«Слишком идеальные условия». Почему наши биатлонистки опять остались без медали ЧМ-2021

Во время женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Поклюке установилась прекрасная погода. Солнце, комфортная температура, отсутствие ветра. Казалось бы, стрельба в таких условиях не должна была стать большой проблемой. Однако ошибались на рубеже многие, а тренер женской сборной России по стрельбе Алексей Волков и вовсе сделал парадоксальное заявление, когда объяснял причины стрелковых неудач и своих подопечных, и даже других биатлонисток. Неужели девушки не могут стрелять точно, когда всё хорошо?

Есть лучшая гонка России на чемпионате мира! Миронова наконец-то показала всем свою силу Светлана справилась с нервами после провала на старте ЧМ-2021. Но за женскую эстафету всё равно очень тревожно.

«Нет ветра, солнечно, блин»

Тренер по стрельбе Алексей Волков в интервью «Матч ТВ» был, похоже, расстроен тем, что в Поклюке установилась ясная погода. Алексей подчеркнул, что «слишком идеальные условия» сыграли против его подопечных, которые допустили ошибки на стрельбе.

«Только две биатлонистки сегодня сделали ноль? А ещё вы можете посмотреть, сколько шло с тремя нулями, а на последнем рубеже стреляли много штрафа. Сегодня были слишком идеальные условия на чемпионате мира. Нет ветра, солнечно, блин. Ни холодно, ни жарко. Тут чистой воды психология была. Сегодня никаких внешних факторов, влияющих на стрельбу не было. Надо было просто пристреляться, привыкнуть к солнцу и всё. А дальше уже работай как хочешь.

Все порадовали сегодня, что не провалились. Есть осадок, что недоработали в стрельбе. Я говорю не о подготовке в целом, а о самой гонке. Все промахи – габариты. У Ларисы Куклиной сегодня три габарита прошло. По поводу Светланы Мироновой надо спросить у неё самой, что она сделала после спринта. Со своей стороны я могу ей что-то посоветовать, а дальше уже она сама решает, принимать мои советы или нет», – отметил Алексей Волков.

«Спать с винтовкой не помогает»

Очевидно, стрельба стала главной темой для обсуждения в индивидуальной гонке, где за промах дают не штрафной круг, а прибавляют ко времени целую минуту. Светлана Миронова после шести промахов в спринте в целом справилась с работой на рубеже, хотя второй промах в «индивидуалке» лишил её явных шансов на медаль. Тем не менее россиянка осталась довольна пятым местом и даже объяснила в эфире, может ли помочь метод «спать с винтовкой».

«Считаю, что «спать с винтовкой» – это не помогает. Можно просто брать винтовку и тренажить по часу-два, и ты получишь ноль эффекта. А можно проанализировать то, что делаешь, прийти на тренировку, исправить ошибки и следить за ними постоянно на занятии, и тебе это будет огромный плюс. Это лучше, чем по часу тупо лежать с винтовкой».



Кстати, Миронова отметила, что она после смешанной эстафеты и спринта как раз поработала над своими ошибками. Именно поэтому в индивидуальной гонке стреляла намного лучше.

Так классно Миронова на чемпионатах мира ещё никогда не выступала. А если бы попала… Эх! Тренеров сборной России зря критиковали за то, что поставили Светлану в индивидуальную гонку.

«Не скажу, что сегодня провал»

Лариса Куклина провела свою первую гонку на чемпионате мира, заняв неплохое 14-е место. Однако опытная россиянка призналась, что могла бы подняться повыше, если бы тренеры давали ей больше шансов стартовать.



«Ожидала одно, была готова на одно, а имею совсем другое. Не скажу, что сегодня провал. Это нормальное, рабочее место. Но можно было сработать лучше, можно было отработать на ноль».

«Стоило бы поехать на Европу»

Для Татьяны Акимовой это тоже было первое выступление на этом турнире. И россиянка заявила, что её промахи в стрельбе также связаны с отсутствием стартов. Акимова с сожалением отметила, что лучше бы отправилась на чемпионат Европы вместо чемпионата мира.

«Если бы я знала, что не бегу здесь спринт, то стоило бы поехать на Европу. Отсутствие стартов сыграло свою роль. Был большой перерыв, и для первого старта было тяжело.



На «лёжке» первый выстрел я немного не удержала. А в «стойке» чуть сбилась с ритма.



Правильно ли, что так долго здесь готовились? Старты в горах даются тяжелее – всё-таки здесь высота. Возможно, было бы лучше жить внизу и подниматься сюда».

«Всё просто – надо хорошо стрелять»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сказал довольно банальную, но от того не менее правильную вещь. Чтобы добиться успеха в индивидуальной гонке, надо хорошо стрелять. У победительницы Маркеты Давидовой это получилось, а у россиянок – нет.

«Задолго до чемпионата мира говорил, что у нашей сборной будут шансы. Самое главное требование – стрелять на ноль. Сегодня, например, Давидова, отстреляв без промахов, стала чемпионкой мира. Она, конечно, не аутсайдер, но вряд ли кто-то ставил на её победу.



Миронова тоже была близка, но, к сожалению… Всё просто: надо хорошо стрелять. Если отстреляться на ноль, пусть даже ходом идём плохо, шансы всегда возрастают. Наши, к сожалению, этим шансом не воспользовались. Главное требование – стрелять на ноль. Они всё это умеют: надо просто с холодной головой и горящим сердцем пройти гонку».