Российские биатлонистки забрали всё золото на этапе Кубка IBU. Ждём девушек в основе?

Минувшая неделя ознаменовалась тотальным доминированием российского женского биатлона.

Татьяна Акимова выиграла все гонки, в которых участвовала. А в одном из спринтов наши девушки и вовсе заняли весь пьедестал почёта. Правда, пока это происходит не на Кубке мира, а на Кубке IBU. Тем не менее есть полное ощущение, что у женской сборной России по биатлону огромный потенциал, который в скором времени вернёт нас и на вершину Кубка мира.

В российском биатлоне появились молодые таланты. Может, всё не так уж плохо? Мужская сборная России в скором времени может получить очень интересное усиление.

Непобедимая Акимова

То, что Татьяну вообще отправили на Кубок IBU, изначально казалось сомнительным решением, ведь россиянка, вернувшаяся в биатлон после двух лет паузы, уже во второй гонке Кубка мира стала лучшей в команде. Но тренеры решили проверить Акимову ещё раз. И на первом этапе Кубка IBU она выиграла три золота из трёх. В двух личных гонках россиянка победила в жёсткой борьбе с соотечественницами. Пожалуй, нельзя сказать, что Татьяна уничтожала соперников, но точно знала, где добавить в скорости, а где сконцентрироваться на стрельбе.

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Биатлонистка с такими навыками, безусловно, нужна основной сборной России. Тот факт, что её всё-таки вызвали на Кубок мира, должен восприниматься как само собой разумеющееся. Или даже как признание ошибки, что Акимову в такой форме заставили кататься на соревнования рангом ниже. Ведь в Оберхофе именно Татьяна могла заменить уставшую Павлову в эстафете.

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Юные звёзды биатлона из России

Не только Акимова блистала на стартовом этапе Кубка IBU. 21-летняя Анастасия Шевченко собрала в Германии целый комплект наград. В двух спринтах она заняла третье и второе места соответственно, а потом помогла России одержать победу в эстафете. В каждом старте Анастасия демонстрировала хороший ход. Если бы не болезнь, мы бы, скорее всего, увидели Шевченко на Кубке мира ещё в декабре. Хотя, вероятнее всего, весной она ещё появится в команде.

Зато Анастасию Горееву в основном составе сборной мы уже видели, и в некоторых гонках 21-летняя россиянка выглядела здорово. Но Анастасии пока явно не хватает стабильности. Отличная гонка может смениться звонким провалом. Однако совершенно очевидно, что девушка талантлива и способна уже в ближайшем будущем помогать основе. Если ей будут давать шансы.

21-летняя биатлонистка Гореева поборолась с лидерами. И почему ей дают так мало шансов? А лидеры сборной России, как всегда, не могут совместить высокую скорость и точную стрельбу. Зато норвежки делают это легко.

Хочется, чтобы тренеры сборной России не затягивали с подводом наших юных звёзд к основному составу. Понятно, что стране нужны медали на юниорском чемпионате мира, но в погоне за медальными планами можно и окончательно замариновать Шевченко и Горееву в дубле.

О том, как тяжело переходить в российском биатлоне из юниоров во взрослый спорт, вам точно может рассказать Валерия Васнецова. Яркий дебют на Кубке мира в 2018 году вскоре сменился провалами и истерикой в социальных сетях. Сейчас Васнецова, похоже, возвращается в хорошую форму. В первом спринте на Кубке IBU Валерия бежала быстрее Акимовой, но лишний промах оставил её второй. Тем не менее, россиянке всего 23 года, и её вполне можно отнести в список людей, которые могут подарить российскому биатлону светлое будущее.

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Кого тогда убрать с Кубка мира?

Акимова, Васнецова и Шевченко показали, что готовы попробовать силы на Кубке мира. По Гореевой пока всё-таки остаются вопросы: в личных гонках она проявила себя неоднозначно. Акимову уже вызвали в основу, но и находящиеся в прекрасной форме Шевченко и Васнецова должны получить шанс в какой-то момент. Дальше возникает логичный вопрос. Чтобы позвать трёх биатлонисток на Кубок мира, надо убрать трёх девушек из основы. Но кого?

Акимова уже в сборной, так что остаётся две места. И тут уже многое будет зависеть от того, как пройдёт этап Кубка мира в Антхольце, этап Кубка IBU в Германии и чемпионат Европы в Польше. Пожалуй, только Светлана Миронова и Ульяна Кайшева могут быть спокойны по поводу своей поездки на чемпионат мира. Другим девушкам предстоит серьёзная борьба за место в составе. И это прекрасно! Давно в нашем женском биатлоне не было такой конкуренции.