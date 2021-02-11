Провал в первой гонке чемпионата мира – приговор? Что ждать от сборной России дальше

Провал сборной России по биатлону в первой гонке чемпионата мира – 2021 наводит на неприятные мысли. Неужели наша команда, как всегда, готовилась-готовилась к главному старту сезона и толком не приготовилась? Невозможно отрицать, что лучшие биатлонисты команды не только плохо стреляли (все кроме Кайшевой), но и совсем не были легки ногами.

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Неужели провал в первой гонке чемпионата мира – это приговор для сборной России?



Мы попробовали разобраться в том, что же ждать от нашей команды дальше. Для этого поискали закономерности на примерах турниров прошлых лет. Утешение можно найти лишь в том, что громкая неудача на старте чемпионата мира не всегда оборачивалась полным провалом. Но такого, чтобы Россия, проиграв, порвала всех в личных гонках и классических эстафетах, не было.



А ещё, судя по всему, чемпионат мира-2021 выиграет Норвегия. Тут точно есть закономерность.

Как-то не задалось

Если брать только чемпионаты мира, программа которых практически обрела современный вид, то есть считать с 1999 года, то у России было не так уж много серьёзных провалов в первой же гонке.

До 2011 года чемпионаты мира традиционно начинались со спринта – мужского или женского. И российские биатлонисты, даже если не попадали в медали, всегда были рядом с пьедесталом. Неудача случилась только в 2007 году. Круглов и Чудов заняли, соответственно, 12-е и 13-е места в спринте, а остальных наших не было даже в топ-25. Получился ли тот турнир неудачным в целом? Пожалуй, да. У сборной России было лишь три медали. И до, и после было заметно больше.

С 2011 году первой гонкой чемпионатов мира стала смешанная эстафета. Россияне, столь бодро начинавшие в этой дисциплине: два золота на первых двух чемпионатах мира – позже как-то сдали. И десять лет тому назад уже терпели неудачи. В 2011 году наши в смешанной эстафете были шестыми – гонка получилась провальной, с тремя штрафными кругами. Да и весь домашний турнир в Ханты-Мансийске как-то не задался – добыли лишь три серебряных награды.

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В 2012-м Россия была пятой в смешанной эстафете и седьмой в общем зачёте. В 2013-м – шестой в первой гонке турнира и разделила пятое-седьмое место по итогам всего чемпионата мира.

А вот в 2015-м году случился оглушительный провал: в миксте наша команда в составе Романовой, Подчуфаровой, Цветкова и Шипулина стала десятой. Зато было золото и серебро в личных гонках. Выходит, провал в первой гонке – это всё-таки не приговор. Биатлонисты могут и «разбежаться».

В следующие пять лет сборная России в целом не проваливалась в миксте, но и в общем зачёте не блистала. Интересен разве что пример 2016 года, когда наша команда в первой гонке турнира стала седьмой, а в итоге вообще покинула Хольменколлен вообще без наград.

Одним словом – не стоит посыпать голову пеплом после неудачи в первой гонке. Да, на мысли об успехе поражение не наводит, но в личных стартах многое ещё может измениться.

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Поразительная закономерность

С другой стороны, поразительно, насколько показательны успехи в смешанной эстафете на старте чемпионата мира. С 2011 года сборная, выигравшая эту гонку в первый день турнира почти всегда выигрывала общий медальный зачёт. Исключений было всего два. Как раз в 2011-м году Норвегия, завоевавшая золото в миксте, стала по итогам турнира второй. Но Германии она уступила лишь по количеству серебряных наград. Кстати, немцы в смешанной эстафете добыли серебро.

Второе исключение было в 2015 году. Золото в миксте тогда было у Чехии. Франция стала второй, а в итоге выиграла общий зачёт чемпионата мира. Хотя и успех чехов нельзя называть случайным – на том турнире они завоевали четыре медали – это был их лучший результат в XXI веке.

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Помимо Норвегии, Германии, Франции и Чехии медали в смешанных эстафетах на полноценных чемпионатах мира с 2011 по 2020 год добывали только Италия, Словения и Россия. Словенцы в 2012-м добыли не только серебро в миксте, но и золото усилиями Якова Фака – а это уже отличный результат для небольшой биатлонной страны. Итальянцы в 2019-м и 2020-м, когда забирались в тройку в смешанной эстафете, были и в топ-3 медального зачёта. И только сборная России, добравшись до бронзы в миксте в 2017 году, не могла занести турнир себе в актив: россияне тогда смогли дополнительно отличиться всего-то один раз: выиграли мужскую эстафету.

Объяснить общую закономерность несложно: в смешанную эстафету заявляют лидеров мужской и женской сборных, и если они в первой же гонке выглядят сильнее остальных, то и в личных стартах вполне могут отличиться. Вот только со сборной России это почему-то правило не работает.



Хотя, может, оно и к лучшему, после девятого-то места в первой гонке чемпионата мира.