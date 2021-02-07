Один звал соперников в гости, другой надевал майку с Путиным, третий устроил «цирк». Непростой тест для болельщиков перед ЧМ-2021.

«Россияне пишут, что Логинов лучший, а я худший». Угадай самых ярких героев ЧМ по биатлону

Чемпионат мира – 2021 по биатлону в Поклюке стартует уже 10 февраля. Спортсмены и тренеры уже собрались в Словении – все готовы биться за медали главного турнира сезона. Сборная России, конечно, исключением не стала. Верим, что и нам повезёт на этом биатлонном празднике.

Тем более, что на чемпионате мира часто происходит нечто непредсказуемое и яркое. Сенсации, конфликты, грандиозные битвы, а самое главное – громкие высказывания ярких героев.

В преддверии грядущего чемпионата мира мы решили вспомнить самые сочные цитаты, которые были сказаны людьми из мира биатлона именно во время мировых первенств. Это и необузданные эмоции после гонок, и взвешенный анализ. Но непременно что-то запоминающееся.

Логинов больше не самый быстрый биатлонист сборной России. У Саши серьёзные проблемы? А скорость женской сборной перед чемпионатом мира наоборот вселяет оптимизм.

Сможете ли вы по словам угадать их авторов – ярких героев чемпионатов мира по биатлону?

У нас для болельщиков готов непростой тест.