Чемпионат мира по биатлону — 2021. Мужской спринт. Россия в погоне за первой медалью! LIVE
Российские биатлонисты пытаются реабилитироваться после провала в смешанной эстафете. Онлайн-трансляция мужского спринта на «Чемпионате».
Добрый день, дорогие поклонники биатлона и болельщики сборной России. Во второй соревновательный день чемпионата мира по биатлону — 2021 состоится мужской спринт. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки и расскажет о самых интересных событиях, которые её окружают. Гонка начнётся в 16:30 по московскому времени.
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