«Я просто не мог подвести команду». Как Россия выиграла сразу две медали в одной эстафете

Биатлон давно стал одним из самых популярных видов спорта в России. Максим Чудов, Ольга Зайцева, Антон Шипулин и другие выдающиеся биатлонисты приучили сотни тысяч людей к успехам нашей сборной. Даже сейчас, когда любая медаль – это большой праздник, внимание к биатлону огромно. Ведь ещё свежа память о великих победах и классных чемпионах.

В рамках спецпроекта «Наши на рубеже» «Чемпионат» решил вспомнить самые яркие выступления российских биатлонистов на чемпионатах мира. Были и великолепные победы, и драматичные разборки на финише, и грандиозные скандалы. Всё это – часть нашей яркой биатлонной истории. Это шаги, которые привели нас к тому, что мы имеем в 2021 году.

И пока до следующей гонки ЧМ-2021 есть время, предлагаем погрузиться в воспоминания.

Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону – 2021 в Поклюке закончилась для сборной России девятым местом, которое разочаровало всех – спортсменов, тренеров, болельщиков. А ведь первая в истории чемпионатов мира микс-эстафета принесла нашей команде сразу две медали! Да ещё под рёв переполненного российскими флагами стадиона!

Как такое вообще было возможно? Вспоминаем, что происходило в далёком уже 2005 году.

Чемпионат мира в двух городах

В 2005-м основная часть чемпионата мира прошла в австрийском Хохфильцене. Сборная России, которую в том сезоне возглавлял Валерий Польховский, выиграла только одну золотую медаль благодаря победе в женской эстафете. В остальных гонках много раз золото маячило перед нашими спортсменами, но выше второго места подняться никак не удавалось.

В том году смешанную эстафету впервые в истории включили в программу чемпионатов мира, но по решению руководства IBU её решили провести не в рамках основной программы турнира в Австрии, а во время финального этапа Кубка мира в России, в Ханты-Мансийске.

Драма русского биатлона. Как Пылёва потеряла Кубок мира в последней гонке сезона Болельщики до сих пор с болью в душе вспоминают масс-старт в Ханты-Мансийске.

На том этапе лидер женской сборной России Ольга Пылёва могла выиграть общий зачёт Кубка мира – в столицу Югры она приехала лидером. Но личные гонки сложились для Пылёвой крайне неудачно, в итоге она стала в общей турнирной таблице лишь третьей, пропустив вперёд француженку Сандрин Байи и немку Кати Вильхельм.

Смешанная эстафета проходила в последний день Кубка мира. И российские болельщики ждали от неё очень многого.

На старт по две команды

В Ханты-Мансийск практически все команды привезли сильнейшие составы, кроме норвежцев. Хотя тот же Уле-Эйнар Бьорндален приехал.

IBU разрешил сильнейшим сборным выставить по две команды, и этим правом воспользовались сборные России, Германии, Франции, Словении. Норвежцы с трудом набрали одну команду, поскольку Бьорндален менее чем за час до старта эстафеты решил не выходить на старт, сославшись на болезнь.

Тренер Валерий Польховский, которого телеканал «Спорт» снабдил всей необходимой гарнитурой, комментировал гонку с тренерской биржи, рассказывая о промахах на стрельбище и тех подсказках, которые тренеры отдавали спортсменам по ходу гонки. До старта он рассказал, что составы обеих команд было решено сделать максимально равными.

За первую сборную России бежали Ольга Пылёва, Светлана Ишмуратова, Иван Черезов и Николай Круглов, а за вторую – Анна Богалий, Ольга Зайцева, Сергей Чепиков и Сергей Рожков.

Две медали в одной эстафете!

Тренеры не прогадали. Обе команды бились за золото! Но какие страсти кипели в первой в истории смешанной эстафете на чемпионатах мира.

Поначалу большое преимущество создала Богалий, которая привезла всем остальным почти 25 секунд. «Всё, сезон окончен!», – кричала счастливая Богалий на передаче эстафеты. Зайцева к первой стрельбе увеличила преимущество до полуминуты, но после рубежа столько же проигрывала. Она промахнулась первым же выстрелом, и так и не сумела поразить мишень даже дополнительными патронами – штрафной круг.

«У меня очень сильно замёрзли руки, особенно пальцы. Я просто не чувствовала спусковой крючок, не могла обрабатывать выстрелы», – призналась Зайцева после окончания своего этапа. Впрочем, вторую стрельбу Ольга прошла отлично.

Светлана Ишмуратова из другой российской команды оба рубежа прошла с дополнительными патронами, но без штрафных кругов. Зайцева за счёт великолепной скорости на последнем круге практически догнала лидировавшую француженку, а Ишмуратова была чуть позади.

«Я ничего не могла сделать». Как российские биатлонисты провалили старт чемпионата мира Два штрафных круга, более двух минут отставания и проигрыш Канаде. Начало хуже не придумаешь.

Когда свои этапы пробежали Иван Черезов и Сергей Чепиков, обе сборные России убежали в отрыв вместе с командой Чехии. А последние этапы получились самыми нервными.

Николай Круглов вышел на старт больным, но отдал все силы, что у него были. Лучший в том сезоне снайпер мирового биатлона на рубежах был совсем не идеален, но зато на трассе сумел опередить ветерана Сергея Рожкова.

Они финишировали с разницей около семи секунд и заставили трибуны просто реветь от восторга. Бронзовый финиш Рикко Гросса, который совершил чудо и вывел первую сборную Германии на третье место, никто даже не заметил.

«Я не мог подвести команду»

Круглов после финиша едва стоял на ногах, но нашёл в себе силы объяснить, что происходило с ним на заключительном этапе.

«Последние дни у меня были проблемы со здоровьем, из-за этого пропустил масс-старт. Честно сказать, я бежал больным, но просто не мог подвести команду. Стрелял плохо, допустил несколько промахов – не был готов психологически. Но эта победа окупила все неудачи, которые были в сезоне», – сказал биатлонист, который в Хохфильцене в личных гонках собрал коллекцию из четвёртых и пятых мест.

Фото: Agence Zoom/Getty Images

А Валерий Польховский, который и в нынешнем сезоне возглавляет сборную России, тогда признался, что были мысли о том, чтобы команды финишировали вместе, но затем тренеры сказали, чтобы парни разбирались между собой на трассе.

В 2006 году Россия вновь выиграла смешанную эстафету на чемпионатах мира, а с тех пор на первую ступень пьедестала почёта больше не поднималась. Но как бы то ни было, уникальное достижение российских биатлонистов навсегда вошло в историю. А учитывая тот факт, что сейчас IBU уже не позволяет выставлять в смешанную эстафету на чемпионатах мира по две команды, его даже повторить невозможно.