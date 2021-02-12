Латыпов ворвался в элиту мирового биатлона. Но сам лишил себя медали чемпионата мира

После громкого провала в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке сборной России по биатлону надо было срочно реабилитироваться. И первым шансом на это стал мужской спринт, где благодаря победе Александра Логинова в прошлом сезоне Россия смогла выставить сразу пять биатлонистов. Наличие в заявке на спринт Матвея Елисеева и Эдуарда Латыпова было очевидным, а вот за другие два места была борьба.



Тренерский штаб из Гараничева, Бабикова и Халили выбрал последних двоих. А бронзового призёра Олимпиады в Сочи приберегли для индивидуальной гонки. Конечно, главные надежды российские болельщики связывали с Александром Логиновым, а от Латыпова с Елисеевым ждали приятных сюрпризов. Высокие места от Бабикова и Халили стали бы настоящим чудом с учётом их формы в этом сезоне.

Чемпионат мира по биатлону-2021. Один промах лишил Латыпова шанса на золото! LIVE Российские биатлонисты пытаются реабилитироваться после провала в смешанной эстафете. Онлайн-трансляция мужского спринта на «Чемпионате».

Елисеев дал надежду

Погода в Поклюке в середине февраля установилась по-настоящему зимняя. Во время спринта шёл довольно сильный снег, что добавляло работы сервис-группам. Скажем, по ходу смешанной эстафеты было ощущение, что у российских биатлонистов лыжи работали не лучшим образом.



Елисеев и Логинов стартовали в первой группе и неплохо разогнались. Александр и вовсе в какой-то момент был на первой строчке по итогам первых 2,4 км. Но стрельба подвела действующего чемпиона мира, который вышел на эту гонку в специальной золотой майке. На лёжке Логинов допустил один промах, что сразу отбросило его почти на 30 секунд от лидеров. Зато Елисеев всё сделал классно, и его отставание было чуть более пяти секунд. Вполне можно было бороться.

Провал в первой гонке чемпионата мира – приговор? Что ждать от сборной России дальше Ищем закономерности на примерах турниров прошлых лет. Оказывается, победа в миксте – это практически гарантия победы в общем зачёте.

Логинов не смог защитить титул чемпиона

Матвей блестяще справился и со стрельбой из положения стоя. Казалось бы, вот он, шанс если не на медаль, то на очень высокое место. Но потом на вторую стрельбу приехали Мартин Понсилуома и Стурла Холм Легрейд и опередили россиянина почти на 30 секунд. Со скоростью у Елисеева были сегодня очевидные проблемы. Либо с лыжами. Это ещё предстоит понять и проанализировать.



Логинов бежал существенно быстрее Елисеева. Но Саша допустил ещё одну ошибку на стрельбе, промахнувшись один раз на стойке. Там ещё и гильза вылетела из винтовки, что тоже стоило чемпиону мира времени. В итоге на финишный круг россиянин ушёл, проигрывая больше минуты Понсилуоме. К сожалению, пора было признать, что Логинов сложил полномочия действующего мирового чемпиона в спринте.

Фантастическое начало Латыпова!

Настроение было, мягко говоря, не лучшее после финиша Логинова и Елисеева. И как же хорошо, что надежду на что-то хорошее нам вернул Эдуард Латыпов. О его огромном потенциале говорили все тренеры, работавшие последние несколько сезонов в сборной России. Свою силу Эдуард показал в смешанной эстафете на этапе в Оберхофе, когда разбросал соперников на финише и принёс стране золотую медаль.



И вот в мужском спринте Латыпов начал просто прекрасно! Фантастический первый круг и классная стрельба вывела россиянина на первое место. С учётом того, что Йоханнес Бё промахнулся два раза на этом рубеже, перспективы замаячили максимально приятные. Но сколько раз уже такое бывало, что надежды на медали рассыпались в пух и прах. Оставалось ждать и смотреть.

Метка чемпиона. Как Логинов стал первым в мире биатлонистом, получившим золотую майку Кроме россиянина её получат француз Жаклен, итальянка Вирер, а также Бё и Рёйселанд из Норвегии.

Почему Латыпова не показывали операторы? Неужели санкции?

Латыпов и на втором круге бежал очень быстро, сохраняя лидерство. Россиянин опережал Самуэльссона на пять секунд и претендовал не просто на медаль, а на победу. Всё должна была решить заключительная стрельба из положения стоя. При этом операторы трансляции категорически отказывались показывать лидера гонки из России. Ни на первой стрельбе, ни по ходу второго круга мы не видели Эдуарда.



Даже решающую стрельбу россиянина показали в маленьком окошке в углу экрана. Неужели дело в санкциях по отношению к нашему биатлону? Потому что логически объяснить это невозможно. К сожалению, Латыпов не смог достойно ответить на такую операторскую работу и допустил промах на стойке.



И даже с одним непопаданием он претендовал на медаль, проигрывая всего лишь 11 секунд первому месту и две секунды третьему. Но финишный круг у Эдуарда совсем не получился, в результате чего он откатился на 10-е место. Отличный результат, если не знать то, что происходило в первой половине гонки. Россиянин сам лишил себя этой медали. Тем не менее, надо обязательно похвалить Латыпова, который отчётливо ворвался в элиту мирового биатлона.

В эстафету будет выбирать между Бабиковым и Гараничевым

В последней группе сборную России представляли Антон Бабиков и Карим Халили. У Карима всё пошло наперекосяк уже на первой стрельбе, где он промахнулся два раза и вычеркнул себя из претендентов не просто на высокое место, но и на попадание в эстафету. Бабиков прошёл гонку с одним промахом и показал значительно более достойный результат. Хватит ли этого для того, чтобы стать четвёртым в мужской эстафете, будет зависеть от того, как пробежит индивидуальную гонку Евгений Гараничев.



Победу же в мужском спринте неожиданно одержал Мартин Понсилуома, который весь сезон показывал отличные скорости на дистанции, а в Поклюке наконец-то добавил к этому точную стрельбу. Подиум дополнили французы Симон Детьё и Эмильен Жаклен. Норвегия на этот раз осталась без медалей, что делает гонку преследования ещё более интригующей.