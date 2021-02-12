«Я не против России. Я против допинга». Самуэльссон опять ждёт извинений от Логинова

Олимпийский чемпион из Швеции Себастиан Самуэльссон не зря снискал себе славу главного борца с допингом в мировом биатлоне. Он остро реагирует на любое громкое дело из этой сферы и часто критикует Россию, в которой, по его мнению, до сих существуют огромные проблемы с приёмом запрещённых препаратов в спорте.



Вот и на чемпионате мира в Поклюке, как только выдался выходной день, Себастиан стал главным героем новостных лент. Самуэльссон откровенно рассказал о своём отношении к России и вновь заметил, что ждёт от чемпиона мира Александра Логинова, имеющего допинговое прошлое, извинений. Тогда швед, дескать, подумает и, может быть, простит россиянина.

«У меня проблемы с тем, что Логинов – чемпион». Самуэльссон взбешён победой россиянина Олимпийский чемпион из Швеции жёстко прошёлся по Логинову, Слепцовой и Устюгову на чемпионате мира в Антхольце.

«У меня проблемы с тем, что Логинов – чемпион мира»

Ровно год назад российский биатлонист одержал победу в спринтерской гонке на мировом первенстве в Антхольце. И тогда Самуэльссона буквально разрывало на части. Швед с трудом сдерживал эмоции.



«У меня нет проблем с тем, что Россия выиграла золото сегодня. У меня проблемы с тем, кто его выиграл. Ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать чемпионат мира по биатлону. Ни за что не поздравлю его с победой. Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, просто формальность. Всё это очень грустно для мирового биатлона. ВАДА дисквалифицировала Россию недавно везде, её не должно быть тут вообще».



Когда Логинов выиграл спринт в Антхольце в этом году уже в рамках этапа Кубка мира, Себастиан опять не сдержался.



«Он не мой любимчик Было бы веселее, если бы победил кто-то другой», — сказал он в интервью Expressen.

«Соглашусь, если Логинов подойдёт и скажет «извини»

Конечно, и нынешний чемпионат мира в Поклюке не мог обойтись без высказываний шведа про Логинова. Однако на этот раз Себастиан в беседе с ТАСС высказался гораздо мягче и даже признался, что готов простить Александра за употребление допинга.



«Если Логинов подойдёт ко мне и скажет: «Хей, Себастиан, извини за моё допинговое нарушение, давай сядем и обсудим это», то я, конечно, соглашусь. Я уже много раз соревновался с ним, так что для меня не было ничего необычного, не фокусировался на нем. Огорчился ли я, что на финише первого этапа эстафеты он оказался быстрее? Нет, для меня не так важно, кто это: русские, украинцы или норвежцы».

Себастиан Самуэльссон: люди должны понять, что я не против России

«Я не против России. Я против допинга»

А ещё Самуэльссон успел дать развёрнутое интервью сайту «Матч ТВ», в котором подробно объяснил свою позицию и подчеркнул, что не имеет ничего против России в целом и российских биатлонистов в частности. Себастиан при этом уверен, что чистыми спортсменами из России пока можно пожертвовать ради общей борьбы с допингом.



«Если дисквалифицировать весь российский биатлон, то вместе с ним дисквалифицируешь тех, кто не был в это вовлечён и никого не обманывал. Но, с другой стороны, это несправедливо по отношению к чистым спортсменам, когда есть страна, которая постоянно обманывала.



Думаю, что теперь у меня ещё больше хейтеров. Но я понимаю, что уже неважно, что я говорю. Даже если начну говорить что-то более приятное. Я следую своему пути. Я не против России. Я против допинга. Если бы я был российским спортсменом, то был бы зол, что в стране есть система, в которой много допинга. Если бы я был российским спортсменом, то был бы зол, потому что тебе никто не верит, применяя к тебе все эти наказания».

«Если попался на ЭПО, тебе нет места в спорте». Наш друг не мог промолчать Себастиан Самуэльссон уверен, что у австрийской полиции есть достаточно доказательств вины российских биатлонистов.

Можно по-разному относиться к Самуэльссону и его иногда очень жёстким высказываниями, но нельзя не признать тот факт, что швед уже не один год придерживается одной и той же позиции. Он пытается бороться с допингом, просто использует для этого свой особенный путь.