Чемпионат мира по биатлону — 2021. Индивидуальная гонка. Поднажать и будет медаль! LIVE

17 февраля в Словении продолжится чемпионат мира по биатлону. В среду мужчины сразятся за медали в индивидуальной гонке. Светлана Миронова накануне в биатлонной классике взобралась на пятое место, но, может быть, мужчины смогут лучше? «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают. Старт — в 16:30 по московскому времени.