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Биатлон, Чемпионат мира 2021: мужской спринт, онлайн-трансляция 12 февраля 2021

Александр Логинов, чемпионат мира по биатлону
Павел Панышев
Чемпионат мира по биатлону — 2021. Мужской спринт. Россия в погоне за первой медалью! LIVE
Российские биатлонисты пытаются реабилитироваться после провала в смешанной эстафете. Онлайн-трансляция мужского спринта на «Чемпионате».
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
Расписание чемпионата мира по биатлону - 2021
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2021

Добрый день, дорогие поклонники биатлона и болельщики сборной России. Во второй соревновательный день чемпионата мира по биатлону — 2021 состоится мужской спринт. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки и расскажет о самых интересных событиях, которые её окружают. Гонка начнётся в 16:30 по московскому времени.

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