«Логинов постоянно улыбается». Три причины преображения сборной России перед ЧМ-2021

Сборная России по биатлону в Антхольце провела свой лучший этап за два года. Больше золота у нас было только в Оберхофе в январе 2019-го, когда наши спортсмены выиграли три гонки. В Италии сейчас было два золота и бронза. Для сезона, в котором были побиты все антирекорды, это сумасшедшее достижение. Если вспомнить, что было всего месяц назад, то это можно назвать чудесным преображением. Так что же случилось со сборной России в Италии?
Есть три причины. Не считая той, что в Антхольце россияне традиционно выступают неплохо.
Блестящая работа тренерского штаба
На этап в Антхольце тренерский штаб сборной России сработал просто образцово. Пожалуй, решения тренеров можно заносить в учебники. Михаил Шашилов и Юрий Каминский сделали ставку на эстафеты, где у нас традиционно наилучшие шансы на медали. Для этого Матвей Елисеев пропустил индивидуальную гонку. Матвею до сих пор тяжело проводить несколько стартов подряд, поэтому Каминский справедливо рассудил, что длинной 20-километровой гонкой можно пожертвовать ради успеха в командной борьбе.
И это сработало на все сто процентов. Елисеев в эстафете был хорош, особенно порадовал его последний круг, который получился просто отличным. А ведь это главное достижение лично для Матвея. Очевидно, если бы он участвовал в «индивидуалке», ни о чём подобном речи бы не шло.
Также верным оказалось решение поставить в эстафету Антона Бабиков, а не Евгения Гараничева, даже несмотря на то, что Евгений гораздо сильнее выглядел в индивидуальной гонке. Бабиков в отличие от Гараничева умеет выдать максимум именно в эстафете.
И ещё одним важным пунктом было оставить финишёром именно Эдуарда Латыпова. А ведь всего за день до эстафеты Александр Логинов выиграл личную гонку и по идее мог бы стать сильнейшим звеном в эстафетной четвёрке. Но тренеры сохранили расстановку, где Латыпов завершает гонку. И Эдуард не подвёл, вырвав в тяжелейшей борьбе бронзу у Германии.
Похожая ситуация была и в женской команде, где, вроде бы, напрашивалось поставить финишёром Светлану Миронову вместе Ульяны Кайшевой. Светлана едва не выиграла два масс-старта подряд, бежала быстро, стреляла хорошо. Ульяна же за день до эстафеты неудачно выступили в масс-старте и не показывала высоких скоростей. Однако именно Кайшеву всё же оставили финишёром и не прогадали. На последнем круге россиянка убежала от немки Франциски Пройс и принесла стране такую долгожданную золотую медаль.
Не прогадали Шашилов и компания и с Татьяной Акимовой. Тренеры не стали смотреть на то, что она заняла место лишь в шестом десятке в индивидуальной гонке в отличие от той же Ларисы Куклиной, которая финишировала там 14-й. Они видели состояние спортсменок и рассудили, что Акимова готова лучше. И попали в точку. Татьяна прекрасно отработала свой этап и стала важнейшим звеном эстафеты. Очень похоже, что на чемпионате мира в Поклюке командные гонки побегут именно эти четвёрки, добившиеся успехов в Антхольце.
Работа сервиса
Все эти результаты были бы невозможно без чудесной работы сервис-бригады сборной России по биатлону. Вспомните, какие проблемы были в прошлом сезоне на определённых этапах. Гонки в Анси прошли по сути без участия россиян именно из-за того, что лыжи у них совсем не ехали. Только в этом компоненте мы проигрывали едва ли не по минуте.
В этом году лыжи работают великолепно. Если брать конкретно этап в Антхольце, то мы не раз видели, как на спусках наши парни и девчата приближались к соперникам только за счёт работы инвентаря. Или как минимум не проигрывали в этом компоненте. Оказалось, что работа сервиса не менее важна, чем физическая готовность биатлонистов.
Отсутствие скандалов и давления
И, конечно, положительно сказалось на сборной отсутствие скандалов и лишнего давления.
Мы уже привыкли, что едва ли не на каждом этапе вокруг России что-то происходит. Но стоило ситуации успокоиться, а антирекордам закончиться, как результаты пошли вверх и пришли победы. Главный тренер сборной Валерий Польховский рассказал, что даже часто хмурый Александр Логинов теперь постоянно ходит везде с улыбкой на лице.
«Мы с Сашей постоянно были на связи, я знал, как он тренируется, какую работу сделал, так что нужно было просто подождать, когда спортсмен наберёт кондиции. Что Логинов и сделал к январю, несмотря на все проблемы личного характера. Сейчас вижу, что он постоянно улыбается, нормально настроен, так что переживать за него сверх меры нет никаких оснований».
Осталось сохранить эту атмосферу и концентрацию на ближайшие две недели, чтобы на чемпионате мира в Поклюке показать, что наш биатлон в полном порядке.
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