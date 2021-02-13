Чемпионат мира по биатлону — 2021. Женский спринт. Девочки, первая медаль уже близко! LIVE
В третий соревновательный день чемпионата мира в Словении состоится женский спринт. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию борьбы за медали.
Здравствуйте, дорогие поклонники биатлона и болельщики сборной России. В субботу, 13 февраля на чемпионате мира по биатлону в Словении будут разыграны медали в женском спринте. В борьбу за награды в составе сборной России включатся четыре спортсменки. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женской гонки и расскажет вам о самых интересных событиях, которые её окружают.
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