Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Масс-старты. Хоть кто-то защитит честь России? LIVE

Сегодня, 17 января в Оберхофе завершится 6-й этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В заключительный день стартов в Германии мужчины и женщины примут участие в масс-стартах. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.

6-й этап Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, порадовал зрителей аж пятью днями биатлона. И если на протяжении первых четырёх спортсмены выступали только в одной гонке, то в воскресенье пришло время уплотнить календарь и провести два масс-старта — мужской и женский. В стартах примут участие пять биатлонистов из России. В мужской гонке стартуют Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев, а в женской — Ульяна Кайшева и Светлана Миронова. Пожелаем россиянам удачи!