Гараничев на чемпионате Европы ничего не показал. Почему его опять берут в сборную России?

Чемпионат Европы по биатлону – довольно короткий турнир. Поэтому у российских спортсменов, мечтающих о поездке на чемпионат мира, было не так уж много возможностей заявить о себе. Субботние гонки преследования были, по сути, последним шансом показать тренерам свои возможности, потому что в заключительный день чемпионата пройдут лишь командные старты.

В женской команде мощные заявки на попадание на главный турнир года сделали Лариса Куклина и Анастасия Шевченко, которые были на подиуме и рядом с ним. Валерия Васнецова порадовала высокой скоростью, но разочаровала слабой стрельбой.

Настя Шевченко – восходящая звезда российского биатлона. Возьмут ли её на чемпионат мира? 21-летняя девушка стала призёром чемпионата Европы. А тренер сборной России считает, что потенциально она сильнее Светланы Мироновой.

У мужчин, пожалуй, лишь Карим Халили продемонстрировал готовность приехать на чемпионат мира не туристом. Хотя неплохо пробежал спринт и юный талант Даниил Серохвостов, ставший 10-м с двумя промахами. Пасьюты же позволили тренерам сделать окончательный выбор.

Куклина забронировала место на ЧМ. А кто ещё?

Первыми на старт вышли женщины. К сожалению, кроме Ларисы Куклиной никто из россиянок толком проявить себя не сумел. Лариса же уверенно лидировала вплоть до третьей стрельбы, выигрывая у соперников более 30 секунд. Однако «стойка» у Куклиной не сложилась совсем. Два промаха на одном рубеже и ещё один на последнем – так россиянка упустила первое место.

Вплоть до последнего километра казалось, что Лариса удержит хотя бы свою третью позицию, однако в самом конце она пропустила вперёд норвежку Осне Скреде. Тем не менее, Куклина на чемпионате Европы стала абсолютно лучшей в сборной России в личных гонках.

Шевченко, которая так здорово показала себя в первых двух гонках, на этот раз провалилась и заняла 26-е место. В любом случае наша молодая звёздочка проявила себя здорово – у неё большое будущее. Неплохую гонку преследования провела Наталья Гербулова, переместившаяся с 21-го на 8-е место. Однако этого явно недостаточно, чтобы поехать в Поклюку.

«Счастье есть». Куклина завоевала для России первую медаль чемпионата Европы по биатлону Лариса поднялась на пьедестал даже с промахом. Теперь её возьмут на чемпионат мира?

Скудный резерв мужской сборной

Если у женщин было как минимум несколько кандидатур на попадание в основной состав, то у мужчин с резервом дела обстоят, мягко говоря, не лучшим образом. Да, есть Карим Халили, который занял четвёртое и второе место в первых двух гонках. Но в том же пасьюте Карим провалился со второй позиции на 16-ю, причём проиграл ходом лидеру практически полторы минуты. И это на уровне резервных команды, выступающих на чемпионате Европы!

А талантливый Даниил Серохвостов слишком нестабилен. В спринте он показал высокие скорости, но в гонке преследования был уже не так быстр, а шесть промахов отбросили его в середину четвёртого десятка. В остальном же у мужчин пока беда. По сути, усилить сборную на чемпионате мира некем. С учётом того, что в Поклюке можно будет выставлять всего по четыре человека на личные гонки, это не такая большая проблема, но за будущие перспективы несколько тревожно. У сборной России сейчас очень скудный резерв, это нельзя не признать.

А Гараничеву место в сборной? У Евгения есть последний шанс пробиться на чемпионат мира Чемпионат Европы в Польше определит судьбу не только Гараничева, но и Куклиной.

Что с Гараничевым?

Бронзовый призёр сочинской Олимпиады Евгений Гараничев и вовсе решил не бежать связку спринт-пасьют. Тренер мужской резервной сборной Сергей Белозёров сообщил, что Гараничев отказался от участия в гонках из-за серьёзных стрелковых проблем.

Учитывая, что в индивидуальной гонке Гараничев был 34-м (предпоследним из россиян), можно смело сказать, что на чемпионате Европы спортсмен не показал ровным счётом ничего.

Причин брать Евгения на чемпионат мира вроде бы не было никаких. Но было очевидно, что тренерский штаб сборной России может сделать для опытного спортсмена исключение, если тот не совсем уж разобран. Молодёжи, готовой потеснить Евгения, в команде нет.

Кто поедет на чемпионат мира?

Почти сразу же после завершения мужского пасьюта главный тренер сборной Валерий Польховский объявил, кто же из Польши отправится в Поклюку, и объяснил решение штаба.

Если коротко: на чемпионат мира поедут Куклина, Гараничев и Халили.

«Хочу предупредить все вопросы относительно нашего олимпийского призёра. Во-первых, тренеры не делают выводы по одной неудачной гонке. Во-вторых, программа чемпионата мира обширная, и далеко не все спортсмены полностью её проведут, ротация точно будет. В-третьих, Евгений – опытный спортсмен, который всё знает и всё умеет. Он нужен команде. Мы с ним в последние два дня много общались, он побежит на чемпионате Европы сингл-микст с Ларисой Куклиной, он в приподнятом настроении, тренируется с большим желанием. Уверен, что он справится с временными трудностями», – объяснил тренер решение по Гараничеву.

Также Польховский рассказал, почему на главный турнир года не поедут Серохвостов и Шевченко.

«Вот Даниил Серохвостов. В спринте он был десятым и мог финишировать ещё выше, а в пасьюте в конце четвёртого десятка. На первом же рубеже в преследовании он допустил четыре промаха, все ушли в одну точку.

О чём это говорит? Что ему ещё учиться и учиться, а не на чемпионат мира ехать. Зачем? Чтобы добить спортсмена? То же самое могу сказать про Настю Шевченко. Оба – талантливые спортсмены, которых нужно беречь и которым нужно просто набраться опыта, обкататься, систематизироваться. Однозначно к следующему сезону они будут готовиться в основной сборной. Нужно их постепенно растить, а не в омут кидать».