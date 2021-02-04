Логинов больше не самый быстрый биатлонист сборной России. У Саши серьёзные проблемы?

Лыжный ход сборной России по биатлону за последние годы стал большой проблемой и даже поводом для шуток. Не раз и не два скорость наших спортсменов называли обидным словом «черепашья» за слишком медленное прохождение дистанции. Начало этого сезона также не предвещало серьёзных улучшений, однако после нового года сборная России внезапно прибавила и приблизилась к лидерам мирового биатлона. Но хватит ли этого для успеха на чемпионате мира в Поклюке, который стартует уже на следующей неделе?

А где снайперы? Стрельба – реальная проблема сборной России по биатлону перед ЧМ-2021 Показателями элитного уровня может похвастать только Матвей Елисеев. За остальных тревожно.

Латыпова не зря ставят финишёром

Начнём с мужской команды, где впервые с сезона-2016/2017 самым быстрым биатлонистом является не Александр Логинов. Тогда шустрее Саши был Антон Шипулин, сейчас – Эдуард Латыпов. Сразу надо отметить, что статистика по скорости берётся по спринтерским гонкам из расчёта отставания в секундах на один километр дистанции. Это логично, так как именно в спринте проявляется так называемся «чистая» скорость биатлониста.

И в ней лучшим в России на данный момент является именно Латыпов. Он уступает лучшему в лыжном ходе Йоханнесу Бё 3,8 секунды на километр. Логинов тоже рядом, он проигрывает в среднем по 4 секунды. Тренерский штаб, очевидно, тоже анализирует эту информацию, поэтому Латыпова и поставили финишёром в эстафеты. Хотя с первого взгляда это не казалось очевидным решением. Блестящий рывок Эдуарда за золотом в смешанной эстафете, тем не менее, снял все вопросы. Осталось теперь проявить себя и в личных гонках и замахнуться на медаль.

У Логинова проблемы со скоростью?

Если брать прошлый сезон, в котором Саша стал чемпионом мира, то проблем, вроде бы, нет. Тогда россиянин проигрывал Бё-младшему примерно столько же. А вот в сезоне-2018/2019 была совершенно другая картина. Логинов уступал всего лишь 1,8 секунды Йоханнесу и всегда был в топе по скорости. Это во многом позволило ему стать вторым в общем зачёте Кубка мира.

Кроме того, в прошлом сезоне у сборной России зачастую возникали проблемы с подготовкой лыж. Этап в Анси, где россияне проигрывали по минуте исключительно из-за работы инвентаря, сильно подпортил статистику всем, в том числе и Логинову. Так что проблема в этом сезоне у него определённо есть. Но называть её серьёзной или даже критической, пожалуй, не стоит.

Почему же Логинов проигрывает? Ведь он стреляет точнее, чем в своём лучшем сезоне Да и бежит лидер сборной России быстрее, чем в прошлом году.

За Бабикова тревожно

Матвей Елисеев уступает лидерам по скорости в среднем по 5,4 секунды на километре. Причём большая часть проигрыша формируется на последнем круге. Тем не менее, это нормальный показатель для третьего номера эстафеты. А вот за нашего четвёртого эстафетчика тревожно.

Антон Бабиков, который, вероятнее всего, побежит эстафету, уступает быстроногому Бё аж 11,3 секунды на километр! Конечно, это непозволительно много. Понятно, что Антон традиционно собирается на эстафету, но не всегда получается пройти этап исключительно морально-волевых. Хотелось бы увидеть от Бабикова прибавку именно в скоростном компоненте.

Тот же Евгений Гараничев проигрывает значительно меньше – 7,8 секунды на километр. Конечно, у Евгения особые отношения с эстафетами, но если вдруг он «выстрелит» в индивидуальной гонке, к примеру, а Бабиков, наоборот, сильно провалится, то возможны варианты.

Прогресс женской сборной

То, что женская сборная России сильно прибавила в этом сезоне, очевидно и без детальной статистики. Победа в эстафете в Антхольце – лучшее тому подтверждение. Анализ лыжного хода говорит о том, что у нашей команды есть сразу пять биатлонисток, способных бороться за высокие места: Светлана Миронова, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова – все они уступают лидерам не так уж и много: от 5,0 до 7,2 секунды на километр.

Раньше в этот диапазон попадали только Миронова и Юрлова. При этом от Мироновой, удерживающей звание быстрейшей биатлонистки сборной, можно ждать и лучшей скорости. Ведь, например, сезоне-2018/2019 Светлана уступала лидерам лишь по три секунды. В целом же скорость женской сборной перед чемпионатом мира вселяет осторожный оптимизм.

Не очень выгодно на общем фоне смотрится только Лариса Куклина, которая проигрывает в среднем почти 10 секунд. 30-летней россиянке в Поклюке могут доверить индивидуальную гонку, где она должна показать свою лучшую стрельбу, чтобы сделать заявку на место в эстафете.

Российские биатлонистки снова в порядке! Почему яркая победа в эстафете уже не удивляет Наш биатлон снова хочется любить и обожать. А помните, что было всего месяц назад?

Лидеры всё те же, но какова Беларусь!

Лучшими по скорости традиционно остаются норвежцы. В мужской части это два Йоханнеса – Бё и Дале. У женщин быстрее всех бегают Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд. Но при взгляде на статистику по скорости выделяется ещё одна страна. Речь о Беларуси.

В топ-15 по скорости у девушек сразу три представительницы Беларуси: Анна Сола, Динара Алимбекова и Елена Кручинкина. У мужчин в топ-40 по скорости входят четыре биатлониста – Сергей Бочарников, Антон Смольский, Роман Елётнов и Максим Воробей. Так что не удивляйтесь, если увидите белорусских биатлонистов очень высоко на чемпионате мира в Поклюке. А россиянам придётся очень постараться, чтобы превзойти соседей.