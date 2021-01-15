У сборной России дебютант на первом этапе эстафеты! Что, совсем бежать некому? LIVE

Сегодня, 15 января, в Оберхофе продолжится 6-й этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021: мужчины примут участие в классической эстафете. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки и расскажет о самых интересных событиях, которые её окружают.

Мужская эстафета в Оберхофе станет третьей в текущем сезоне. До этого командные гонки были в Контиолахти и Хохфильцене, и оба раза сборная России занимала четвёртое место. В тройке неизменно были Норвегия, Швеция и Германия, пусть и в разном порядке: у немцев две бронзы, а у скандинавов по золоту и серебру.

Обращает на себя внимание состав сборной России на эстафету в Оберхофе. Выбор в пользу Кирилла Стрельцова, который в этом сезоне пробежал лишь три гонки на Кубке мира, выглядел логично: молодой биатлонист сейчас в лучшей форме, чем Гараничев, Бабиков или Малиновский. Но решение тренеров поставить его на первый этап вызвало у болельщиков недоумение. Впрочем, посмотрим, что из этого получится.