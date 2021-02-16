«Обстановка накалённая». Сможет ли сборная России по биатлону добыть хоть одну медаль ЧМ?

Половина чемпионата мира уже позади, а сборная России по биатлону на чемпионате мира по-прежнему обходится без медалей. Больше того, наши спортсмены ни разу всерьёз не включались в борьбу за награды. Да, Эдуард Латыпов держался на одном уровне с лидерами и в спринте, и в гонке преследования, но в тот момент, когда перед ним открывалась дорога к пьедесталу почёта, он каждый раз допускал ошибку, которая отбрасывала его далеко назад.
В женской сборной России даже таких подходов к призовой тройке не было. А старший тренер команды Михаил Шашилов признал свою вину за низкие результаты подопечных, но заметил и то, что работать в сборной непросто, что нельзя прийти и «просто так всё сломать сразу».
Дмитрий Губерниев со свойственной ему иронией написал в своём телеграм-канале: «Команда наша женская биатлонная интервью не даёт! Полная концентрация на гонке! Чую, заплачет Тириль Экхофф! Обстановка в женской команде непростая, я бы сказал, накалённая обстановка».
Но сможет ли в такой накалённой обстановке сборная России по биатлону добыть хоть одну медаль чемпионата мира? В программе турнира остались ещё индивидуальные гонки, сингл-микст, классические эстафеты и масс-старты. Возможностей добиться успеха полно. Или же нет?
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И, кстати, раз уж на то пошло. Давайте разберёмся, почему же в первых гонках чемпионата мира сборную России ждали сплошные провалы. Плохо подготовились или просто ничего не можем?
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