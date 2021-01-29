«Доказательств достаточно». Как скрывали допинг в нашем биатлоне – итоги расследования IBU

В отчёте много информации о дорогих подарках и любовных утехах экс-президента IBU Бессеберга. Но о конкретных случаях сокрытия опять ничего.

Комиссия IBU опубликовала отчёт о расследовании против бывших руководителей Международного союза биатлонистов, над которым работала почти два года. Бывший президент IBU Андерс Бессеберг и бывшая генеральный секретарь организации Николь Рёш согласно этому отчёту признаны виновными в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов.

Наконец-то всем в деталях рассказали, как же скрывали допинг в русском биатлоне!

Или нет? Ведь в отчёте почти всё то же самое, что было известно уже пару лет назад. Доказательства – утверждения Григория Родченкова. А ещё – проститутки, часы, охотничьи ружья, шкатулки с драгоценностями и разговор о чемодане с деньгами, обвинения в бездействии.

Реальные факты манипуляций? Возможно, они и есть, но о них пока ничего не говорится.

Девушки, драгоценности и охота

Почти два года назад в IBU была создана специальная комиссия под руководством Джонатана Тейлора, которой предстояло раскрыть факты коррупции со стороны бывшего руководства организации.

После опроса десятков свидетелей и сбора тысяч документов комиссия опубликовала наконец отчёт о расследовании. Аккурат к чемпионату мира в Поклюке и после успешного для русской команды этапа Кубка мира в Антхольце – как обычно и бывает, когда обвинения касаются России. То перед стартом важного турнира, то перед началом сезона.

Комиссия IBU признала Бессеберга виновным в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов

Краткий итог расследования: бывший президент IBU Андрес Бессеберг – взяточник, любитель русских девушек с пониженной социальной ответственностью и охоты, коллекционер дорогих часов и ружей. За все эти подарки норвежец помогал русским, а именно не давал ход в случае положительных допинг-проб спортсменов сборной России.

Тем же самым занималась и бывший генеральный секретарь организации Николь Рёш. Девушек (или молодых людей) ей не предоставляли, но оплачивали дорогие поездки и даже пытались подарить шкатулку с драгоценностями.

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Бессеберг факт любовных утех с русскими «поклонницами биатлона» признал, рассказал о русском происхождении двух люксовых часов (а всего их девять), Рёш же обвинила в попытке подкупа четырёхкратного олимпийского чемпиона, бывшего главу СБР Александра Тихонова.

«Русские биатлонисты принимали допинг»

Комиссия сделала однозначный вывод о том, что «русские биатлонисты принимали допинг в период с 2008 по 2015 год», а их покрывали чиновники Минспорта, ЦСП, СБР и РУСАДА, подчеркнув, что «доказательств более чем достаточно».

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Доказательства строятся на показаниях беглого главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Изобретатель адского коктейля «Дюшес» подробно рассказал, как российских биатлонистов пичкали допингом, который было сложно обнаружить.

А что кроме слов? Исходя из открытой части доклада – ничего. Но есть и закрытая часть, которая была сделана таковой перед публикацией. Наверняка у комиссии IBU есть что-то помимо слов Родченкова. Прежде всего информация из базы Московской антидопинговой лаборатории, за правку которой Россию на два года лишили на ближайших крупнейших турнирах флага и гимна.

В тексте доклада прямо сказано, что комиссия IBU не нашла доказательств того, что Бессеберг и Рёш скрывали положительные допинг-пробы россиян. Но ничего не делали для того, чтобы расследовать эти случаи. То есть помогали России бездействием, а не совершали какие-то манипуляции.

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Много ли новых фактов комиссия Тейлора нашла за почти два года работы? Да почти ничего, если не принимать во внимание затёртую часть доклада. Об этом уже много говорилось.

«Это очередная провокация»

Всё обнаруженное и опубликованное дела давно минувших дней, к которым точно не причастен нынешний президент СБР Виктор Майгуров. Тейлор особо это подчеркнул. При этом Майгуров при Бессеберге занимал пост первого вице-президента IBU.

Реакция на доклад – тоже стандартная как в России, так и в других странах.

Йоханнес Бё — об обвинениях в адрес Бессеберга: это катастрофа для биатлона

Обладатель Кубка мира Йоханнес Бё намешал всё в одну кучу: «Я потрясён информацией из этого отчёта. Это катастрофа для биатлона, для IBU как организации. Это удар под дых. Вера утрачена. Несмотря на усилия последних лет, в итоге мы видим провал».

В чём именно провал, Йоханнес? При чём здесь последние годы и события, которые происходили в уже далёком прошлом? А раз вера утрачена, можно завершить карьеру. Или за 15 тысяч евро за победу в гонке можно и потерпеть, что соревнуешься в виде спорта, в который утратил веру?

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«Это очередная провокация, по которой прямых доказательств пока ещё не предъявлено. В докладе были ещё сказаны слова по поводу раннего завершения карьеры (российскими спортсменами. – Прим. Чемпионата). Но тогда в этот список они должны приплести Нойнер, Коукалову, Дальмайер. Поэтому там всё белыми нитками шито. Нам и так понятно, что они ангажированы, что это заказ на Россию. Такие новости всегда появляются перед чемпионатом мира. И в прошлом году так было, и до этого. Они буквально за неделю-две до чемпионата мира объявляют эту новость. Могли бы что-нибудь новенькое придумать, но вот не могут. Ущербные люди, несчастные люди», – в своём бескомпромиссном стиле заявил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Васильев — об отчёте IBU: ущербные и несчастные люди, придумали бы что-то новенькое

Очевидно, что пока опубликована не вся информация, на основе которой к отдельным российским биатлонистам или ко всем сразу, что тоже не исключено, будут применены какие-то санкции. Как заметил бывший президент СБР Владимир Драчёв, эта информация будет даваться дозированно, порциями. Но пора бы уже закрыть эту страницу и жить настоящим.

В котором, к сожалению, даже чистые российские спортсмены опять под подозрением.