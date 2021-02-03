А где снайперы? Стрельба – реальная проблема сборной России по биатлону перед ЧМ-2021

Эйфория от побед российского биатлон на январских этапах Кубка мира постепенно уходит. Перед стартом чемпионата мира в Поклюке мы возвращаемся в реальность. В Словении всё придётся начинать заново, и именно по этому турниру будут оценивать выступление команды в сезоне.

В последние годы традиционно ключевым фактором успеха российских биатлонистов была чистая стрельба. И если раньше снайперов в нашей команде всегда было достаточно. То теперь возникает вопрос – а где они? После анализа работы наших спортсменов на стрельбище в текущем сезоне, становится тревожно. Стрельба – реальная проблема сборной России.

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Спокойно только за Елисеева

В мужской сборной, по сути, лишь пять человек регулярно выступали на этапах Кубка мира. И приходится признавать, что лишь за Матвея Елисеева можно быть спокойным в том, что касается работы на рубеже. 27-летний россиянин серьёзно прибавил в стрельбе и имеет показатель в 90 процентов. Причём очень важно, что и на стойке Матвей работает здорово. Это показатели элитного уровня, с которыми можно бороться за самые высокие места на Кубке мира.

Точность стрельбы российских биатлонистов в сезоне-2020/2021



Александр Логинов – 86 процентов точности (лёжа – 90%, стоя – 82%)

— 90 процентов точности (лёжа – 90%, стоя – 90%)

Эдуард Латыпов — 81 процент точности (лёжа – 82%, стоя – 80%)

Евгений Гараничев — 85 процентов точности (лёжа – 86%, стоя – 85%)

Антон Бабиков — 85 процентов точности (лёжа – 93%, стоя – 78%) Александр Логинов – 86 процентов точности (лёжа – 90%, стоя – 82%) Матвей Елисеев — 90 процентов точности (лёжа – 90%, стоя – 90%)Эдуард Латыпов — 81 процент точности (лёжа – 82%, стоя – 80%)Евгений Гараничев — 85 процентов точности (лёжа – 86%, стоя – 85%)Антон Бабиков — 85 процентов точности (лёжа – 93%, стоя – 78%)

Для остальных работа на рубеже – это зачастую реальная проблема. Чемпион мира и лидер сборной России Александр Логинов имеет более скромные показатели – 86 процентов, при этом стоя Саша попадает лишь 82 процента выстрелов. Именно стойка зачастую становится проблемой для Логинова, но тут надо признать, что так было все последние сезоны. Так что на чемпионате мира многое будет зависеть от функциональной готовности Александра.

Похожие показатели в стрельбе у Антона Бабикова и Евгения Гараничева. Здесь проблема более серьёзная, потому что оба не могут похвастать скоростью Логинова. Что уж говорить про Эдуарда Латыпова, который работает на рубеже лишь с 81-процентной точностью. Эдуард порой летает по дистанции, но с такой стрельбой ни о какой стабильности говорить не приходится.

Почему же Логинов проигрывает? Ведь он стреляет точнее, чем в своём лучшем сезоне Да и бежит лидер сборной России быстрее, чем в прошлом году.

Выдающийся Эдер и блистательный Легрейд

Совершенно выдающимся результатом может похвастать Симон Эдер. 37-летний австриец стреляет с 95-процентной точностью! При этом в общем зачёте Кубка мира занимает довольно скромное 18-е место. Конечно, россиянам в идеале надо стремиться к показателям Эдера в стрельбе, но давайте посмотрим на вещи реальнее.

Дерзкий дебютант из Норвегии Стурла Холм Легрейд недаром занимает вторую строчку в общем зачёте Кубка мира. Ключевым фактором в его успехах является стрельба, ведь 92 процента его выстрелов пошли в цель. А ведь Стурла на дистанции не намного быстрее, чем те же Логинов с Латыповым, порой наши парни передвигаются по трассе даже бодрее Легрейда. Есть, о чём задуматься. Хорошая стрельба позволяет находиться в топ-10 Кубка мира и словенцу Якову Факу.

Лучшие стрелки на Кубке мира сезона-2020/2021 среди мужчин



— 95 процентов точности (лёжа – 96%, стоя – 93%) 18-е место на КМ

Стурла Легрейд — 92 процента точности (лёжа – 96%, стоя – 89%)

Яков Фак — 91 процент точности (лёжа – 95%, стоя – 87%) Симон Эдер — 95 процентов точности (лёжа – 96%, стоя – 93%) 18-е место на КМСтурла Легрейд — 92 процента точности (лёжа – 96%, стоя – 89%)Яков Фак — 91 процент точности (лёжа – 95%, стоя – 87%)

Стойка – слабое место норвежцев

У норвежцев в этом сезоне, на первый взгляд, не самая лучшая стрельба. Йоханнес Бё, Тарьей Бё и Йоханнес Дале имеют показатели в 85-86 процентов точности. Что не мешает им занимать места в топ-4 Кубка мира. В предыдущие сезоны норвежцы стреляли примерно также, так что сейчас дело в том, что они ещё сильнее прибавили в лыжном ходе. Либо конкуренты стали слабее. В данном случае это не так и важно.

