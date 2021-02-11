«Девятое место – это позор». Но есть и мнение, что самое плохое позади.

«Каждый раз одни отговорки». Жёсткая реакция на неудачу России на старте ЧМ по биатлону

От сборной России по биатлону ждали многого на чемпионате мира в Поклюке. Январские этапы Кубка мира, на которых были одержаны три победы, дали для этого не большую надежду. Наши биатлонисты были отлично готовы, хорошо бежали и неплохо стреляли.

Тем печальнее было смотреть за тем, что случилось в смешанной эстафете на мировом первенстве. Россия с трудом сумела попасть в десятку лучших в гонке, в которой был один из лучших шансов на медаль. Реакция биатлонной тусовки разделилась. Кто-то высказался очень жёстко, а кто-то призвал не делать поспешных выводов.

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«Даже в худшие времена я так не выступала»

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отметила, что после первой гонки к ней пришло понимание, что от сборной России на этом чемпионате мира не стоит ждать медалей.

«Очень жаль, что сегодня стали девятыми, да ещё с двумя штрафными кругами. Даже в худшие времена я так не выступала. Конечно, будем надеяться на лучшее, но, думаю, у нас не будет медали на этом чемпионате мира. Конечно, хочется, чтобы у нас что-то было, но не вижу подготовки. Если и будет медалька, то только в эстафете».

«Одни отговорки каждый раз»

Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин высказал ещё жёстче, чем Резцова. Выступление команды в Поклюке он назвал не иначе как позором.

«Это любителям казалось, что сегодня сборная будет бороться за победу. Могли как-то зацепиться за медали, но не бороться. Это было понятно в ходе сезона. Хочется послушать главного тренера. Или он опять убежал на трассу от интервью прятаться? Они столько готовились, а что в итоге? Девятое место — позор. Сейчас скажут, что проанализируют гонку и сделают выводы. Но сколько можно этих анализов. Сходите уже к проктологу или урологу — анализы сделайте. Одни отговорки каждый раз».

«Ребята провели худшую гонку на чемпионате мира»

А вот чемпион мира Антон Шипулин уверен, что сборная России достигла дна в смешанной эстафете, после которого будет исключительно движение наверх.

«Я уверен в том, что сегодня ребята провели свою самую худшую гонку на чемпионате. Они же до этого показывали хорошие результаты в Италии. Там высота похожа, и рельеф более-менее тот же, есть пологие участки, по которым можно сравнить эту трассу с итальянской. Скажу, что первый блин комом. И сегодня ребята, которые бежали, возможно, сделали очень хорошую и длительную тренировку, продышались. Это может помочь в дальнейших гонках».

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«Миронова хотела чего-то сверхъестественного»

Конечно, одной из главных тем в обсуждении результатов сборной России в смешанной эстафете стал провал Светланы Мироновой на стойке. Россиянка ушла на два штрафных круга и лишила команду шансов на медаль. Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий попыталась объяснить неудачу Мироновой.

«Мироновой же надо успокоиться. Может, она хотела чего-то сверхъестественного, догнать кого-то. Эстафету делают четыре человека, нельзя кого-то одного упрекнуть. Надо говорить в целом о командном результате. Значит, сегодня мы настолько готовы».

«Миронова как пружинка – распрямиться не смогла»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев видит главную проблему Светланы Мироновой в психологии, ведь на этапах Кубка мира у россиянки в последнее время всё было в порядке.

«Если говорить о Мироновой, конечно, она не собралась психологически. Видно, что зажата была. В Оберхофе казалось, что эта зажатость куда-то уходит, но она снова как пружинка. А вот распрямиться уже не смогла. Ну ничего страшного, дальше будем работать!»

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«Кроме Мироновой никто в личных гонках бороться не может»

Бывший президент СБР Владимир Драчёв сказал, что продолжает верить в талант Мироновой, несмотря на катастрофу в первой гонке. Драчёв видит в Светлане главную надежду России в личных стартах.

«Светлана является лидером команды, кроме неё, никто не сможет бороться в личных гонках. Сегодняшняя эстафета — это не показатель. Придёт время, пройдёт несколько дней, возможно, станет полегче».

«Никогда такого не было и вот опять»

Пользователи «Чемпионата» весьма болезненно отреагировали на провал сборной России. Многие откровенно иронизировали над тем, как команда подготовилась к турниру.

«Подготовились, чё. Всех со стартом чемпионата мира!» – поздравил camalleri.

«Год готовились к ЧМ, а в итоге музыкальный проигрыш из «Ералаша». Две недели сидели в Поклюке, внезапно оказались трудные погодные условия, мишени хаотично разбегались», – разочарованно заметил laox.

«Как это круто звучит – в ТОП-10!!! На самом деле — позорное 9-е место, чего тут восхищаться-то, мы же не биатлонная Молдавия и не Япония», – сделал вывод alex348.

«Никогда такого не было и вот опять», – подметил cleppa.