«Логинов постоянно улыбается». Три причины преображения сборной России перед ЧМ-2021

Сборная России по биатлону в Антхольце провела свой лучший этап за два года. Больше золота у нас было только в Оберхофе в январе 2019-го, когда наши спортсмены выиграли три гонки. В Италии сейчас было два золота и бронза. Для сезона, в котором были побиты все антирекорды, это сумасшедшее достижение. Если вспомнить, что было всего месяц назад, то это можно назвать чудесным преображением. Так что же случилось со сборной России в Италии?

Есть три причины. Не считая той, что в Антхольце россияне традиционно выступают неплохо.

Российские биатлонистки снова в порядке! Почему яркая победа в эстафете уже не удивляет Наш биатлон снова хочется любить и обожать. А помните, что было всего месяц назад?

Блестящая работа тренерского штаба

На этап в Антхольце тренерский штаб сборной России сработал просто образцово. Пожалуй, решения тренеров можно заносить в учебники. Михаил Шашилов и Юрий Каминский сделали ставку на эстафеты, где у нас традиционно наилучшие шансы на медали. Для этого Матвей Елисеев пропустил индивидуальную гонку. Матвею до сих пор тяжело проводить несколько стартов подряд, поэтому Каминский справедливо рассудил, что длинной 20-километровой гонкой можно пожертвовать ради успеха в командной борьбе.



И это сработало на все сто процентов. Елисеев в эстафете был хорош, особенно порадовал его последний круг, который получился просто отличным. А ведь это главное достижение лично для Матвея. Очевидно, если бы он участвовал в «индивидуалке», ни о чём подобном речи бы не шло.



Также верным оказалось решение поставить в эстафету Антона Бабиков, а не Евгения Гараничева, даже несмотря на то, что Евгений гораздо сильнее выглядел в индивидуальной гонке. Бабиков в отличие от Гараничева умеет выдать максимум именно в эстафете.

Российские биатлонисты могли добыть сразу два золота. Как же мы скучали по такой сборной! Российский биатлон сейчас в таком порядке, что бронза в мужской эстафете нас только расстраивает.

И ещё одним важным пунктом было оставить финишёром именно Эдуарда Латыпова. А ведь всего за день до эстафеты Александр Логинов выиграл личную гонку и по идее мог бы стать сильнейшим звеном в эстафетной четвёрке. Но тренеры сохранили расстановку, где Латыпов завершает гонку. И Эдуард не подвёл, вырвав в тяжелейшей борьбе бронзу у Германии.



Похожая ситуация была и в женской команде, где, вроде бы, напрашивалось поставить финишёром Светлану Миронову вместе Ульяны Кайшевой. Светлана едва не выиграла два масс-старта подряд, бежала быстро, стреляла хорошо. Ульяна же за день до эстафеты неудачно выступили в масс-старте и не показывала высоких скоростей. Однако именно Кайшеву всё же оставили финишёром и не прогадали. На последнем круге россиянка убежала от немки Франциски Пройс и принесла стране такую долгожданную золотую медаль.



Не прогадали Шашилов и компания и с Татьяной Акимовой. Тренеры не стали смотреть на то, что она заняла место лишь в шестом десятке в индивидуальной гонке в отличие от той же Ларисы Куклиной, которая финишировала там 14-й. Они видели состояние спортсменок и рассудили, что Акимова готова лучше. И попали в точку. Татьяна прекрасно отработала свой этап и стала важнейшим звеном эстафеты. Очень похоже, что на чемпионате мира в Поклюке командные гонки побегут именно эти четвёрки, добившиеся успехов в Антхольце.

Женская сборная России провела лучшую гонку в сезоне. Но опять обидно осталась без медали В топ-10 попали сразу три наши биатлонистки. И как же до пьедестала не добрались?

Работа сервиса

Все эти результаты были бы невозможно без чудесной работы сервис-бригады сборной России по биатлону. Вспомните, какие проблемы были в прошлом сезоне на определённых этапах. Гонки в Анси прошли по сути без участия россиян именно из-за того, что лыжи у них совсем не ехали. Только в этом компоненте мы проигрывали едва ли не по минуте.



В этом году лыжи работают великолепно. Если брать конкретно этап в Антхольце, то мы не раз видели, как на спусках наши парни и девчата приближались к соперникам только за счёт работы инвентаря. Или как минимум не проигрывали в этом компоненте. Оказалось, что работа сервиса не менее важна, чем физическая готовность биатлонистов.

«Хотел бы, чтобы отец это видел». Почему Логинов заплакал после победы на Кубке мира Лидер сборной России не смог сдержать эмоции, получив золотую медаль. Очень трогательный момент.

Отсутствие скандалов и давления

И, конечно, положительно сказалось на сборной отсутствие скандалов и лишнего давления.



Мы уже привыкли, что едва ли не на каждом этапе вокруг России что-то происходит. Но стоило ситуации успокоиться, а антирекордам закончиться, как результаты пошли вверх и пришли победы. Главный тренер сборной Валерий Польховский рассказал, что даже часто хмурый Александр Логинов теперь постоянно ходит везде с улыбкой на лице.



«Мы с Сашей постоянно были на связи, я знал, как он тренируется, какую работу сделал, так что нужно было просто подождать, когда спортсмен наберёт кондиции. Что Логинов и сделал к январю, несмотря на все проблемы личного характера. Сейчас вижу, что он постоянно улыбается, нормально настроен, так что переживать за него сверх меры нет никаких оснований».



Осталось сохранить эту атмосферу и концентрацию на ближайшие две недели, чтобы на чемпионате мира в Поклюке показать, что наш биатлон в полном порядке.