Пять промахов Казакевич – не самая курьёзная ситуация на рубеже. У иностранцев было и хуже

Молодая российская биатлонистка Ирина Казакевич ярко заявила о себе в начале сезона и некоторое время даже была лучшей из наших в общем зачёте. В спринте в Оберхофе Ирина отлично прошла «лёжку» и претендовала на высокое место, но на стрельбе из положения стоя случился настоящий казус – пять промахов подряд. Ни одного попадания!



Это хоть и редкий для биатлона случай, но далеко не самый курьёзный. Мы за последние годы привыкли со скепсисом относиться к нашим спортсменам, но и у иностранцев на стрельбище порой случались невероятные истории. Болельщикам и тренерам оставалось только хвататься за голову.

Российская биатлонистка не попала ни в одну мишень на «стойке». Такого уже давно не было Ирину Казакевич постигло стрелковое затмение. Впрочем, безупречно отработать на огневых рубежах не удалось никому.

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками»

Ирина Казакевич после гонки призналась, что приехала в Оберхоф с явными симптомами простуды, но настолько хотела соревноваться, что решила бежать даже в таком состоянии. В итоге на «стойке» у россиянки случилось какое-то помутнение и те самые пять промахов. С большой долей вероятности в Оберхофе Ирину мы больше не увидим, биатлонистке необходимо в первую очередь разобраться со здоровьем и вернуться в команду уже в оптимальном состоянии.



«Хотелось бы извиниться перед болельщиками за гонку. Сложно сказать, что произошло на рубеже стоя. Сейчас больше эмоции, не могу сказать, как я совершила столько ошибок. Я провела стрельбу полностью по своей установке, абсолютно не справилась с рубежом. Значит, недоработала в тренировочном плане, раз совершаю такие ошибки».

Нойнер подарила победу Юрьевой

Такие казусы на стрельбе – редкость. Но порой они случаются даже в борьбе за победу. Легендарная немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер в масс-старте в Антхольце в 2009 году уничтожала всех соперников и приехала на заключительный огневой рубеж, выигрывая у ближайшей соперницы почти минуту. Даже с двумя промахами немка уверенно бы выиграла гонку, но Магдалена промахнулась пять раз!



Этим сумела воспользоваться россиянка Екатерина Юрьева, которая и одержала победу, не допустив на огневом рубеже ни одного промаха. Правда, через считаные дни Екатерину дисквалифицировали за употребление допинга и впоследствии отобрали эту победу.

Немец Граф направил винтовку себе в лицо

Американский биатлонист Джей Хаккинен временами показывал неплохие результаты и приехал на Олимпиаду в Турине в 2006 году полный надежд на медали. Однако уже в спринтерской гонке на первой же стрельбе умудрился промахнуться мимо всех мишеней. Джей понимал, что это означает отсутствие шансов на высокие места и в гонке преследования.



Расстройству американца не было предела, и в порыве чувстве он чуть не сломал свою винтовку. Более того, он не сразу закинул оружие за спину, как это полагается по правилам, а просто бежал с винтовкой в руках. Получив предупреждение от организаторов, Хаккинен исправился и больше не нарушал протоколы безопасности. Но до медалей, естественно, так и не добрался.



Зато в 2013 году эти протоколы серьёзно нарушил немецкий биатлонист Флориан Граф. В спринтерской гонке на стрельбе из положения стоя он взял паузу перед тем, как сделать выстрел. Оказалось, что в его диоптре образовалось слишком много воды. В итоге он не нашёл ничего лучше, чем сдуть воду, направив винтовку стволом себе в лицо. Конечно, это было чрезвычайно опасно. По окончании гонки Граф был дисквалифицирован за нарушение правил.

Легендарные курьёзы Домрачевой

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева запомнилась многим болельщикам периодическими конфузами на стрельбе. В масс-старте в Оберхофе в 2009 году Дарья приехала на второй рубеж и начала стрелять стоя. Проблема была в том, что, согласно правилам, стрелять надо было из положения лёжа. Дарья это поняла уже после того, как закончила стрельбу и бросила взгляд на своих лежащих соперниц. Белоруске засчитали тогда пять промахов.



Ровно через год на том же самом месте в том же самом масс-старте Домрачева приехала на третий рубеж и начала стрелять по чужой мишени. Осознание, что происходит что-то не то, пришло к Дарье после третьего выстрела. Последние два патрона отправились уже в нужную установку, один из которых всё равно прошёл мимо цели. Итого – четыре промаха.



Но и это ещё не всё. В 2015 году в гонке преследования в Ханты-Мансийске Домрачева снова перепутала, в каком положении ей надо стрелять. Если бы не крики российских зрителей, подсказавших Дарье, что надо ложиться на коврик, дело закончилось бы очередным курьёзом. А так белоруска вовремя опомнилась, выполнила стрельбу правильно и выиграла ту гонку.

Как перепутать «лёжку» со «стойкой», но победить В заключительной гонке преследования в сезоне победу одержала Дарья Домрачева. Мякяряйнен – четвёртая, Юрлова – седьмая.

Хитрый Круглов и щедрый Гараничев

В 2007 году на этапе Кубка мира в Поклюке Николай Круглов боролся за подиум на протяжении всей гонки преследования, но допустил два промаха на заключительном огневом рубеже. Россиянин при этом пробежал вместо двух положенных штрафных кругов всего один и финишировал на третьем месте. Вряд ли Николай сделал это специально, но такая случайная хитрость не осталась незамеченной. Ко времени Круглова добавили две минуты, и он опустился на 24-ю позицию. К слову, забытые штрафные круги – не редкость. Но в борьбе за призовые позиции биатлонисты очень редко забывают, сколько штрафа им назначено.



А вот Евгений Гараничев на чемпионате мира в Эстерсунде в 2019 году, наоборот, оказался слишком щедрым. Россиянин тоже сражался за медаль и претендовал на третье место. Даже промах на последней стрельбе не лишал его этой возможности. Но Евгений не увидел, как закрывается одна из его мишеней, и посчитал, что промахнулся дважды. В итоге Гараничев намотал два штрафных круга вместо одного и финишировал лишь девятым.

«Патрон улетел в будку с людьми». Казус на стрельбе не лишил Россию медали Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт пережила нешуточный стресс на огневом рубеже.

Самострел Юрловой

Не обошлось без конфуза на стрельбе и у чемпионки мира Екатерины Юрловой-Перхт. Дело было в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене в 2019 году. Россия боролась за победу, а Юрлова была финишёром нашей сборной. На стрельбе из положения лёжа у Екатерина случился самострел – неожиданный и непроизвольный выстрел. Патрон улетел в сторону будки, где находились люди. К счастью, никто не пострадал, а Россия завоевала серебряные медали.



«Произошёл самострел». Такое иногда бывает, к сожалению, на винтовках. Это говорит либо о качестве патрона, либо это просто работа затвора. Я не успела положить палец на курок, как уже произошёл выстрел. По моим ощущениям, патрон улетел в будку, где сидели люди. Если честно, я так испугалась, что сразу достала следующий патрон. Успела посмотреть, что там всё нормально, все живы и здоровы. Это было необычно. Я с таким сталкиваюсь впервые на этапах Кубка мира», – рассказала потом Юрлова.