Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Что итальянская полиция будет делать с Логиновым? LIVE

На этапе Кубка мира в Италии напряжение вокруг сборной России витает не только во время гонок. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию событий.

Сегодня, 21 января, в Италии стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В первый день соревнований в Антхольце женщины примут участие в индивидуальной гонке. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию старта, а также расскажет обо всех интересных событиях, которые его окружают.

В Антхольц сборная России приезжает с некоторым волнением. И дело не только в спортивной составляющей, но и в том, что чуть менее года назад именно здесь на чемпионате мире у итальянской полиции возникли вопросы к лидеру национальной команды Александру Логинову. В номере спортсмена рано утром перед гонкой провели обыск, отобрали электронику и серьёзно понервировали нашего чемпиона. Александр был так раздосадован, что покинул Италию раньше времени. Но дело в полиции закрыто не было.

Теперь Логинов вернулся в Антхольц. Чего можно ждать? Да чего угодно! В идеале — извинений от полиции и закрытия дела. В худшем случае — даже ареста, не дай бог, конечно. Но будем надеяться, что новости биатлона на этой неделе будут исключительно спортивными.