Шансом для россиян в борьбе с этими монстрами биатлона может стать их работа на стойке. Там у норвежцев беда. Иногда показатели не дотягивают и до 80 процентов. Такие ошибки в стрельбе не всегда можно отыграть даже реактивной скоростью на дистанции.

Статистика стрельбы лидеров Кубка мира сезона-2020/2021 среди мужчин



— 85 процентов точности (лёжа – 90%, стоя – 81%)

Йоханнес Дале — 85 процентов точности (лёжа – 91%, стоя – 80%)

Тарьей Бё — 86 процентов точности (лёжа – 94%, стоя – 79%) Йоханнес Бё — 85 процентов точности (лёжа – 90%, стоя – 81%)Йоханнес Дале — 85 процентов точности (лёжа – 91%, стоя – 80%)Тарьей Бё — 86 процентов точности (лёжа – 94%, стоя – 79%)

«Логинов постоянно улыбается». Три причины преображения сборной России перед ЧМ-2021 В преддверии главного старта сезона наши биатлонисты провели самый успешный этап Кубка мира за два года.

Миронова сильно улучшила стрельбу, но этого мало

В женской сборной России со стрельбой тоже дела обстоят не лучшим образом. Позитивным моментом можно считать то, что Светлана Миронова серьёзно прибавила в этом компоненте. Предыдущие два сезона её показатели составляли 72-73 процента, в этом – 82 процента. Это прекрасно, но всё равно мало для того, чтобы бороться за медали в каждой гонке. Ведь именно этого мы ждём от талантливой и быстроногой россиянки.

Евгения Павлова стала хуже стрелять по сравнению с дебютным сезоном. Её показатели упали с 91 процентов до всего лишь 83. Если ей удастся хотя бы немного улучшить стрельбу и сохранить нынешнюю скорость, то это будет заявка на медаль. Лучшей в женской сборной России в стрелковом компоненте остаётся Лариса Куклина – 88 процентов точности в среднем по сезону. А самые скромные показатели у Ирины Казакевич, у которой гигантские проблемы со стойкой – лишь в 68 случаях из 100 её выстрелы попадают в цель.

Точность стрельбы российских биатлонисток в сезоне-2020/2021



Евгений Павлова — 83 процента точности (лёжа – 88%, стоя – 79%)

— 82 процента точности (лёжа – 85%, стоя – 80%)

Ульяна Кайшева — 83 процента точности (лёжа – 82%, стоя – 83%)

— 88 процентов точности (лёжа – 90%, стоя – 87%)

Татьяна Акимова — 82 процента точности (лёжа – 84%, стоя – 80%)

Ирина Казакевич — 78 процентов точности (лёжа – 88%, стоя – 68%) Евгений Павлова — 83 процента точности (лёжа – 88%, стоя – 79%) Светлана Миронова — 82 процента точности (лёжа – 85%, стоя – 80%)Ульяна Кайшева — 83 процента точности (лёжа – 82%, стоя – 83%) Лариса Куклина — 88 процентов точности (лёжа – 90%, стоя – 87%)Татьяна Акимова — 82 процента точности (лёжа – 84%, стоя – 80%)Ирина Казакевич — 78 процентов точности (лёжа – 88%, стоя – 68%)

Миронова отдала победу в масс-старте на последней стрельбе. Как же обидно, Света! Давайте смотреть правде в глаза: сборная России, даже оставшись без медалей, добилась отличного результата.

Вирер – пример для россиянок

Итальянка Доротея Вирер проводит не лучший свой сезон, а по скорости часто выглядит не лучше лидеров женской сборной России. Но её работа на рубеже с 90-процентной точностью позволяют итальянке быть на четвёртом месте в Кубке мира и сохранять шансы на очередной Большой хрустальный глобус. А близкой к идеалу можно назвать стрельбу норвежки Каролин Кноттен, у которой аж 92 процента точности.

Другие лидеры мирового сезона стреляют похуже, но всё равно их показатели превышают показатели российских биатлонисток за исключением Куклиной. Ханна Эберг, Марте Рёйселанд и Динара Алимбекова отправляют в цель от 87 до 89 патронов из 100. Напомним, что результаты россиянок колеблются в пределах 82-83. Пожалуй, именно стрельба станет главным фактором выступления сборной России на чемпионате мира в Поклюке. Раньше работа на рубеже была нашим козырем. Хорошо бы потихоньку возвращать подзабытую традицию.