А Гараничеву место в сборной? У Евгения есть последний шанс пробиться на чемпионат мира

До чемпионата мира по биатлону в Поклюке ещё почти две недели, но скучать болельщикам не придётся. Уже в среду, 27 января в Польше стартует чемпионат Европы, где Россию представят немало очень сильных спортсменов. По сути, для второго эшелона нашего биатлона это последний шанс заявить о себе и попасть в заявку на мировое первенство.

«Наша задача – быть в тройке»

Старший тренер резервной мужской сборной России Сергей Белозёров обозначил задачу, которая ставится перед командой и раскрыл некоторые детали по составу на гонки.

«Уже решено, что Даниил Серохвостов индивидуальную гонку не побежит. Его задача – успешно выступить в спринте и пасьюте. Пока мы определились с составом на первую гонку, а там уже будем исходить из текущих условий. Наша задача – быть в тройке лучших команд турнира».

Тренер сборной России назвал задачу команды на чемпионат Европы — 2021 по биатлону

Серохвостов – новый талант России?

Очень похоже, что у мужской команды скоро появится действительно сильный молодой биатлонист. Даниилу Серохвостову всего 21 год, а он уже проявляет себя лучше всех во второй сборной на Кубке IBU. Даниил быстр, а по манере бега и комплекции эксперты сравнивают его со знаменитой «Русской ракетой» Максимом Чудовым.



Собственно, на европейском первенстве всё будет в руках и ногах Серохвостова. Если он проявит себя в связке спринт-пасьют и возьмёт личную медаль, то есть немалый шанс на попадание в основную команду на чемпионат мира в Поклюке.

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Феномен Гараничева

Другие биатлонисты сборной России, попавшие в заявку на чемпионат Европы, имеют абсолютно такие же шансы отобраться в Поклюку как и Серохвостов. Пожалуй, по результатам сезона чуть ближе к этому Карим Халили и Кирилл Стрельцов. Но есть в резерве один человек, который стоит особняком. Конечно, речь о бронзовом призёре Олимпиады в Сочи Евгении Гараничеве.

«А место ли ему в сборной?» – таким вопросом болельщики задаются всё чаще. К сезону он подходил в отличной форме, но потом попал на карантин, и в 2021-м показывает неоднозначные результаты. Феномен Евгения заключается в том, что по очкам он, вроде бы, не должен был отправляться в резерв. В общем зачёте Кубка мира Гараничев идёт четвёртым среди россиян после Логинова, Латыпова и Елисеева. И это при том, что Евгений пропустил начало сезона из-за вынужденного карантина! В индивидуальной гонке в Антхольце он был вторым среди наших, заняв довольно высокое 14-е место. Но полностью завалил масс-старт, финишировав последним.

Судя по всему, тренеры не уверены в его текущей форме, поэтому отправили его в Польшу для набора кондиций. И, конечно же, Евгений по-прежнему не может считаться надёжным эстафетчиком, а на чемпионате мира основная ставка будет сделана именно на командные гонки. Так что Гараничеву нужно очень постараться, что доказать тренерам право на место в составе.

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Куклину психологически надломили?

Не очень здорово складывается этот сезон и для Ларисы Куклиной, которая в прошлом году была одной из лучших в основной сборной России и не давала поводов отправлять себя в резерв. В этом же сезоне Ларису ссылали даже на «Ижевскую винтовку», из-за чего биатлонистка расстроилась до слёз и пребывала не в лучшем психологическом состоянии.

В индивидуальной гонке в Антхольце Куклина заняла 14-е место, Татьяна Акимова – 54-е. Но тренеры предпочли поставить в эстафету именно Акимову, которая здорово прошла свой этап и помогла принести золото России. Очередной удар по Куклиной, которая, если верить словам главного тренера сборной Валерия Польховского, сама изъявила желание отправиться на чемпионат Европы.

В отсутствии серьёзного настроя Ларису никогда нельзя было упрекнуть, так что у неё в Польше будет примерно такая же задача, как и Гараничева – выиграть как можно больше личных медалей. Для обоих это последний шанс спасти сезон, ведь именно результаты чемпионата Европы определят дальнейшую судьбу Евгения и Ларисы. Если они хорошо себя проявят, то поедут в Поклюку. Если плохо – могут вообще выпасть из первой сборной до конца сезона.

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Вторая женская сборная – наше будущее

В этом утверждении не будет знака вопроса, потому что есть уверенность, что состав женской сборной России, который выступит на чемпионате Европы, станет будущим российского биатлона. Валерия Васнецова набрала прекрасную форму и по скорости на дистанции просто уничтожает конкурентов в январе. Учитывая, на Кубке IBU она бежала даже быстрее Акимовой, это серьёзная заявка на возвращение в основу. Валерии всего 23 года, не будем об этом забывать.

Не меньше надежд тренеры связывают и с двумя 21-летними Анастасиями – Шевченко и Гореевой. Обе обладают очевидным талантом и уже демонстрируют солидные результаты. Да, пока не хватает стабильности, но хочется пожелать тренерскому штабу поучиться на ошибках прошлого и не мариновать талантливых спортсменов по несколько лет на турнирах более низкого уровня. Неплохими выглядят перспективы и для Натальи Гербуловой, Екатерины Носковой и Полины Шевниной, но их результаты этого сезона пока не позволяют говорить о том, что девушки готовы поехать на чемпионат мира в Поклюку.

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Прогресс Стины Нильссон

Впрочем, наблюдать на чемпионате Европы можно будет не только за россиянами, но и, например, за бывшей звездой лыжных гонок Стиной Нильссон. Всего пару недель назад шведка занимала ужасное 99-е место на Кубке IBU. Прошло несколько гонок, и вот Стина уже финиширует 22-й в спринте в тремя промахами. Прогресс настолько очевидный и стремительный, что рискну предположить, что на чемпионате Европы от Нильссон можно ждать сюрпризов.