец Стурла Легрейд в пух и прах проиграл финиш эстафеты Эдуарду Латыпову, но нашёл в себе силы признать поражение. Более того, Легрейд отметил силу российского биатлониста.

«В биатлонном сообществе я известен как спортсмен, который плохо выступает на коротких дистанциях, поэтому мне был необходим отрыв на подъёме. Но россиянин был силён, поэтому, к сожалению, я финишировал вторым».

«Победа России – не сюрприз»

Четырёхкратный олимпийский чемпион немец Свен Фишер на хорошем русском языке в эфире «Матч ТВ» заявил, что не считает победу России в эстафете большим сюрпризом.



«Победа сборной России сегодня — это отлично. Первая победа вашей команды в Кубке мира. Поздравляю. Для меня это не сюрприз, потому в „Рождественкой гонке“ в Рупольдинге у вас уже была победа. Российская команда очень хороша в стрельбе. И сегодня вы выступили отлично».