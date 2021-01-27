«Счастье есть». Куклина завоевала для России первую медаль чемпионата Европы по биатлону

Лариса поднялась на пьедестал даже с промахом. Теперь её возьмут на чемпионат мира?

В польском городе Душники-Здруй начался чемпионат Европы по биатлону – важный старт для резервных национальных команд. У сборной России в двух индивидуальных гонках одна медаль. Впервые в своей карьере призёром чемпионата Европы стала Лариса Куклина, которая завоевала бронзу. Кариму Халили и Анастасии Шевченко не хватило скорости, чтобы забежать в призы.

А Гараничеву место в сборной? У Евгения есть последний шанс пробиться на чемпионат мира Чемпионат Европы в Польше определит судьбу не только Гараничева, но и Куклиной.

«Вот она, красотка!»

До начала сезона Куклина в интервью пресс-службе СБР смело заявила, что ей по силам в каждой гонке на Кубке мира быть в топ-10. Но реальность оказалась куда более суровой. Сезон для Ларисы складывается очень сложно. После декабрьских этапов Кубка мира тренерский штаб национальной команды даже отправил её на Кубок России в Чайковский, чтобы Куклина вновь прошла отбор в национальную команду.

Куклина выиграла там индивидуальную гонку и улетела на сбор в Сочи, чтобы готовиться к январским стартам. Но особого прогресса в результатах так и не добилась. Планы на межсезонье и декабрь ей писал Виталий Норицын, бывший тренер женской сборной России, под руководством которого команда в прошлом сезоне выглядела очень слабо.

Куклина не попала в состав эстафеты, одержавшей убедительную победу на этапе Кубка мира в Антхольце, и вряд ли тренеры будут менять четвёрку победительниц на чемпионате мира в Поклюке. В этой связи перевод Ларисы в резервную сборную для выступления на чемпионате Европы выглядел логичным.

Это был шанс, чтобы попытаться повернуть неудачный сезон в другую сторону. И в первой же гонке Куклина его использовала. Даже с промахом она завоевала бронзу в индивидуальной гонке, уступив 15,5 секунд чемпионке – польке Монике Хойниш. Для Ларисы это первая в карьере личная медаль на официальных стартах на взрослом международном уровне.

С учётом того, что от Куклиной ждали результата, можно понять, какое давление она испытывала. Ведь в случае неудачи можно было сказать – ну она даже на таком уровне не тянет. Да нет, на таком – точно тянет! И эмоций у Ларисы после этой бронзы было через край.

«Друзья, всем привет. Хочу всех поблагодарить. Большое всем спасибо за поздравления, за веру, кто верит, кто продолжает верить в меня. Мне безумно приятно. Вот она, красотка! Всё-таки счастье есть», – так Лариса Куклина показывала медаль на своей странице в «Инстаграме».

А чуть позже добавила: «Много эмоций, хочется многое сказать… пусть эта медаль будет началом дальнейшего светлого пути. Спасибо всем тренерам и специалистам сборной России».



Скорее всего, Куклина обеспечила себе право выступить на чемпионате мира в Поклюке.

Гараничев не убедил

Отличный результат показала и юниорка Анастасия Шевченко, которая поразила все мишени и стала четвёртой. Насте немного не хватило скорости до медали. Но тут получалось – либо она, либо Куклина. Выделяется и результат Валерии Васнецовой. Лидер нашей резервной команды в очередной раз показала высокую скорость, но семь промахов – это за гранью допустимого.

У мужчин лучший результат из сборной России показал Карим Халили. С абсолютно чистой стрельбой он стал четвёртым. Со стрельбища Карим уходил третьим с преимуществом в семь секунд над норвежцем Эндре Стрёмсхеймом. Но на последнем круге россиянин проиграл ему сразу 25 секунд и остался без медали.

А вообще ходом Карим проиграл лидеру почти три минуты. С учётом того, что Халили – единственный спортсмен из резервной сборной, который провёл полноценные горные сборы и уже должен был реакклиматизироваться, такая скорость вызывает вопросы. У всех остальных были проблемы со стрельбой. В том числе и у Евгения Гараничева, который с тремя промахами пока совсем не убедил, что готов к возвращению в основную команду.

Но впереди ещё по две личных гонки, а также смешанная эстафета и сингл-микст.