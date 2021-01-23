Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Мужская эстафета. Будет второе золото у Логинова? LIVE

Сегодня, 23 января в Антхольце продолжается седьмой этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В субботу в Италии пройдут две гонки: женский масс-старт и мужская эстафета. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.
Первым в программе дня будет женский масс-старт. Классное выступление наших девушек в индивидуальной гонке позволило вспомнить старые добрые времена: на старт выйдут сразу четыре россиянки: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина. Может быть, получится последовать примеру Александра Логинова и удивить всех болельщиков золотой медалью?
Второй гонкой дня станет мужская эстафета. Честь сборной России будут защищать Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. По форме Антона и Матвея, пожалуй, есть вопросы. Но в эстафетах, как мы знаем, россияне всегда готовы преподнести приятный сюрприз.
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