Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Статьи /

Биатлон, Кубок мира 2020-2021, Оберхоф: женская эстафета, онлайн-трансляция 16 января 2021

Женская эстафета на Кубке мира, Ульяна Кайшева
Александр Говоров
Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Женская эстафета. Россия проиграла уже до старта? LIVE
Женская сборная России по биатлону попробует включиться в борьбу за медаль. Но это будет непросто. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию.
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:
Расписание Кубка мира по биатлону - 2020/2021
Кубок мира по биатлону - 2020/2021. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

В субботу, 16 января в Оберхофе продолжится шестой этап Кубка мира по биатлону: девушки примут участие в эстафете. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женской гонки и расскажет о самых интересных событиях, которые её окружают.

В текущем сезоне девушки провели уже две классических эстафеты. В Контиолахти наша команда была четвёртой, а в Хохфильцене — только восьмой. Не сказать, что россиянки совсем уж далеко от лидеров, но им определённо нужно не просто самим выступать безупречно, но и ждать ошибок соперниц.

Состав сборной России на женскую эстафету выглядит следующим образом: Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Есть ли у сборной России шансы занять высокое место? Их мало, особенно если учитывать текущее состояние Павловой и Куклиной. Но мы всё равно будем верить, что у наших девушек всё получится, ведь эстафета — особенный для России вид программы.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021