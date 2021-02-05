«Ну а кто вместо Гараничева?» Реакция на состав сборной России по биатлону на ЧМ-2021

До начала главного турнира биатлонного сезона осталось всего несколько дней. Тренерский штаб сборной России определился со списком из шести человек у мужчин и женщин соответственно, которые постараются побороться за медали в Поклюке. И если в женской команде состав выглядит ровным и взаимозаменяемым, то у мужской сборной очень серьёзные проблемы. Выбирать, по большому счёту, не из кого. А фигура Гараничева в очередной раз стала предметом споров.

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

«Зачем брать Гараничева, если знаешь, что никакой медали не будет?»

Заслуженный тренер СССР олимпийский призёр Александр Привалов высказался категорически против кандидатуры Евгения Гараничева на чемпионате мира.



«Надо брать молодёжь. Вот взяли Гараничева… Зачем брать на чемпионат мира спортсмена, если заведомо знаешь, что никакой медали не будет? Лучше взять молодого, у которого пусть и есть проблема со стрельбой, но он хотя бы бежит хорошо. Ведь в биатлоне бывают примеры удачной стрельбы, в таком случае у молодого и результат будет хорошим».



Поддержал Привалова и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, который отметил, что 34-е место Гараничева в индивидуальной гонке на чемпионате Европы – это провал, после которого спортсмен не должен попадать на главный старт года.



«Называть этот результат успешным совсем нельзя. Всё говорит само за себя. Здесь не должно быть предмета для полемики, всё понятно. Тренеры должны крепко подумать, перед тем как везти биатлониста. Может быть, надо свозить на чемпионат мира более молодого спортсмена. Пусть даже на лавке посидит и поварится в этой обстановке».

«Тренеры, что вы творите?» Как российский биатлон опозорился на чемпионате Европы Сборная России впервые за 14 лет не выиграла ни одного золота на европейском первенстве. А смешанная эстафета обернулась звонким провалом.

«Ну а кто вместо него?»

Отвечать пришлось президенту Союза биатлонистов России Виктору Майгурову, который честно признался, что выбор состава на чемпионат мира оказался безальтернативным. И Гараничева взяли в Поклюку просто потому, что больше некого.



«У Евгения было сложное начало сезона, по разным причинам, он попал под карантин. Мы рассматриваем его на индивидуальную гонку на чемпионате мира. Спортсмены подобного уровня могут собираться на один старт. Ну а кто вместо него? Я не вижу».



Подтвердил слова Майгурова и Валерий Польховский. Главный тренер сборной России оценил перспективы Гараничева и заявил, что помощи нынешнему составу команды ждать неоткуда. Чемпионат Европы резерв сборной попросту провалил.



«На данный момент это сильнейший состав. В женской команде и в мужской сильнейшие спортсмены. В течение сезона спортсмены выступали на этапах Кубка мира достойно и на чемпионате Европы. Оттуда подмоги мы не получили, поэтому остановились на тех, кто участвовал в Кубке мира».

Гараничев на чемпионате Европы ничего не показал. Почему его опять берут в сборную России? А молодых талантов решили «не кидать в омут» чемпионата мира.

«Гараничеву надо было сразу готовиться к ЧМ»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев уверен, что Гараничева не надо было дёргать на чемпионат Европы, а дать возможность спокойно подготовиться к мировому первенству.



«Я считаю, что ему нужно было целенаправленно готовиться к чемпионату мира, а сейчас у него будет разорванная подготовка к главному старту. При планомерной подготовке к ЧМ он бы подошёл в лучшем состоянии, чем сейчас. Судя по комментарию Валерия Польховского, его хотят поставить на 20 км, но я думаю, что в начале сезона он был подготовлен лучше и стабильнее стрелял, а сейчас большой вопрос, вернётся ли к нему стрельба на чемпионате мира».

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«Женская сборная России – это боеспособный коллектив»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев стал едва ли не единственным в биатлонной тусовке, кто вспомнил, что у нас есть ещё и женская сборная, у которой проблем с составом значительно меньше. Дмитрий отметил, что ждёт от наших девушек борьбы за медали в абсолютно каждой гонке.



«Абсолютно нормальный, рабочий состав российской биатлонной сборной. Мы понимаем прекрасно, что у женщин та шестёрка — четыре человека, которые выиграли золото в эстафете, плюс Казакевич и Куклина — это боеспособный коллектив, способный в каждой гонке бороться за медаль.

И мы помним, что на Кубке IBU, на чемпионате Европы Шевченко, Гореева, та же Васнецова — резерв, способный в ближайшее время усилить состав российской команды, но вот те, которые поедут в Поклюку, — это самый что ни на есть основный состав сборной России».



Хотя и про Гараничева Губерниев не забыл. В интервью «Чемпионату» Дмитрий заявил, что Евгения не должно было быть на чемпионате мира.



«При прочих равных условиях Гараничев, конечно, не должен ехать на чемпионат мира. Он готов слабенько, но нам нужны запасные. Поскольку у нас всю программу, например, Елисеев пройти не сможет, то я соглашусь с тренерами. Пусть Евгений попробует свои силы в индивидуальной гонке».



«Ну держись. Шороху наведут. Сам Горыныч едет», – поиронизировал starbol.