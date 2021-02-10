«Мы позволили растоптать себя». Теперь сборной России запретили флаг даже в соцсетях

Сборной России на чемпионате мира по биатлону в Поклюке не будет – будет команда Союза биатлонистов России. Не будет национального флага и гимна, в том числе и на форме спортсменов. Это было ожидаемо. Но теперь Международный союз биатлонистов рекомендовал тренерам и спортсменам нашей команды не публиковать национальную символику на время ЧМ-2021 даже в собственных в соцсетях – даже там сборную хотят оставить без флага.
Ответить на это можно только одним.
За публикацию – предупреждение
Биатлонистам, тренерам и специалистам российской команды настоятельно рекомендовано не публиковать в социальных сетях изображение государственных символов страны во время чемпионата мира – 2021 в Словении.
Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на IBU. За публикацию в социальных сетях изображений государственной символики членам российской команды может быть вынесено предупреждение.
По сути, конечно, это вмешательство в личную жизнь людей, потому что это их личные аккаунты, а не официальные страницы национальной федерации.
Бывшие спортсмены, среди которых есть и депутаты Госдумы, тут же отреагировали на эту информацию в своём стиле: «шавки», «абсурд», «русофобия», «перебор». Это Дмитрий Васильев, Николай Валуев, Светлана Журова.
«На офис IBU с кулаками пойти не можем»
«А что мы можем здесь сделать? На офис Международного союза биатлонистов с кулаками мы пойти не можем. В этой ситуации надо меньше жрать допинг, как когда-то было, восстанавливать статус Союза биатлонистов России. Тогда у нас все будет хорошо, как и в биатлоне. Я — российский журналист, буду ходить в куртке с флагом и гербом, представлять нашу страну», – отреагировал на эту новость комментатор Дмитрий Губерниев.
«Печально, что мы дожили до такой ситуации, когда даже не можем представить свою страну. Но, слава богу, фамилии у наших спортсменов звучные, запоминающиеся, и когда их объявляют, поклонники биатлона сразу понимают: это спортсмены из России. А в целом, конечно же, очень обидно, что ситуация дошла до таких пределов. Обидно, что мы позволили просто растоптать себя», – выразила своё мнение олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова в эфире «Матч ТВ».
Лучший ответ – медали
По факту, сделать с такой рекомендацией ничего нельзя – это не прямой запрет. Можно на эту рекомендацию «забить» и ждать предупреждений.
А можно последовать настоятельному намёку со стороны IBU, чтобы не создавать дополнительного давления на спортсменов и тренеров. В конце концов, на пару недель можно вообще о соцсетях забыть.
Но самым лучшим ответом на всё, что касается отсутствия флага и гимна, будут медали чемпионата мира.
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