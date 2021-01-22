Есть долгожданное золото России в биатлоне! Почему победа не только радует, но и тревожит

Не заладилось

Индивидуальные гонки – шанс для России. Главное – стрелять чисто. Александр Логинов в очередной раз доказал эту истину, выиграв долгожданную личную медаль. Золотую!

На старт вышли шестеро россиян: Кирилл Стрельцов, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Илья Гаврилов, спешно заменивший Матвея Елисеева, у которого перед чемпионатом мира разладилось буквально всё.

Настоящий герой. Логинов с падением и сломанной палкой добыл для России золото! Первая личная медаль наших биатлонистов в текущем сезоне. Дождались!

Первым из россиян стартовал Кирилл Стрельцов. На дистанции он был не быстр, поэтому мог рассчитывать на высокие места только в случае чистой стрельбы. И если на первом огневом рубеже Кирилл закрыл все мишени, то на втором получил сразу две штрафных минуты. На третьем спортсмен допустил ещё два промаха, а потому боролся за последние места.

У Эдуарда Латыпова всё не заладилось уже с самого начала – сразу же промах и далёкое место в третьем десятке после огневого рубежа. Забегая вперёд, можно сказать, что Эдуард держался недалеко от лидеров до четвёртого огневого рубежа, на котором тремя штрафными минутами похоронил свои надежды на место в топ-30, хотя по скорости был неплох.

Логинов – первый

А вот Логинов в индивидуальной гонке стартовал бодрее всех. И со скоростью у Александра никаких проблем не было, и на первом огневом рубеже он всё сделал безупречно, а потому на выходе с него закрепился на первом месте. Впрочем, впереди было ещё целых три огневых рубежа.

Логинова на дистанции «окружили» братья Бё. Тарьей стартовал минутой раньше, и на первом круге обогнал Александра на семь секунд, но разок промахнулся. Йоханнес стартовал чуть позже и был немного быстрее всех: оторвался на 20 секунд от того же Тарьея. Если бы младший Бё закрыл все мишени, то был бы первым с огромным отрывом. Но промахнулся и был вынужден догонять.

Одним из немногих биатлонистов, способных в скорости тягаться с Йоханнесом Бё, был Лукас Хофер: он отстал всего на 10 секунд, но тоже сразу же схлопотал штрафную минуту.

А с первого места Логинова сдвинули Легрейд, Лессер и Жаклен. Правда, эти трое космических отрывов на дистанции не создавали: опережали россиянина на пять-семь секунд.

У Бё – космическая скорость

На первой «стойке» у Логинова не выбросилась гильза, но, несмотря на эту неприятность, Александр закрыл все пять мишеней. Его время было ориентиром для всех идущих позади соперников.

Первым и главным из них был Йоханнес Бё. Трудно себе представить, но норвежец был так быстр, что уже ко второй стрельбе отыграл штрафную минуту! С рубежа Бё вышел в секунде позади Логинова, но уже к середине третьего круга возглавил гонку. Феноменальная скорость!

Среди прочих соперников – швед Фемлинг, немец Пайффер и француз Фийон Майе. А вот Жаклен, Легрейд и Лессер получили по одной штрафной минуте и откатились в конец первой десятки.

Отыграет ли Бё ещё минуту?

Логинов на третьем огневом рубеже продолжил радовать российских болельщиков. Ещё пять точных выстрелов, и как показалось, Саша даже слегка улыбнулся себе, вставая с коврика.

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Возможно, улыбнулся бы и ещё раз, узнав, что следовавший за ним Йоханнес Бё промахнулся во второй раз. Теперь он отставал на 47 секунд. Хватит ли у норвежца сил, чтобы отыграть ещё минуту?

А позади, не первом огневом рубеже в гонку здорово вступил Антон Бабиков – идеальная стрельба и место в десятке сильнейших. Гараничев же удачным стартом похвастать не мог: сразу же допустил промах, да и по скорости лидерам уступал. Оставалась надежда только на чистую стрельбу дальше.

Чистая стрельба Логинова!

После четвёртого огневого рубежа Логинов абсолютно точно улыбался. А как не улыбнуться, когда закрываешь все 20 мишеней и становишься главным претендентом на победу в гонке?

Уходя на последний круг, лидер сборной России упал, когда вставал с коврика, сломал палку и несколько десятков метров бежал, толкаясь только одной. К счастью, вскоре на дистанции Александр дали вторую.

Следом за россиянином на рубеж пришёл Йоханнес Бё. Однако погоня явно его утомила, и на «стойке» он прибавил к двум имеющимся штрафным минутам ещё две.

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Впрочем, праздновать победу было преждевременно, ведь за спиной Логинова была целая группа конкурентов: не только чисто стрелявшие Пайффер и Кристиансен, но также Жаклен и Фийон Майе, которые промахнулись по разу, но ходом были намного быстрее Логинова.

Никого из соперников не осталось

Логинов бодро домчал до финиша, естественно, возглавил протокол и стал ждать.

Йоханнес Бё финишировал рядом – он ходом выиграл у Логинова больше двух минут, и если бы не промахнулся дважды на последней стойке, то именно он был бы лидером.

Пайффер на второй «стойке» промахнулся два раза.

У Жаклена – плюс три минуты штрафа на последней стрельбе. У Фийона Майе – плюс одна.

Кристиансен на третьей стрельбе долго готовился и выцеливал. Но промахнулся. Хотя даже с промахом он оставался конкурентом Логинову. Пока не промахнулся второй раз на заключительном огневом рубеже.

А больше никто сдвинуть россиянина с первой строчки не мог. Это победа! Первая личная медаль российских биатлонистов в текущем сезоне – такая долгожданная и сразу золотая. Браво, Саша!

Не только радует, но и настораживает

Отрадно, что этот успех случился аккурат перед чемпионатом мира – это точно поможет и команде, и лично Логинову психологически. Впрочем, победа не только радует, но и тревожит: да, лидер сборной России сумел наконец-то показать идеальную стрельбу, но его ход по дистанции пока трудно назвать мощным. До космического Йоханнеса Бё – две минуты, до немца Долля – больше минуты. Хорошо, что сегодня они сделали соперникам стрелковые подарки. Но всегда рассчитывать на ошибки соперников нельзя. Тем более что только в индивидуальной гонке промах стоит целую минуту. Во всех остальных гонках – гораздо меньше.

В итоге Логинов – первый. За ним Легрейд и Фийон Майе, с двумя промахами отставшие на минуту. Гараничев собрался, стабилизировал стрельбу и почти добрался до топ-10. А остальные россияне даже в топ-30 не попали. Впрочем, золото Логинова сегодня всё скрашивает.