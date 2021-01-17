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Биатлон, Кубок мира 2020-2021, Оберхоф: масс-старт (женщины, мужчины), онлайн-трансляция 17 января 2021

Александр Логинов, сборная России по биатлону
Александр Говоров Павел Панышев
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Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Масс-старты. Хоть кто-то защитит честь России? LIVE
В воскресных гонках с общего старта будут принимать участие пять биатлонистов из России. «Чемпионат» проведёт онлайн трансляцию.
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Расписание Кубка мира по биатлону - 2020/2021
Кубок мира по биатлону - 2020/2021. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

Сегодня, 17 января в Оберхофе завершится 6-й этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В заключительный день стартов в Германии мужчины и женщины примут участие в масс-стартах. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.

6-й этап Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, порадовал зрителей аж пятью днями биатлона. И если на протяжении первых четырёх спортсмены выступали только в одной гонке, то в воскресенье пришло время уплотнить календарь и провести два масс-старта — мужской и женский. В стартах примут участие пять биатлонистов из России. В мужской гонке стартуют Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев, а в женской — Ульяна Кайшева и Светлана Миронова. Пожелаем россиянам удачи!

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