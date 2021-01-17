Два последних выстрела лишили Миронову победы. Как Россия осталась без биатлонного чуда

Соперницы практически подарили Светлане золото в масс-старте. Но она его не взяла.

Старт с последних мест

Гонки с общего старта – и боль, и надежда российского биатлона. Четыре огневых рубежа, на которых может случиться всё что угодно, но сильнейшие соперницы. Равные условия, а не привычные минуты отставания в пасьюте, но невероятный нервный накал. Справляться со всем этим в гонке, закрывающей этап Кубка мира в Оберхофе, должны были две лучшие на данный момент российские биатлонистки: Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Миронова стартовала 25-й, Кайшева – 28-й. Пробиваться с этих дальних позиций сквозь плотный строй соперниц смысла никакого не было. Куда важнее спокойно подойти на свои щиты, которые на первом огневом рубеже никто не займёт, и закрыть пять мишеней пятью выстрелами.

Ульяна Кайшева с этой задачей справилась блестяще и мгновенно взлетела в десятку. А вот Светлана Миронова промахнулась пятым выстрелом и оказалась на 20-м месте. До лидеров – полминуты, что не критично, учитывая скорость россиянки. Но дальше надо стрелять точно.

«Даже заплакать не могу – нет сил». Что происходит с российской биатлонисткой Павловой? Спортсменка буквально кричит о помощи, но тренеры её не слышат.

В группе лидеров было около 10 спортсменок – все они шли примерно в десяти секундах. Темп задавали Жулия Симон, Доротея Вирер, Тириль Экхофф и Маркета Давидова.

Кайшева по ходу второго круга из группы лидеров выпала – скорости не хватало. А Миронова вместе с Рёйселанд и Алимбековой отыграла у тех, кто шёл на первых местах, около десяти секунд.

Миронова промахнулась, но борьба не закончилась

Обе россиянки были точны на втором огневом рубеже, но Миронова работала быстрее, а потому опередила Кайшеву: девушки занимали девятое и десятое места соответственно. До группы лидеров, в которой осталось всего пять человек, было порядка 20 секунд. Возглавляли гонку Вирер, Давидова, Кноттен, Тандерволд и Ханна Эберг – с промахом на первой «лёжке».

Кайшева не показывала высокой скорости, а потому соперницы быстро затёрли её в середину протокола. А Миронова вместе с Алимбековой продолжала погоню за ведущей пятёркой.

Российские биатлонисты научились быстро бегать. Боролись за две медали в один день! В воскресных гонках с общего старта наши биатлонисты могли даже победить. Если бы хорошо стреляли.

Светлана пришла на «стойку» в 10 секундах от потенциальной медали. Увы, один раз промахнулась, но борьба за медали была не закончена, потому что из топ-10 промахнулись все, кроме Доротеи Вирер. В 23 секундах от итальянки мчала Ханна Эберг, а дальше – Давидова, Хаузер, Миронова и Пройс. В такой компании Миронова могла чувствовать себя уверенно.

Кайшева на первой «стойке», к сожалению, свою борьбу за высокие места закончила – промахнулась дважды. А с её невысокой скоростью ошибаться вообще было нельзя.

Шанс на золото!

На четвёртом круге Миронова, Хаузер и Давидова убежали от преследовательниц и настигли Эберг. Это потрясающий шанс на медаль для российской спортсменки. Главное – стрельба.

Вирер оторвалась от соперниц почти на 30 секунд и могла позволить себе промахнуться один раз. Но ошиблась дважды и тем самым фактически отдала другим победу в гонке. Но девушки из группы преследования тоже мазали. Светлана Миронова была единственной, кто закрыл первые три мишени. Ещё два точных выстрела – была бы гарантированная победа!

Но нет. Четвёртый – мимо. Пятый Света выцеливала долго – и опять мимо.

На первые места выскочили девушки, которые проигрывали Вирер более 40 секунд: Пройс, Симон, Тандерволд – они свой шанс упускать не собирались. А Миронова опустилась на 15-е место. Лишь два последних выстрела лишили её победы. Это было бы настоящее биатлонное чудо, учитывая отставание от Вирер и плотную группу соперниц. Но это чудо досталось не России.

Оно досталось Франции. Жулия Симон на подходе ко второй «стойке» была 11-й и отставала от лидирующей Доротеи на 47 секунд! А выскочила с рубежа на первом месте и не отпустила его. На втором месте в гонке финишировала немка Франциска Пройс. Ханна Эберг из Швеции – третья.

Миронова – 11-я. Кайшева – 19-я. Как же обидно сегодня российским болельщикам. Соперницы буквально дарили россиянке золото в масс-старте, но та подарок не взяла.