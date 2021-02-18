«Хочешь зарплату? Отчитайся». В сборной России по биатлону конфликт из-за поражений

Провальные результаты лидеров сборной России Александра Логинова и Матвея Елисеева на чемпионате мира – 2021 по биатлону в Поклюке после индивидуальной гонки привели к предельно жёстким заявлениям. Старший тренер мужской команды Юрий Каминский после череды поражений перестал скрывать раздражение тем, что вынужден отвечать за результаты спортсменов, находившихся на самоподготовке. В свою очередь, Елисеев ответил, что у него с тренером нет контакта. Логинов пока публично не высказывался.

Однако конфликт разгорается. Это очевидно.

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Елисеев и Логинов откровенно проваливают чемпионат мира. К сезону они готовились самостоятельно. У них целые команды тренеров и советчиков, которых они точно слушают больше, чем главного и старшего тренеров сборных. Недаром Вольфганг Пихлер говорил, что в российском биатлоне сложно работать из-за размытой схемы контроля. Формально за всё отвечает старший тренер команды, а на практике вмешиваются личные тренеры, спонсоры, жёны, губернаторы… Список можно продолжать.

Примерно то же самое сказал и Мартен Фуркад в интервью «Матч ТВ». Готов поработать со сборной России? Готов, если будет вся полнота власти. Тогда можно и за результат ответить. В ситуации с Логиновым и Елисеевым никакого влияния на их подготовку не было. В сборных России по разным видам спорта есть определённые формы отчётности, когда спортсмены и тренеры отправляют в аналитические отделы всё, что делали на тренировках. Чтобы потом можно было получить полную картину подготовки и сделать вывод, что пошло на пользу, а что во вред.

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Так вот, Александр Логинов практически саботировал данное требование. Когда Каминский указал на это, то получил ответ, что к этому спортсмену лезть не нужно, он сам в состоянии разобраться что и как делать. Ответ не от Логинова, конечно. Результат налицо. Кто именно писал планы Логинову – он сам, его личный тренер Александр Касперович, другой его личный тренер Максим Кугаевский, личный спонсор Сергей Колесников – не так уже и важно.

Важно то, что план не сработал. Да, Александр понёс тяжёлую личную утрату. Возможно, именно с недавней смертью отца и связано его текущее состояние. И тут какие бы ни были планы, ничего работать не будет. Согласитесь, не каждый спортсмен в такой ситуации (а если ещё и учесть, как биатлонное сообщество относится к Александру) выдержит подобное давление. В любом случае, за Логинова тот же Юрий Каминский никакой ответственности нести не может.

Та же ситуация и с Елисеевым. Кто тренирует Матвея, до сих пор неизвестно. Хотя двух человек из его команды знают все – отец и жена. Да и неважно, кто его тренировал. Во время подготовительного периода Елисеев говорил о том, что ему раньше не хватало горной подготовки, и он нацелен на то, чтобы увеличить количество дней на высоте. Расписанная программа подготовки не сработала вообще. А Матвей после индивидуальной гонки обиделся на Каминского, заметив, что отправлял ему планы, но тот не вмешивался.

Елисеев: планы тренировок были отправлены Каминскому, ответа не было от него. Всё

«Планы, по которым я тренируюсь и тренировался, заранее были отправлены Юрию Михайловичу. Ответа не было от него. Всё. Ни комментариев, ни подсказок, ничего не было. Всё лето было так, что он никаких комментариев не давал. Думаю, что он сконцентрировался на работе с командой. Это тоже в какой-то степени профессионализм, чтобы не распыляться. Он один раз спрашивал: «Может, по технике что-то посмотреть?» Но не более. Честно говоря, я тоже отстранился», – сказал Матвей «Матч ТВ».

Елисеев серьёзно ждал, что старший тренер будет корректировать его работу? А кому тогда отвечать? Самоподготовка означает не только самостоятельную подготовку, но и полную ответственность за то, что ты делаешь. А так ведь можно легко обвинить старшего тренера – вот он вмешался и всё испортил.

«Конечно, рассчитывали, что Саша Логинов может бороться. На Матвея мы не рассчитывали. Его задача была простая – отобраться в масс-старт. Но не знаю, почему он так быстро начал. Явно не своей скоростью пошёл. Стреляй один-два промаха — и будешь в двадцатке. Очевидно, что есть недоработки в подготовительном этапе. Надо до конца разбираться, анализировать. Но трудно корректировать работу, с которой ты не согласен. С Логиновым можно подкорректировать, даже несмотря на то, что у него все самостоятельно выстраивалось. Мы всё равно подсказываем. Есть понимание в плане функционала», – парировал Каминский.

«Трудно корректировать работу, с которой не согласен». Каминский — о тренировках Елисеева

Старший тренер ведь не раз говорил, что у Логинова и Елисеева есть проблемы из-за отсутствия во время подготовки контактных тренировок. А те вряд ли полностью доверяли наставнику, который много лет работал в лыжных гонках. Хотя в сборной России было много примеров, когда и биатлонных специалистов ни во что не ставили. И пример того же Эдуарда Латыпова, которого Каминский достаточно много и обоснованно критиковал, но с которым провёл всю подготовительную работу от и до, показывает, как важно доверие.

«Надо не вразумлять, а жёстко разговаривать. Ты в конце концов сотрудник ЦСП, обязан отчитываться. Хочешь получать зарплату? Пожалуйста, отчитайся. Так, наверное. Детали говорить не хочу. Скажу, а Саша обидится. Я принимаю как есть. Не снимаю с себя ответственность. Может, надо было какой-то подход поискать. Но тяжело с ним», – выразил свою позицию старший тренер сборной на примере Логинова.

«Одни тренеры болваны, да?» Тренер сборной России по биатлону прямо ответил критикам Валерий Польховский заверил, что команда идёт своим путём.

Пока общего языка Юрий Каминский и прошлогодние лидеры сборной России не нашли. Но это не значит, что не найдут. Сейчас главное – не искать правых и виноватых и не делать резких шагов. От этого точно никому лучше не будет. Нужно просто проявить взаимное уважение, сесть всем вместе и договориться, как работать дальше.

Тренер свой шаг сделал, подчеркнув, что он от контактов со спортсменами не отказывался. Хотя влиять на того же Логинова ставкой в ЦСП при наличии спонсора-миллиардера вряд ли возможно. Ответных шагов со стороны биатлонистов ждать рано. Пусть завершится сезон, после которого станет понятно, как и кто будет готовить команду к сезону следующему. Олимпийскому.