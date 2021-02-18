«Квартет настоящих мужиков». Образцовая победа России в эстафете на чемпионате мира

На ЧМ-2007 наши биатлонисты на всех допустили всего один промах. А Бьорндален «выглядел жалким птенчиком» на фоне россиян.

В рамках спецпроекта «Наши на рубеже» «Чемпионат» продолжает вспоминать наиболее яркие выступления российских биатлонистов на чемпионатах мира. На очереди – идеальная мужская эстафета на турнире 2007 года. Может, в 2021-м получится повторить подобное?

Мужская сборная России приехала на чемпионат мира – 2007 одним из фаворитов. От нашей команды ждали медалей и в личных гонках, и в эстафете, поскольку Иван Черезов и Дмитрий Ярошенко уверенно шли в топ-5 общего зачёта Кубка мира, Николай Круглов находился в десятке сильнейших, а восходящая звезда российского биатлона Максим Чудов уже поражал всех высокой скоростью и должен был стать открытием чемпионата мира 2007 года.

Но с медалями было туго. Долгое время единственной наградой было серебро Чудова в гонке преследования, где он на последнем круге совершил феноменальный рывок и перешёл с 13-го места на второе. Но это всё было далеко от тех ожиданий, который возлагались на главный старт сезона. Спасти турнир могла лишь эстафета, которую Россия не выиграла уже семь лет.

Безупречное начало Черезова и единственная ошибка Чудова

Иван Черезов немного замешкался в самом начале первого этапа, но уже после лёжки вышел в лидеры гонки, а после стрельбы из положения стоя и вовсе создал серьёзный задел в 23 секунды перед идущими вторыми американцами. Главные наши конкуренты – Германия и Норвегия – уже уступали порядка 40 секунд. Черезов подошёл к эстафете в отличной форме и здорово справился с последним кругом, отправив на дистанцию Чудова на 30 секунд впереди всех.

Максим сразу начал быстро и увеличивал отрыв. На лёжке было очень тревожно, потому что россиянин работал не быстро, а ещё и прошёлся по габаритам. Но, к счастью, все мишени закрылись, и преимущество в полминуты удалось сохранить. На «стойке» Чудов допустил один промах, но быстро исправился, использовав дополнительный патрон.

Максим Чудов Фото: Agence Zoom/Getty Images

«Раньше норвежцы думали, что непобедимы». Как Бьорндален носил на руках чемпиона из России Максим Чудов по прозвищу Русская Ракета на чемпионате мира – 2008 стал суперзвездой мирового биатлона.

Решающий удар от Ярошенко

Дмитрий Ярошенко убежал на дистанцию в 40 секундах впереди команды Норвегии, которая вышла на второе место благодаря усилиям быстроногого Ларса Бергера. И именно на третьем этапе всё стало ясно. Безупречная работа на двух огневых рубежах превратила 40 секунд отрыва почти полторы минуты на передаче эстафеты. Когда Ярошенко уходил со «стойки», норвежец Фруде Андерсен только выкатывал на стадион. А потом ещё и умудрился уйти на штрафной круг.

«Я просто не мог подвести команду». Как Россия выиграла сразу две медали в одной эстафете Уникальное достижение российских биатлонистов на чемпионате мира, которое сейчас повторить невозможно.

«15 трамвайных остановок»

На заключительном этапе за Россию бежал Николай Круглов – опытный снайпер. Однако успокаиваться было рано, ведь Норвегию спасал легендарный Уле-Эйнар Бьорндален. А он на том турнире выиграл спринт и пасьют, находился в великолепной форме. Бьорндален, как казалось, мог отыграть любое отставание, поэтому на душе всё равно было тревожно.

Уле-Эйнар действительно догонял Круглова, но Николай безупречно отработал и на лёжке, и на стойке, сохранив преимущество в минуту и 20 секунд. Даже великий Бьорндален ничего не мог поделать с такой сборной России. А когда Круглов закрыл последнюю мишень на стойке, комментатор Дмитрий Губерниев сказал свою знаменитую фразу про отрыв в «15 трамвайных остановок». Да-да, именно столько выигрывала Россия у всех остальных в этой эстафете.

Ту победу вполне можно называть образцовой: наша команда лидировала всю гонку и практически не позволяла к себе приблизиться. Лишь маленькой помаркой был единственный промах Чудова. А в целом – 39 попаданий из 40 выстрелов – потрясающий результат!

Фото: Agence Zoom/Getty Images

Команда, для которой и серебро было неудачей. «Золотая четвёрка» русского биатлона Вспоминаем славные времена, когда биатлонисты регулярно побеждали, а Губерниев мерил отрывы россиян трамвайными остановками.

«Бьорндален выглядит как жалкий птенчик»

Последний круг превратился в круг почёта Николая Круглова по стадиону. И даже учитывая неспешность нашего финишёра, Норвегия отстала больше чем на минуту.

К слову, Антхольц тогда считался несчастливым местом для сборной России. У наших биатлонистов долгое время в Италии ничего не получается. И, похоже, именно с 2007 года в Антхольце у сборной России, наоборот, по традиции получается многое. Даже в очень сложном текущем сезоне наша команда на этапе в Италии внезапно завоевала две золотые медали.

Губерниев восхищался успехом сборной России. В телерепортаже Дмитрий отметил, что великий «Бьорндален выглядит жалким птенчиком» по сравнению с нашей командой, а парней назвал «настоящим квартетом мужиков». Так оно и было. Это была выдающаяся победа сборной России, которая подняла биатлон в стране на очередной пик популярности.

Таких мощных побед нам уже давно не хватает.