Пять промахов Казакевич – не самая курьёзная ситуация на рубеже. У иностранцев было и хуже

Молодая российская биатлонистка Ирина Казакевич ярко заявила о себе в начале сезона и некоторое время даже была лучшей из наших в общем зачёте. В спринте в Оберхофе Ирина отлично прошла «лёжку» и претендовала на высокое место, но на стрельбе из положения стоя случился настоящий казус – пять промахов подряд. Ни одного попадания!
Это хоть и редкий для биатлона случай, но далеко не самый курьёзный. Мы за последние годы привыкли со скепсисом относиться к нашим спортсменам, но и у иностранцев на стрельбище порой случались невероятные истории. Болельщикам и тренерам оставалось только хвататься за голову.
«Хотелось бы извиниться перед болельщиками»
Ирина Казакевич после гонки призналась, что приехала в Оберхоф с явными симптомами простуды, но настолько хотела соревноваться, что решила бежать даже в таком состоянии. В итоге на «стойке» у россиянки случилось какое-то помутнение и те самые пять промахов. С большой долей вероятности в Оберхофе Ирину мы больше не увидим, биатлонистке необходимо в первую очередь разобраться со здоровьем и вернуться в команду уже в оптимальном состоянии.
«Хотелось бы извиниться перед болельщиками за гонку. Сложно сказать, что произошло на рубеже стоя. Сейчас больше эмоции, не могу сказать, как я совершила столько ошибок. Я провела стрельбу полностью по своей установке, абсолютно не справилась с рубежом. Значит, недоработала в тренировочном плане, раз совершаю такие ошибки».
Нойнер подарила победу Юрьевой
Такие казусы на стрельбе – редкость. Но порой они случаются даже в борьбе за победу. Легендарная немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер в масс-старте в Антхольце в 2009 году уничтожала всех соперников и приехала на заключительный огневой рубеж, выигрывая у ближайшей соперницы почти минуту. Даже с двумя промахами немка уверенно бы выиграла гонку, но Магдалена промахнулась пять раз!
Этим сумела воспользоваться россиянка Екатерина Юрьева, которая и одержала победу, не допустив на огневом рубеже ни одного промаха. Правда, через считаные дни Екатерину дисквалифицировали за употребление допинга и впоследствии отобрали эту победу.
Немец Граф направил винтовку себе в лицо
Американский биатлонист Джей Хаккинен временами показывал неплохие результаты и приехал на Олимпиаду в Турине в 2006 году полный надежд на медали. Однако уже в спринтерской гонке на первой же стрельбе умудрился промахнуться мимо всех мишеней. Джей понимал, что это означает отсутствие шансов на высокие места и в гонке преследования.
Расстройству американца не было предела, и в порыве чувстве он чуть не сломал свою винтовку. Более того, он не сразу закинул оружие за спину, как это полагается по правилам, а просто бежал с винтовкой в руках. Получив предупреждение от организаторов, Хаккинен исправился и больше не нарушал протоколы безопасности. Но до медалей, естественно, так и не добрался.
Зато в 2013 году эти протоколы серьёзно нарушил немецкий биатлонист Флориан Граф. В спринтерской гонке на стрельбе из положения стоя он взял паузу перед тем, как сделать выстрел. Оказалось, что в его диоптре образовалось слишком много воды. В итоге он не нашёл ничего лучше, чем сдуть воду, направив винтовку стволом себе в лицо. Конечно, это было чрезвычайно опасно. По окончании гонки Граф был дисквалифицирован за нарушение правил.
Легендарные курьёзы Домрачевой
Четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева запомнилась многим болельщикам периодическими конфузами на стрельбе. В масс-старте в Оберхофе в 2009 году Дарья приехала на второй рубеж и начала стрелять стоя. Проблема была в том, что, согласно правилам, стрелять надо было из положения лёжа. Дарья это поняла уже после того, как закончила стрельбу и бросила взгляд на своих лежащих соперниц. Белоруске засчитали тогда пять промахов.
Ровно через год на том же самом месте в том же самом масс-старте Домрачева приехала на третий рубеж и начала стрелять по чужой мишени. Осознание, что происходит что-то не то, пришло к Дарье после третьего выстрела. Последние два патрона отправились уже в нужную установку, один из которых всё равно прошёл мимо цели. Итого – четыре промаха.
Но и это ещё не всё. В 2015 году в гонке преследования в Ханты-Мансийске Домрачева снова перепутала, в каком положении ей надо стрелять. Если бы не крики российских зрителей, подсказавших Дарье, что надо ложиться на коврик, дело закончилось бы очередным курьёзом. А так белоруска вовремя опомнилась, выполнила стрельбу правильно и выиграла ту гонку.
Хитрый Круглов и щедрый Гараничев
В 2007 году на этапе Кубка мира в Поклюке Николай Круглов боролся за подиум на протяжении всей гонки преследования, но допустил два промаха на заключительном огневом рубеже. Россиянин при этом пробежал вместо двух положенных штрафных кругов всего один и финишировал на третьем месте. Вряд ли Николай сделал это специально, но такая случайная хитрость не осталась незамеченной. Ко времени Круглова добавили две минуты, и он опустился на 24-ю позицию. К слову, забытые штрафные круги – не редкость. Но в борьбе за призовые позиции биатлонисты очень редко забывают, сколько штрафа им назначено.
А вот Евгений Гараничев на чемпионате мира в Эстерсунде в 2019 году, наоборот, оказался слишком щедрым. Россиянин тоже сражался за медаль и претендовал на третье место. Даже промах на последней стрельбе не лишал его этой возможности. Но Евгений не увидел, как закрывается одна из его мишеней, и посчитал, что промахнулся дважды. В итоге Гараничев намотал два штрафных круга вместо одного и финишировал лишь девятым.
Самострел Юрловой
Не обошлось без конфуза на стрельбе и у чемпионки мира Екатерины Юрловой-Перхт. Дело было в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене в 2019 году. Россия боролась за победу, а Юрлова была финишёром нашей сборной. На стрельбе из положения лёжа у Екатерина случился самострел – неожиданный и непроизвольный выстрел. Патрон улетел в сторону будки, где находились люди. К счастью, никто не пострадал, а Россия завоевала серебряные медали.
«Произошёл самострел». Такое иногда бывает, к сожалению, на винтовках. Это говорит либо о качестве патрона, либо это просто работа затвора. Я не успела положить палец на курок, как уже произошёл выстрел. По моим ощущениям, патрон улетел в будку, где сидели люди. Если честно, я так испугалась, что сразу достала следующий патрон. Успела посмотреть, что там всё нормально, все живы и здоровы. Это было необычно. Я с таким сталкиваюсь впервые на этапах Кубка мира», – рассказала потом Юрлова.
- 15 января 2021
-
15:13
-
13:51
-
13:12
-
13:06
-
12:35
-
12:22
-
12:10
-
12:00
-
11:26
-
10:44
-
09:24
-
09:10
-
01:13
- 14 января 2021
-
23:52
-
23:07
-
23:07
-
22:41
-
22:12
-
21:35
-
19:23
-
19:08
-
18:58
-
18:56
-
18:41
-
18:40
-
18:32
-
18:32
-
18:24
-
18:24
-
18:15
-
18:11
-
18:05
-
18:03
-
17:55
-
17:41