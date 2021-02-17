Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Статьи /

Биатлон, Чемпионат мира 2021: мужская индивидуальная гонка, онлайн-трансляция 17 февраля 2021

Александр Логинов, чемпионат мира по биатлону-2021
Павел Панышев
Чемпионат мира по биатлону — 2021. Индивидуальная гонка. Поднажать и будет медаль! LIVE
Накануне Светлана Миронова стала пятой в биатлонной классике. Смогут ли мужчины выступить лучше? Онлайн-трансляция гонки на «Чемпионате».
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
Расписание чемпионата мира по биатлону - 2021
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2021

17 февраля в Словении продолжится чемпионат мира по биатлону. В среду мужчины сразятся за медали в индивидуальной гонке. Светлана Миронова накануне в биатлонной классике взобралась на пятое место, но, может быть, мужчины смогут лучше? «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают. Старт — в 16:30 по московскому времени.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021