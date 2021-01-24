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Биатлон, Кубок мира 2020-2021, Антхольц: женская эстафета, мужской масс-старт, онлайн-трансляция 24 января 2021

Биатлон, сборная России в женской эстафете
Александр Говоров Павел Панышев
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Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Женская эстафета. Небывало мощная сборная России! LIVE
В Италии наши девушки просто великолепны. В эстафете у России должна быть медаль! «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию командной гонки.
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Расписание Кубка мира по биатлону - 2020/2021
Кубок мира по биатлону - 2020/2021. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

Сегодня, 24 января в Италии завершится седьмой этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В воскресенье в Антхольце пройдут женская эстафета и мужской масс-старт. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.

Наши девушки в Италии выглядят очень мощно, а потому на эстафету российские болельщики возлагают большие надежды. Светлана Миронова и Евгения Павлова боролись за победу в масс-старте — на последний огневой рубеж подходили лидерами, но не смогли совладать с нервами. Ульяна Кайшева и Лариса Куклина тоже в полном порядке. Сборная России сейчас очень сильна и должна добывать медаль!

Безусловно, ждём мы наград и в мужской гонке. Латыпов, Логинов и Елисеев в Италии тоже очень хороши. В гонке с общего старта с четырьмя огневыми рубежами они могут побороться и за победу!

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