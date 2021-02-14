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Биатлон, Чемпионат мира 2021: гонка преследования (мужчины, женщины), онлайн-трансляция 14 февраля 2021

Ульяна Кайшева, чемпионат мира по биатлону — 2021
Алексей Адамов Павел Панышев
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ЧМ по биатлону 2021. Гонка преследования. Что будет со сборной России после провала? LIVE
Если у мужчин в пасьюте есть какие-то шансы, то у девушек всё очень плохо. Онлайн-трансляция гонок преследования на «Чемпионате».
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
Аудио-версия:
Расписание чемпионата мира по биатлону - 2021
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2021

Добрый день, дорогие болельщики, влюблённые в биатлон. В воскресенье, 14 февраля на чемпионате мира в Поклюке состоятся мужская и женская гонки преследования. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают. Шанс на то, что сборная России завоюет первую медаль турнира именно в пасьютах, конечно, невелик, но он есть.

Live Андрей Шитихин

К сожалению, спринтерские гонки сложились для сборной России неудачно. Лучшими результатами стали 10-е место Эдуарда Латыпова и 19-е место Ирины Казакевич. Стартовые позиции перед пасьютами достаточно далёкие, но будем верить в том, что на финише все наши спортсмены будут выше.

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