«Спасибо украинцам, я кайфовал». Как дебютант Халили обставил всех лидеров сборной России

Россиянин Карим Халили занял шестое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира – 2021 по биатлону, который проходит в Поклюке. Самый молодой спортсмен нашей команды стал лучшим в сборной России и единственным, кто попал в топ-10. Ветеран Евгений Гараничев забежал в топ-20, а лидеры команды Александр Логинов и Матвей Елисеев не попали даже в тридцатку лучших!

Дебютант взрослого чемпионата мира Карим Халили, которому только 22 года, в конце января выступал на чемпионате Европы в Польше и стал вице-чемпионом в индивидуальной гонке. Он тогда чисто провёл четыре стрельбы и проиграл только швейцарцу Мартину Ягеру, который неожиданно показал лучший результат в карьере, выше которого он вряд ли когда сможет забраться.



В других гонках чемпионата Европы Халили выступил не столь впечатляюще, но тренеры взяли его на чемпионат мира. С расчётом на то, что он пробежит только индивидуальную гонку, дав возможность отдохнуть кому-то из лидеров. А Халили провёл пока лучшую гонку на взрослом уровне. Всё же чемпионат мира и чемпионат Европы – две огромные разницы.

Сборная России на ЧМ уже шесть гонок без медалей. Неужели и раньше бывало так плохо? В 2016 году в Норвегии было даже хуже. Хотя неприятная аналогия с тем турниром уже напрашивается.

Он вновь сумел абстрагироваться от всего происходящего и сделал четыре нуля на огневых рубежах. Гроссмейстерская стрельба и вторая скорость среди россиян принесли ему шестое место и возможность поучаствовать в цветочной церемонии на главном старте года. А после финиша Карим признался, что ему помогли украинцы.



«Спасибо украинской команде, я ехал три круга за Димой Пидручной и Артёмом Примой – кайфовал», – сказал Халили. Кстати, его девушка Екатерина Бех выступает за сборную Украины, хотя и живёт в Москве.



Конечно, таким результатом Карим Халили показал, что его ни в коем случае нельзя больше отправлять в резервную команду, а только накатывать, накатывать и накатывать в основном составе. Его тренер – наставник лыжной сборной России Егор Сорин – рассчитывал не на этот сезон, когда давал большие объёмы, а на следующий, олимпийский.



В общем, молодой Халили дал всем надежду, что вслед за Эдуардом Латыповым, которому тренеры дали отдохнуть от биатлонной классики, у нас появился ещё один спортсмен мирового уровня.

Йоханнес Бё поставил на российского биатлониста $10. И умудрился проиграть шуточное пари Наш 22-летний дебютант чуть-чуть уступил именитому норвежцу в гонке, но зато лишил его денег.

Как остальные? 33-летний ветеран Евгений Гараничев, который как и Халили, готовился только к индивидуальной гонке, с двумя промаха стал 16-м, а по скорости – лучшим в сборной России. Быстрее Александра Логинова и Матвея Елисеева.



А вот они как раз выступили из рук вон плохо. Самостоятельная подготовка Логинова и Елисеева привела к полному провалу на главном старте сезона. Япония, Австрия, Бельгия, США, Беларусь, Украина, Молдавия, Эстония – представители этих биатлонных стран были лучше.



На первом и втором рубежах наши (перед стартом сезона) главные надежды сделали три промаха, чем лишили себя даже малейших шансов даже на топ-20! Да, потом были по два чистых рубежа, но это даже не ложка мёда в бочке дёгтя. Это просто ничего.



Для чего тогда было вообще приезжать? Чтобы проигрывать японцам и молдаванам? Понятно, что спортсменов ни в коем случае нельзя закапывать, но и вешать в данном случае всех собак на тренеров несправедливо. Как готовились, так и выступили.



Перед мужской эстафетой головной боли у тренеров прибавится.



А победил в индивидуальной гонке норвежец Стурла Холм Легрейд, который всего на год старше Халили. Его друг и партнёр по команде Йоханнес Дале стал третьим, а разбавил норвежцев на пьедестале немецкий ветеран Арнд Пайффер.