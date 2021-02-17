Чемпионат мира по биатлону — 2021. Индивидуальная гонка. Поднажать и будет медаль! LIVE
Накануне Светлана Миронова стала пятой в биатлонной классике. Смогут ли мужчины выступить лучше? Онлайн-трансляция гонки на «Чемпионате».
17 февраля в Словении продолжится чемпионат мира по биатлону. В среду мужчины сразятся за медали в индивидуальной гонке. Светлана Миронова накануне в биатлонной классике взобралась на пятое место, но, может быть, мужчины смогут лучше? «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают. Старт — в 16:30 по московскому времени.
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