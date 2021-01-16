Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Женская эстафета. Россия проиграла уже до старта? LIVE

Женская сборная России по биатлону попробует включиться в борьбу за медаль. Но это будет непросто. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию.

В субботу, 16 января в Оберхофе продолжится шестой этап Кубка мира по биатлону: девушки примут участие в эстафете. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женской гонки и расскажет о самых интересных событиях, которые её окружают.

В текущем сезоне девушки провели уже две классических эстафеты. В Контиолахти наша команда была четвёртой, а в Хохфильцене — только восьмой. Не сказать, что россиянки совсем уж далеко от лидеров, но им определённо нужно не просто самим выступать безупречно, но и ждать ошибок соперниц.

Состав сборной России на женскую эстафету выглядит следующим образом: Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Есть ли у сборной России шансы занять высокое место? Их мало, особенно если учитывать текущее состояние Павловой и Куклиной. Но мы всё равно будем верить, что у наших девушек всё получится, ведь эстафета — особенный для России вид программы.