Если у мужчин в пасьюте есть какие-то шансы, то у девушек всё очень плохо. Онлайн-трансляция гонок преследования на «Чемпионате».

ЧМ по биатлону 2021. Гонка преследования. Что будет со сборной России после провала? LIVE

Добрый день, дорогие болельщики, влюблённые в биатлон. В воскресенье, 14 февраля на чемпионате мира в Поклюке состоятся мужская и женская гонки преследования. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают. Шанс на то, что сборная России завоюет первую медаль турнира именно в пасьютах, конечно, невелик, но он есть.