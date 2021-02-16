Есть лучшая гонка России на чемпионате мира! Миронова наконец-то показала всем свою силу

Светлана справилась с нервами после провала на старте ЧМ-2021. Но за женскую эстафету всё равно очень тревожно.

Женская индивидуальная гонка на чемпионате мира – 2021 по биатлону в Поклюке стала пока лучшей для всей нашей команды из всех проведённых гонок. Да, опять без медалей, но Светлана Миронова, для которой смешанная эстафета и спринт завершились кошмаром, стала пятой. Неважно, что было бы, не допусти она промах на последнем рубеже. Важно то, что она после волны хейта и критики собралась и выдала лучший результат.

Миронова в смешанной эстафете могла вытащить сборную России на бронзовую медаль, а в итоге зашла на круг и оставила команду без шансов на топ-3. Шесть промахов в спринте не позволили ей попасть в гонку преследования, а объяснения о том, что её просто трясёт на стойке, вызвали издевательские комментарии болельщиков и даже экспертов.



Но старший тренер женской команды Михаил Шашилов даже после таких провалов заявил, что никаких изменений ни в расклады по гонкам, ни в состав эстафеты вносить не собирается.

Так классно Миронова на чемпионата мира ещё никогда не выступала. А если бы попала… Эх! Тренеров сборной России зря критиковали за то, что поставили Светлану в индивидуальную гонку.

«Света Миронова побежит индивидуальную гонку, даже несмотря на неудачную стрельбу. И не потому, что она свердловская. Для меня они все одинаковые», – заявил он в интервью сайту СБР.



И Миронова не подвела своего тренера. До последнего рубежа она дарила всем болельщикам надежду на медаль. Два первых рубежа – ноль, на третьем – один промах, и по скорости сравнимо с норвежкой Ингрид Тандревольд, которая в итоге стала третьей.

«Обстановка накалённая». Сможет ли сборная России по биатлону добыть хоть одну медаль ЧМ? Половина чемпионата мира уже позади, а наград пока нет.

К сожалению, промах на четвёртом рубеже лишил Светлану шансов на медаль. Она финишировала пятой, попав в цветочную церемонию. И это лучший результат для сборной России после шести проведённых гонок.

Татьяна Акимова и Лариса Куклина, которые специально готовились к этой гонке, лишились всех шансов уже после первого рубежа. С той скоростью, которая сейчас у всей нашей команды, кроме Мироновой, только безупречная стрельба была единственной надеждой на попадание в топ-10.



Но этого не произошло. Хотя Куклина и безупречно провела три стрельбы, но это лишь 14-й результат без шансов на масс-старт. У Акимовой и Ульяны Кайшевой по два промаха, и это место в конце третьего десятка. Возможно, на выступлении Татьяны сказался слишком большой перерыв в гонках. Но в масс-старт они точно тоже не попадут.

И пока непонятно, что будет с женской эстафетой. Позиция Михаила Шашилова, который защищал свои решения по Светлане Мироновой и Ирине Казакевич, показала его правоту. Но в целом за эстафету тревожно. Идеальной стрельбы нет ни у кого, скорости – тоже. И если брать выступление всей команды, оно ниже среднего. Но эстафета – отдельный вид программы, в котором может случиться, что угодно. Будем верить нашу команду.



А пока можно поздравить чешку Маркету Давидову, которая с идеальной стрельбой впервые в своей карьере стала чемпионкой мира.