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Реакция на провал сборной России по биатлону в смешанной эстафете на чемпионате мира 2021

Реакция на провал сборной России по биатлону
Александр Говоров
«Каждый раз одни отговорки». Жёсткая реакция на неудачу России на старте ЧМ по биатлону
«Девятое место – это позор». Но есть и мнение, что самое плохое позади.
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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От сборной России по биатлону ждали многого на чемпионате мира в Поклюке. Январские этапы Кубка мира, на которых были одержаны три победы, дали для этого не большую надежду. Наши биатлонисты были отлично готовы, хорошо бежали и неплохо стреляли.

Тем печальнее было смотреть за тем, что случилось в смешанной эстафете на мировом первенстве. Россия с трудом сумела попасть в десятку лучших в гонке, в которой был один из лучших шансов на медаль. Реакция биатлонной тусовки разделилась. Кто-то высказался очень жёстко, а кто-то призвал не делать поспешных выводов.

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«Даже в худшие времена я так не выступала»

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отметила, что после первой гонки к ней пришло понимание, что от сборной России на этом чемпионате мира не стоит ждать медалей.

«Очень жаль, что сегодня стали девятыми, да ещё с двумя штрафными кругами. Даже в худшие времена я так не выступала. Конечно, будем надеяться на лучшее, но, думаю, у нас не будет медали на этом чемпионате мира. Конечно, хочется, чтобы у нас что-то было, но не вижу подготовки. Если и будет медалька, то только в эстафете».

«Одни отговорки каждый раз»

Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин высказал ещё жёстче, чем Резцова. Выступление команды в Поклюке он назвал не иначе как позором.

«Это любителям казалось, что сегодня сборная будет бороться за победу. Могли как-то зацепиться за медали, но не бороться. Это было понятно в ходе сезона. Хочется послушать главного тренера. Или он опять убежал на трассу от интервью прятаться? Они столько готовились, а что в итоге? Девятое место — позор. Сейчас скажут, что проанализируют гонку и сделают выводы. Но сколько можно этих анализов. Сходите уже к проктологу или урологу — анализы сделайте. Одни отговорки каждый раз».

«Ребята провели худшую гонку на чемпионате мира»

А вот чемпион мира Антон Шипулин уверен, что сборная России достигла дна в смешанной эстафете, после которого будет исключительно движение наверх.

«Я уверен в том, что сегодня ребята провели свою самую худшую гонку на чемпионате. Они же до этого показывали хорошие результаты в Италии. Там высота похожа, и рельеф более-менее тот же, есть пологие участки, по которым можно сравнить эту трассу с итальянской. Скажу, что первый блин комом. И сегодня ребята, которые бежали, возможно, сделали очень хорошую и длительную тренировку, продышались. Это может помочь в дальнейших гонках».

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«Миронова хотела чего-то сверхъестественного»

Конечно, одной из главных тем в обсуждении результатов сборной России в смешанной эстафете стал провал Светланы Мироновой на стойке. Россиянка ушла на два штрафных круга и лишила команду шансов на медаль. Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий попыталась объяснить неудачу Мироновой.

«Мироновой же надо успокоиться. Может, она хотела чего-то сверхъестественного, догнать кого-то. Эстафету делают четыре человека, нельзя кого-то одного упрекнуть. Надо говорить в целом о командном результате. Значит, сегодня мы настолько готовы».

«Миронова как пружинка – распрямиться не смогла»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев видит главную проблему Светланы Мироновой в психологии, ведь на этапах Кубка мира у россиянки в последнее время всё было в порядке.

«Если говорить о Мироновой, конечно, она не собралась психологически. Видно, что зажата была. В Оберхофе казалось, что эта зажатость куда-то уходит, но она снова как пружинка. А вот распрямиться уже не смогла. Ну ничего страшного, дальше будем работать!»

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«Кроме Мироновой никто в личных гонках бороться не может»

Бывший президент СБР Владимир Драчёв сказал, что продолжает верить в талант Мироновой, несмотря на катастрофу в первой гонке. Драчёв видит в Светлане главную надежду России в личных стартах.

«Светлана является лидером команды, кроме неё, никто не сможет бороться в личных гонках. Сегодняшняя эстафета — это не показатель. Придёт время, пройдёт несколько дней, возможно, станет полегче».

Календарь чемпионата мира по биатлону

«Никогда такого не было и вот опять»

Пользователи «Чемпионата» весьма болезненно отреагировали на провал сборной России. Многие откровенно иронизировали над тем, как команда подготовилась к турниру.

«Подготовились, чё. Всех со стартом чемпионата мира!» – поздравил camalleri.

«Год готовились к ЧМ, а в итоге музыкальный проигрыш из «Ералаша». Две недели сидели в Поклюке, внезапно оказались трудные погодные условия, мишени хаотично разбегались», – разочарованно заметил laox.

«Как это круто звучит – в ТОП-10!!! На самом деле — позорное 9-е место, чего тут восхищаться-то, мы же не биатлонная Молдавия и не Япония», – сделал вывод alex348.

«Никогда такого не было и вот опять», – подметил cleppa.

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