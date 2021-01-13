Мужская сборная России повторила лучший результат сезона. И это разочаровывает

Отбор в эстафету?

Вторую часть длинного этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе российские болельщики ждали с нетерпением. 10 января сборная России наконец-то прервала свою жуткую безмедальную серию и завоевала золото в смешанной эстафете, буквально сокрушив своих главных соперников.

Помимо золота есть и позитивная динамика: девушки стали регулярно забираться в топ-10, да и мужчины не проваливаются. Так что у зрителей появилась надежда, что и в личных гонках наши спортсмены за месяц до чемпионата мира могут взобраться на пьедестал почёта.



Первым шансом на второй неделе Оберхофа был мужской спринт. За сборную России выступали шестеро: Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев и Игорь Малиновский. Гонка была интересна не только как самостоятельная борьба за медали, но и как своего рода отбор в масс-старт и эстафету. Расслабляться было нельзя.

Четвёртым будешь? В мужской биатлонной эстафете за сборную России выступит дебютант? Места Елисеева, Логинова и Латыпова в эстафете не вызывают сомнений. А кто же дополнит квартет?

Гараничев не в форме

Согласно прогнозам синоптиков, перед гонкой можно было ожидать снежок, поэтому лидеры поосторожничали и не стали заявляться в первую группу. Так что на старте гонки никто секундами не поражал. Можно было отметить разве что Гигонна, который выпадал из основы сборной Франции, – да и он лидировал, пока на «стойке» не промахнулся сразу дважды.



Увы, первый из россиян – Евгений Гараничев – выглядел тяжело. Он допустил один промах, но с ним на выходе со «стойки» уступал и Гигонна, пробежавшему на 150 метров больше, и даже безвестному австрийцу Леммереру – так на высокие места рассчитывать нельзя.



При взгляде на тяжёлый ход Евгения сразу возникал вопрос: а надо ли его ставить в эстафету?

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Промах. Промах

Начиная с 20-х номеров, на трассу пошли лидеры: Долль, Пайффер, Самуэльссон, Легрейд – все они стреляли на «лёжке» чисто и боролись друг с другом за лидерство, резко отодвинув Гигонна.



Старались вклиниться в это сражение лидеров и Латыпов с Логиновым. Эдуард вообще был очень быстр – от Легрейда он отстал всего-то на секунду. Но стрельба обоих россиян подвела: оба спортсмена не закрыли пятую мишень. Латыпов вышел со штрафного круга в 17 секундах от лидера, а Логинов – в 36. Пожалую, это уже слишком много, если думать о завоевании медали.



Тем временем на втором огневом рубеже Струла Легрейд сделал заявку на победу: выбил второй ноль и обеспечил себе комфортное лидерство. Пайффер, который на «лёжке» был совсем рядом, отставал уже на 17 секунд. Но соперников на трассе было ещё много: тот же Фийон Майе по итогам первого круга отставал от Легрейда на секунду, а Йоханнес Бё только-только вышел на трассу.

Бё – лучший

Бё-младший показал лучший ход на первом круге, закрыл все пять мишеней и возглавил список лучших биатлонистов по итогам первой третий дистанции. Почти в одни ноги с ним прошёл итальянец Лукас Хофер. Таким образом, Легрейд виртуально переместился на третье место.



Латыпов и Логинов на «стойке» не промахивались. Александр мог претендовать только на топ-20, а вот у Эдуарда за счёт скорости был шанс показать лучший результат сезона – забраться в топ-10.



А через несколько минут на огневом рубеже Йоханнес Бё и Лукас Хофер заочно бились с Легрейдом за победу. И если итальянец пал в этой борьбе, допустив два промаха, то норвежец с двумя нулями сохранил своё первое место. Отрыв Бё от Легрейда на выходе с рубежа составлял девять секунд. А других претендентов на золото, кроме норвежцев и не было. Фийон Майе на «стойке» разок промахнулся, а немцы Лессер и Пайффер уже финишировали – оба позади Легрейда.



Борьба за медали завершилась без сюрпризов. Йоханнес Бё без видимого труда удержал своё первое место, Струла Легрейд довольствовался лишь серебром, а Пайфферу досталась бронза.

А были способны на большее!

Любопытно было посмотреть на итоговые результаты россиян. Латыпов, к сожалению, так и не смог ворваться в десятку. Впрочем, и 13-е место для Эдуарда – результат неплохой. Логинов, хоть и выглядел потяжелее Латыпова, но отстал от него не сильно – всего-то на 15 секунд.

Кирилл Стрельцов, стартовавший под 70-м номером, после первого рубежа долгое время был лучшим из россиян за счёт чистой стрельбы. Однако на «стойке» завозился, промахнулся и сразу же откатился в четвёртый десяток. Но не раскис и доехал до финиша намного быстрее Гараничева. Пожалуй, отличная заявка на выступление в эстафете от 24-летнего биатлониста, учитывая, что Бабикова тренеры решили оставить в запасе, а у Малиновского дела в спринте не сложились.



А лучшим из россиян в спринте стал Матвей Елисеев, вышедший на старт уже под конец гонки. После двух отличных огневых рубежей он шёл пятым. Но последний круг привычно дался Матвею тяжело, и он опустился на десятое место, проиграв Бё 47 секунд. Десятое место – это повторение лучшего результата мужской команды в сезоне. И это разочаровывает, потому что наш лучший результат пока так невысок, а спортсмены, кажется, готовы его превзойти. Но пока не выходит.