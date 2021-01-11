«Гимн России звучал трижды!» Самые яркие победы российских биатлонистов в эстафетах

Эмоции от победы сборной России по биатлону в смешанной эстафете ещё не утихли. Мы все так долго ждали медали, а тут ещё и сама гонка получилась удивительно драматичной. Давно российские болельщики не видели столь ярких выступлений. Ведь в Оберхофе сборная России победила не благодаря огромному количеству ошибок у соперников, а за счёт своей силы.

От этого приятнее вдвойне, поскольку это говорит о том, что мы можем рассчитывать на собственные возможности, а не ждать подарков от конкурентов. Всё это напомнило о других замечательных победах россиян в эстафетах. К счастью, их было немало.

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Двойной удар в Оберхофе-2019

Ровно два года назад сборная России нанесла двойной удар по конкурентам на этапе в Оберхофе. Наши биатлонисты выиграли и мужскую, и женскую эстафеты в Германии. Особенный шарм этим успехам придавало то, в каких условиях они были добыты. В Оберхофе шёл проливный дождь, плавно переходящий в мокрый снег. Организаторы чудом спасли трассу.

В женской гонке за Россию выступали Екатерина Юрлова-Перхт и три дебютантки – Павлова, Васильева и Куклина. Евгения и Маргарита бежали на первых двух этапах и держали нашу команду в пределах 30 секунд от лидеров. На третьем этапе Куклина и вовсе вывела сборную России в лидеры – секунда в секунду с немками. Всё должен был решить последний этап, где против Юрловой была грозная немка Херрман. Но она ушла на два штрафных круга, а Екатерина избежала больших проблем на стрельбе и привезла немкам более 30 секунд на финише.

В мужской гонке Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов и вовсе выиграли больше минуты у всех остальных. Причём, начиная со второго этапа Гараничева, россияне уверенно лидировали и не подпускали соперников к себе.

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Драматичный Хохфильцен-2017

Чемпионат мира в Хохфильцене в 2017 году начался со скандала, когда в смешанной эстафете Мартен Фуркад специально наехал на лыжу Александра Логинова, в результате чего россиянин упал. И Россия, и Франция в итоге были на подиуме, где Шипулин отказался пожать руку Фуркаду. Напряжение сохранялось до конца турнира, поэтому эстафета была особенно эмоциональной.

Фото: РИА Новости

Волков и Цветков бежали не быстро, зато компенсировали это отличной работой на рубеже. Соперники всё ещё были в зоне видимости, но уже на третьем этапе Антон Бабиков вывел Россию на первое место. На последнем этапе Фуркад отчаянно пытался догнать Шипулина, но Антон дотерпел и помог нашей команде выиграть чемпионат мира. На церемонии награждения организаторы не смогли включить российский гимн, но наши парни не отчаялись и под чутким руководством Дмитрия Губерниева исполнили его без музыки.

«Самой большой проблемой было взять микрофон у ведущего, который не хотел его отдавать. Но здесь сам бог велел, который сегодня на нашей стороне. Я всё-таки договорился на сцене, забрал микрофон, и ребята спели, а я был рядом в качестве дирижёра. Заговор ли это? Нет! Знаете, нет худа без добра. Спасибо, что так случилось, потому что гимн мы сегодня слушали дважды. И пели! Поэтому гимн звучал трижды. Мы молодцы!» – рассказал потом сам Губерниев.

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Олимпийские триумфы Сочи и Ванкувера

Безусловно, в этом списке должна быть мужская эстафета на Олимпиаде в Сочи-2014. Россия тогда боролась за победу в общем зачёте, и добыть золото в биатлоне было очень важно.

Волков начал в свою силу и передал эстафету Устюгову в 16 секундах позади Норвегии. Евгений ещё чуть-чуть проиграл, а Малышко, наоборот, принялся отыгрывать. В итоге Шипулин получил эстафету в 16 секундах позади Норвегии, за которую на последнем этапе бежал Свендсен.

Эмиль-Хегле умудрился уйти на штрафной круг на стойке, и основная борьба развернулась между немцем Шемппом и Шипулиным. Антон разобрался с соперником на финишном круге и принёс стране огромную радость. Увы, но спустя шесть лет её у российских болельщиков отобрали из-за дисквалификации Устюгова. Впрочем, ярких воспоминаний нас не лишит никто.

Фото: РИА Новости

За четыре года до этого Светлана Слепцова, Анна Богалий-Титовец, Ольга Медведцева и Ольга Зайцева выиграли золото в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере. Те Игры были провальными для России. В общем зачёте мы не попали даже в десятку сильнейших. Под конец Олимпиады всех настигло чувство безнадёжности и уныния. Но сначала Устюгов выиграл масс-старт, а потом российские биатлонистки неожиданно победили в эстафете. Хотя, конечно, надо сказать спасибо француженке Мари Дорен-Абер, которая на своём этапе ушла на два штрафных круга.

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Эмоциональная победа на фоне скандала

Чемпионат мира 2009 года в Южной Корее начался с грандиозного скандала. Допинг-пробы Дмитрия Ярошенко, Альбины Ахатовой и Екатерины Юрьевой показали наличие запрещённых препаратов. Тогда это был настоящий шок, никто не понимал, что делать. Иностранцы призывали отстранить всю команду, но в Международном союзе биатлонистов не стали идти на поводу у паникёров и допустили Россию к участию в мировом первенстве.



Удивительно, но потеряв трёх ведущих биатлонистов, наша сборная всё равно брала медали практически в каждой гонке. А на десерт женская команда в блестящем стиле выиграла эстафету.



Казалось бы, без Ахатовой и Юрьевой даже борьба за медаль была бы большим успехом. Однако Слепцова, Булыгина, Медведцева и Зайцева привезли немкам почти полторы минуты.

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Идеальная победа на ЧМ в Антхольце-2007

Пожалуй, лучшая гонка мужской сборной России по биатлону в истории. Возможно, не самая эмоциональная и не самая драматичная, а потому не слишком запоминающаяся. Но по качеству выполненной работы с той победой вряд ли может что-то сравниться. Иван Черезов, Максим Чудов, Дмитрий Ярошенко и Николай Круглов на четверых допустили лишь один промах! И это в условиях высокогорья Антхольца, где всегда тяжело стрелять из-за высокого пульса.

Россия лидировала от старта до финиша и выиграла минуту у команды Норвегии, в составе которой были сплошь звёзды того времени – Ханеволд, Бергер, Андерсен и Бьорндален.

Общий успех Майгурова и Драчёва

Бывший и нынешний президенты СБР раньше плодотворно работали на благо российского биатлона непосредственно на трассе. В 2000 году Виктор Майгуров и Владимир Драчёв в одной команде выиграли эстафету в рамках чемпионата мира вместе с Сергеем Рожковым и Павлом Ростовцевым. Интересный факт – ту эстафету не смогли провести в Норвегии во время мирового первенства и перенесли на следующий этап Кубка мира в Лахти.



Майгуров тогда начал не слишком удачно и использовал сразу пять дополнительных патронов на своём этапе. Рожков и вовсе ушёл на штрафной круг. Спасать команду пришлось Драчёву и Ростовцеву, которые справились с этой задачей и принесли России золото.