Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Женская эстафета. Небывало мощная сборная России! LIVE

Сегодня, 24 января в Италии завершится седьмой этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В воскресенье в Антхольце пройдут женская эстафета и мужской масс-старт. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.
Наши девушки в Италии выглядят очень мощно, а потому на эстафету российские болельщики возлагают большие надежды. Светлана Миронова и Евгения Павлова боролись за победу в масс-старте — на последний огневой рубеж подходили лидерами, но не смогли совладать с нервами. Ульяна Кайшева и Лариса Куклина тоже в полном порядке. Сборная России сейчас очень сильна и должна добывать медаль!
Безусловно, ждём мы наград и в мужской гонке. Латыпов, Логинов и Елисеев в Италии тоже очень хороши. В гонке с общего старта с четырьмя огневыми рубежами они могут побороться и за победу!
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16:22Васильев: Миронова испугалась лидерства Эксклюзив
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