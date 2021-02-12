Чемпионат мира по биатлону — 2021. Мужской спринт. Россия в погоне за первой медалью! LIVE

Добрый день, дорогие поклонники биатлона и болельщики сборной России. Во второй соревновательный день чемпионата мира по биатлону — 2021 состоится мужской спринт. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки и расскажет о самых интересных событиях, которые её окружают. Гонка начнётся в 16:30 по московскому времени.